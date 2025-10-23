SSI Research: IPO và tăng vốn tiếp tục là động lực hỗ trợ ngành chứng khoán

Trong báo cáo cập nhật ngành chứng khoán mới nhất, SSI Research kỳ vọng tâm lý thị trường sẽ duy trì tích cực trong năm 2026, được hỗ trợ bởi yếu tố nâng hạng thị trường và đà phục hồi kinh tế dần rõ nét.

Đội ngũ phân tích SSI dự phóng, dòng vốn thụ động sau khi FTSE chính thức nâng hạng vào ngày 8/10/2025 (có hiệu lực từ 21/9/2026) có thể vượt 1,6 tỷ USD, qua đó tăng cường thanh khoản và củng cố định giá cho các doanh nghiệp niêm yết.

Nhìn xa hơn, SSI cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết hướng đến mục tiêu được MSCI nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi trong vòng 3–5 năm tới. Một cột mốc quan trọng trong lộ trình này là việc triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), giúp Việt Nam tiệm cận chuẩn mực MSCI và thu hút thêm dòng vốn tổ chức, củng cố triển vọng tăng trưởng dài hạn của thị trường vốn.

Tiêu chí quan trọng cần hoàn tất trong đợt rà soát tháng 3/2026

Về việc đánh giá bổ sung trong đợt rà soát giữa kỳ vào tháng 3/2026 của FTSE Russell, SSI chỉ ra tiêu chí quan trọng nhất là xây dựng khung pháp lý hoàn chỉnh cho phép các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài giao dịch thông qua đối tác là các công ty chứng khoán toàn cầu.

Mô hình này dự kiến sẽ giúp đưa thông lệ giao dịch trong nước tiệm cận chuẩn quốc tế, giảm rủi ro đối tác, và tăng cường niềm tin của nhà đầu tư thông qua thiết lập các mối quan hệ với tổ trung gian uy tín.

Trọng tâm của quá trình đánh giá nằm ở vai trò của các công ty chứng khoán toàn cầu trong hoạt động giao dịch – yếu tố then chốt để đảm bảo khả năng mô phỏng chỉ số hiệu quả và đáp ứng nhu cầu vận hành của các nhà quản lý tài sản quốc tế.

Theo SSI Research, các bên tham gia thị trường hiện đang thảo luận về một dự thảo mô hình nhằm đơn giản hóa việc tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường cổ phiếu Việt Nam.

" Phản hồi ban đầu từ các công ty môi giới toàn cầu cho thấy rằng dù khung đề xuất về mặt khái niệm đã phù hợp với thông lệ quốc tế, quá trình triển khai thực tế vẫn cần được tinh chỉnh thêm để đảm bảo hiệu quả vận hành ", báo cáo nêu rõ.

Dù vậy, SSI Research vẫn duy trì quan điểm cho rằng việc sửa đổi thông tư liên quan có thể hoàn tất sớm trước đợt đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026, tạo điều kiện cho việc xem xét và triển khai hiệu quả.

IPO và tăng vốn tiếp tục là động lực hỗ trợ ngành chứng khoán trong năm 2026

Bên cạnh đó, hoạt động IPO và tăng vốn sẽ tiếp tục là động lực hỗ trợ ngành chứng khoán trong năm 2026.

Để đón đầu cơ hội tăng trưởng trong bối cảnh thị trường được FTSE Russell nâng hạng lên Thị trường mới nổi, năng lực tài chính sẽ là yếu tố then chốt giúp các công ty chứng khoán bắt kịp làn sóng phát triển mới.

Do đó, một cuộc “chạy đua” tăng vốn đang diễn ra mạnh mẽ và nhanh chóng trên toàn ngành. Điển hình, HCM, VND và VCI đã công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu mới, nhằm tăng vốn chủ sở hữu và mở rộng dư địa cho vay ký quỹ.

SSI cũng chỉ ra rằng làn sóng IPO trong ngành trở nên sôi động hơn bao giờ hết. CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCX) – đơn vị dẫn đầu thị trường trái phiếu doanh nghiệp niêm yết vào ngày 21/10/2025, mở màn cho chu kỳ IPO trong ngành chứng khoán. ﻿

Tiếp theo, CTCP Chứng khoán VPBank (VPX) đã được phê duyệt phát hành lần đầu ra công chúng với 375 triệu cổ phiếu (tương đương 25% lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại), thời gian chào bán từ 6-31/10/2025, dự kiến niêm yết trong tháng 12/2025.

Trong khi đó, VPS - công ty dẫn đầu thị phần môi giới, cũng công bố kế hoạch IPO trong giai đoạn từ Q4/2025 đến Q1/2026, với thời gian đăng ký và nộp tiền từ 16/10 đến 6/11.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đơn giản hóa quy trình IPO gắn với niêm yết thông qua việc xem xét đồng thời hồ sơ chào bán và niêm yết, và rút ngắn thời gian phê duyệt từ 90 ngày xuống chỉ còn 30 ngày.

Sự thay đổi này giúp nâng cao sức hấp dẫn của IPO đối với cả nhà đầu tư trong và ngoài nước, qua đó thúc đẩy thanh khoản và số lượng thương vụ trên thị trường.

Với sự thay đổi này, SSI kỳ vọng: " Làn sóng IPO sẽ mở rộng ra ngoài lĩnh vực tài chính, lan sang cả các ngành thực phẩm & đồ uống (F&B), sản xuất và hạ tầng, qua đó hỗ trợ doanh thu từ mảng ngân hàng đầu tư và duy trì sự sôi động chung của thị trường trong năm 2026".

Động lực tăng trưởng lợi nhuận các CTCK sẽ tiếp tục duy trì

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng ﻿ngành Chứng khoán vừa trải qua một quý 3/2025 bùng nổ, được hỗ trợ bởi hoạt động giao dịch sôi động trên cả hai sàn cơ sở và phái sinh. Tổng giá trị giao dịch cơ sở đạt 106 tỷ USD, trong khi giá trị giao dịch phái sinh tăng lên tới 125 tỷ USD – gấp 1,9 lần so với quý trước, đánh dấu một trong những giai đoạn sôi động nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Nhìn chung, LNTT toàn ngành đã tăng vọt lên 460 triệu USD, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ và gấp đôi so với quý trước, phản ánh (1) thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao, (2) mức đòn bẩy của khách hàng mở rộng, và (3) danh mục tự doanh tăng trưởng mạnh.

Trong thời gian tới, SSI Research nhận định động lực tăng trưởng lợi nhuận của các công ty chứng khoán sẽ tiếp tục được duy trì, nhờ khối lượng giao dịch lớn, dư nợ ký quỹ mở rộng, và các kế hoạch IPO.

Theo đó, các công ty chứng khoán có vốn lớn sẽ có lợi thế vượt trội trong chu kỳ tăng trưởng lần này, khi hoạt động tăng vốn giúp mở rộng thêm năng lực cho vay ký quỹ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng diễn biến giá cổ phiếu ngành chứng khoán thường biến động đồng pha với thanh khoản thị trường. Vì thế, lựa chọn thời điểm tham gia sẽ là yếu tố then chốt để tối ưu hóa lợi nhuận trong một ngành có tính chu kỳ cao như thời điểm hiện tại.﻿