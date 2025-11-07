SSI Research chỉ tên nhóm cổ phiếu có định giá hấp dẫn sau nhịp điều chỉnh, lợi nhuận 2026 kỳ vọng bứt phá

Trong báo cáo mới đây, SSI Research nhận định nhóm cổ phiếu ngân hàng về vùng giá hấp dẫn sau nhịp điều chỉnh. Cụ thể, sau khi đạt đỉnh 1,84x vào tháng 8/2025, hệ số P/B trượt trung bình của cổ phiếu ngân hàng trong phạm vi nghiên cứu đã giảm 16,4% xuống còn 1,53x tính đến ngày 3/11/2025, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 1,65x.

Trong đợt điều chỉnh vừa qua, hệ số P/B trượt của STB, CTG, MBB và HDB vẫn cao hơn mức trung bình lịch sử, trong khi các ngân hàng còn lại ghi nhận mức giảm đáng kể. Ngoài ra, hệ số P/B dự phóng 2026 ước tính đạt 1,28x, phản ánh mức định giá hấp dẫn trong bối cảnh LNTT năm 2026 được dự báo tăng trưởng 18% svck và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 18%.

SSI Research cho biết kết quả kinh doanh 9 tháng 2025 của các ngân hàng phù hợp kỳ vọng, qua đó củng cố triển vọng tích cực cho quý 4/2025 và năm 2026. Dự báo lợi nhuận toàn ngành sẽ tăng khoảng 15% trong năm 2025 và tiếp tục cải thiện lên 18% vào năm 2026, nhờ yếu tố tăng trưởng tín dụng bền vững, chất lượng tài sản cải thiện và biên lãi ròng (NIM) ổn định hơn.

Theo phân tích, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tiếp tục có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn so với nhóm ngân hàng quốc doanh, lần lượt đạt 4,5% và 4% so với quý trước. Các ngân hàng có tăng trưởng tín dụng nổi bật gồm VPB (+8,3%), TCB (+6,1%), ACB (+5,6%) và MBB (+5,5%).

Bên cạnh đó, chất lượng tài sản nhìn chung ổn định, với tổng nợ xấu tăng nhẹ 1,5% so với quý trước. Một số ngân hàng như ACB, VPB, CTG và BID cải thiện rõ, trong khi STB, OCB, MBB và HDB ghi nhận nợ xấu tăng. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu toàn hệ thống tăng lên 93,7%, trong khi chi phí tín dụng giảm còn 1,13%. MBB có mức tăng nợ xấu cao do các khoản vay năng lượng tái tạo đang chờ tái cơ cấu hợp đồng PPA với EVN, dự kiến được phân loại lại trong quý IV/2025.

Mặt khác, NIM các ngân hàng tiếp tục tăng tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) và giảm đầu tư trái phiếu, giúp NIM chỉ giảm nhẹ 4 điểm cơ bản xuống 3,14%. HDB giảm mạnh do phí cam kết giải ngân sụt giảm, trong khi STB cải thiện nhờ ghi nhận lại thu nhập lãi từ KCN Phong Phú. Nếu loại trừ các yếu tố đặc biệt, NIM cơ bản hầu như đi ngang ở mức 3,02%.

Trên thị trường huy động, lãi suất tiền gửi tăng 20–80 điểm cơ bản trong tháng 10/2025, chủ yếu qua các chương trình khuyến mại ngắn hạn. SSI kỳ vọng NIM sẽ duy trì ổn định trong quý IV và có thể phục hồi nhẹ trong năm 2026 khi lợi suất tài sản cải thiện.

Cuối cùng là thu nhập ngoài lãi cũng tăng mạnh trong quý 3/2025 nhờ hoạt động ngoại hối (+23% so với cùng kỳ) và đặc biệt là mảng chứng khoán. Thị trường chứng khoán lập đỉnh mới giúp các công ty chứng khoán thuộc ngân hàng ghi nhận lợi nhuận kỷ lục từ môi giới, cho vay margin, ngân hàng đầu tư và tự doanh. Nhờ đó, thu nhập từ chứng khoán kinh doanh và đầu tư tăng tới 33 lần so với cùng kỳ, góp phần lớn vào tăng trưởng lợi nhuận toàn ngành.

Nhìn chung, SSI Research đánh giá ngành ngân hàng đang trong giai đoạn củng cố nền tảng với triển vọng khả quan trong năm 2026, nhờ tăng trưởng lợi nhuận ổn định, chất lượng tài sản cải thiện, định giá hấp dẫn và đóng góp mạnh từ các mảng ngoài lãi.