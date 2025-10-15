Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SSI muốn rót thêm hàng trăm tỷ, tăng vốn cho công ty tài sản số

15-10-2025 - 15:05 PM | Thị trường chứng khoán

SSI muốn rót thêm hàng trăm tỷ, tăng vốn cho công ty tài sản số

Công nghệ số SSI được thành lập năm 2022 với vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã: SSI, sàn HoSE) vừa ban hành nghị quyết mua 15 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghệ số SSI với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, thông qua hình thức chào bán riêng lẻ. Thời gian thực hiện và các nội dung cụ thể sẽ do Công nghệ số SSI công bố sau.

Công nghệ số SSI được thành lập năm 2022 với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tư vấn quản lý và lập trình. Đến cuối quý II/2025, SSI đã sở hữu gián tiếp 68,54% vốn thông qua Quỹ Đầu tư Thành viên SSI. Chủ tịch SSI, ông Nguyễn Duy Hưng, cũng đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT của Công nghệ số SSI.

Trong một diễn biến liên quan, SSI đã trình Đại hội đồng cổ đông phương án chào bán 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 (5 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới), với giá dự kiến 15.000 đồng/cổ phiếu. Tổng vốn huy động ước đạt 6.234 tỷ đồng, giúp vốn điều lệ SSI tăng lên khoảng 24.964 tỷ đồng. Số tiền thu được sẽ được dùng cho cho vay ký quỹ, đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác theo kế hoạch của HĐQT.

Trước đó, SSI đã chào bán hơn 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chiếm khoảng 5,3% tổng lượng cổ phiếu lưu hành. Với giá chào bán 31.300 đồng/cổ phiếu, SSI thu được khoảng 3.257 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ từ 19.739 tỷ đồng lên 20.779 tỷ đồng (tính đến 30/8/2025).

Gần đây, SSI Digital đã ký kết hợp tác với các đối tác quốc tế như Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS) để phát triển hạ tầng tài chính số.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tín hiệu tạo đỉnh ngắn hạn của VN-Index

Tín hiệu tạo đỉnh ngắn hạn của VN-Index Nổi bật

Dự báo LNST quý 3 toàn thị trường tăng trưởng trên 20%, CTCK chỉ ra 6 cổ phiếu có tiềm năng tăng giá và câu chuyện hỗ trợ

Dự báo LNST quý 3 toàn thị trường tăng trưởng trên 20%, CTCK chỉ ra 6 cổ phiếu có tiềm năng tăng giá và câu chuyện hỗ trợ Nổi bật

Loạt 'cá mập' dính chàm: Từ biểu tượng đến bê bối lừa đảo, trốn thuế

Loạt 'cá mập' dính chàm: Từ biểu tượng đến bê bối lừa đảo, trốn thuế

14:04 , 15/10/2025
Doanh nghiệp thép đầu tiên công bố BCTC quý 3/2025: Lợi nhuận "bốc hơi" 90% so với cùng kỳ

Doanh nghiệp thép đầu tiên công bố BCTC quý 3/2025: Lợi nhuận "bốc hơi" 90% so với cùng kỳ

11:29 , 15/10/2025
Lộ diện công ty chứng khoán đầu tiên báo lỗ trong quý 3/2025

Lộ diện công ty chứng khoán đầu tiên báo lỗ trong quý 3/2025

10:49 , 15/10/2025
Vingroup lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử VN, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tạo kỳ tích trong cùng 1 ngày

Vingroup lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử VN, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tạo kỳ tích trong cùng 1 ngày

09:45 , 15/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên