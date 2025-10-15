SSI muốn rót thêm hàng trăm tỷ, tăng vốn cho công ty tài sản số

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã: SSI, sàn HoSE) vừa ban hành nghị quyết mua 15 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghệ số SSI với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, thông qua hình thức chào bán riêng lẻ. Thời gian thực hiện và các nội dung cụ thể sẽ do Công nghệ số SSI công bố sau.

Công nghệ số SSI được thành lập năm 2022 với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tư vấn quản lý và lập trình. Đến cuối quý II/2025, SSI đã sở hữu gián tiếp 68,54% vốn thông qua Quỹ Đầu tư Thành viên SSI. Chủ tịch SSI, ông Nguyễn Duy Hưng, cũng đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT của Công nghệ số SSI.

Trong một diễn biến liên quan, SSI đã trình Đại hội đồng cổ đông phương án chào bán 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 (5 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới), với giá dự kiến 15.000 đồng/cổ phiếu. Tổng vốn huy động ước đạt 6.234 tỷ đồng, giúp vốn điều lệ SSI tăng lên khoảng 24.964 tỷ đồng. Số tiền thu được sẽ được dùng cho cho vay ký quỹ, đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác theo kế hoạch của HĐQT.

Trước đó, SSI đã chào bán hơn 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chiếm khoảng 5,3% tổng lượng cổ phiếu lưu hành. Với giá chào bán 31.300 đồng/cổ phiếu, SSI thu được khoảng 3.257 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ từ 19.739 tỷ đồng lên 20.779 tỷ đồng (tính đến 30/8/2025).

Gần đây, SSI Digital đã ký kết hợp tác với các đối tác quốc tế như Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS) để phát triển hạ tầng tài chính số.