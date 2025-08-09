SSI Research kỳ vọng VN-Index hướng tới vùng 1.800 điểm

Chỉ số VN-Index khép lại tháng 7 ở ngưỡng 1.502,5 điểm với mức tăng ấn tượng 9,2%, nâng tổng mức tăng từ đầu năm lên 18,6%.

Trong báo cáo chiến lược tháng 8 mới công bố, Chứng khoán SSI (SSI Research) đánh giá tâm lý lạc quan của nhà đầu tư gia tăng với nhiều chất xúc tác n﻿ổi bật, bao gồm (i) Điều kiện vĩ mô thuận lợi khi Việt Nam chính thức đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ với mức thuế đối ứng áp dụng 20%, thấp hơn mức 46% công bố vào tháng 4 (ii) Hiệu ứng tích cực từ TTCK Mỹ và (iii) Mùa KQKD quý 2/2025 vượt kỳ vọng và lan tỏa ở hầu hết nhóm ngành.



Theo đó, SSI Research cho biết tổng doanh thu trong quý 2/2025 ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn 6,9% so với cùng kỳ trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ (NPATMI) tăng mạnh 31,5% – vượt xa mức tăng 20,9% của Q1/2025.

Ngân hàng tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, đóng góp 44% tổng NPATMI toàn thị trường và 28% vào tăng trưởng NPATMI. Theo sau là bất động sản (8% NPATMI, đóng góp 20% tăng trưởng) và tiện ích (7% NPATMI, đóng góp 12% tăng trưởng).﻿



Mặc dù thị trường có thể đối mặt với biến động ngắn hạn do áp lực

chốt lời gia tăng sau giai đoạn margin cao vào cuối tháng 7, SSI kỳ vọng VN-Index hướng tới vùng 1.750-1.800 trong năm 2026.

Động lực chính đến từ sự phục hồi vững chắc của tăng trưởng lợi

nhuận, được hỗ trợ bởi: (1) Đà phục hồi của thị trường bất động

sản và đầu tư công, (2) Môi trường lãi suất thuận lợi, (3) Lo ngại về

rủi ro thuế quan dần được xoa dịu, (4) và đặc biệt là kỳ vọng nâng

hạng thị trường trong tháng 10.

Đội ngũ phân tích SSI Research duy trì dự báo tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (NPATMI) toàn thị trường năm 2025 đạt 13,8%, tương ứng với mức tăng trưởng 15,5% svck trong 6 tháng cuối năm, dù có thể có điều chỉnh nhẹ sau khi mùa báo cáo tài chính kết thúc.﻿

P/E dự phóng của thị trường đã tăng từ 8,8x (ngày 9/4) lên 12.6x

tính đến ngày 6/8, nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 5 năm là

13x, và vùng cao 15-17x trong giai đoạn đỉnh trước của thị trường.﻿

Về triển vọng nâng hạng, SSI duy trì kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ được FTSE Russell công bố nâng hạng lên thị trường mới nổi (Emerging Market) vào tháng 10/2025. Sự kiện này có thể giúp thu hút dòng vốn khoảng 1 tỷ USD từ các quỹ ETF theo chỉ số.﻿

Quan sát từ các thị trường khác cho thấy, thị trường thường có diễn biến tích cực trong giai đoạn trước khi được nâng hạng, nhờ kỳ vọng dòng vốn ngoại gia tăng và tâm lý nhà đầu tư cải thiện rõ rệt. Đây sẽ

là một trong những yếu tố hỗ trợ quan trọng cho thị trường Việt Nam trong nửa cuối năm 2025.﻿

SSI Research nhận định, Việt Nam vẫn hấp dẫn trong trung – dài hạn nhờ vĩ mô ổn định, tăng trưởng phục hồi. Chính phủ tiếp tục thúc đẩy giải ngân đầu tư công, đặc biệt vào hạ tầng giao thông và năng lượng. Đẩy mạnh các chính sách gỡ khó cho bất động sản, như: Rút ngắn thủ tục pháp lý và đẩy nhanh giải ngân gói tín dụng nhà ở xã hội.

" Đồng thời, Việt Nam vẫn là ứng viên tiềm năng nhất trong khu vực Đông Nam Á cho việc nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi (MSCI, FTSE). Việc sửa đổi Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư và cải thiện room ngoại đang được xúc tiến mạnh mẽ để phục vụ cho việc nâng hạng ", báo cáo nêu rõ.

