Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SSI Research ước tính lợi nhuận của 42 doanh nghiệp "hot" quý 3/2025: MWG, STB, SZC bứt phá 3 chữ số, một DN có thể tăng trưởng đột biến hơn 1.500%

30-09-2025 - 11:09 AM | Thị trường chứng khoán

SSI Research ước tính lợi nhuận của 42 doanh nghiệp "hot" quý 3/2025: MWG, STB, SZC bứt phá 3 chữ số, một DN có thể tăng trưởng đột biến hơn 1.500%

Một loạt các ngân hàng lớn trên thị trường như VPB, ACB, BID, CTG, HDB, MSB, TCB, TPB... được dự báo lợi nhuận tăng trưởng 2 chữ số trong quý 3/2025.

SSI Research vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh quý 3/2025 của 42 doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn chứng khoán. Trong số này, có 34 doanh nghiệp được SSI Research nhận định là có kết quả tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Loạt công ty được dự báo tăng trưởng gồm NT2, POW, FPT, CTR, SZC, PTB, DHC, ACB, BID, CTG, HDB, MBB, TCB, TPB, OCB, VHM, VPB, GMD, HAH, HPG, MSN, DGW, MWG, PNJ, DGC, BMP,...

Theo SSI Research, một loạt các ngân hàng lớn trên thị trường như VPB, ACB, BID, CTG, HDB, MSB, TCB, TPB... được dự báo lợi nhuận tăng trưởng 2 chữ số trong quý 3/2025 với câu chuyện chung là NIM tiếp tục duy trì mức ổn định và cải thiện. Đáng chú ý, ngân hàng Sacombank (mã: STB) ghi nhận mức tăng 3 chữ số lên tới 111%, lợi nhuận quý 3 dự báo đạt 5.800 tỷ đồng nhờ khoản thu từ thương vụ bán khoản nợ liên quan đến KCN Phong Phú cuối tháng 8 vừa qua (6.400-6.500 tỷ đồng).

SSI Research ước tính lợi nhuận của 42 doanh nghiệp "hot" quý 3/2025: MWG, STB, SZC bứt phá 3 chữ số, một DN có thể tăng trưởng đột biến hơn 1.500%- Ảnh 1.

Trong danh sách, SSI Research dự phóng “quán quân” vô địch tăng trưởng lợi nhuận quý 3 là Vinaconex (mã: VCG) với mức tăng trưởng lên tới 1.563% so với cùng kỳ và 585% so với quý trước, đạt 2.445 tỷ đồng. Theo SSI, lợi nhuận năm 2025 của VCG sẽ chủ yếu đến từ khoản lãi đột biến nhờ thoái vốn khỏi VCR-công ty sở hữu dự án Cát Bà Amatina tổng giá trị hơn 5.000 tỷ đồng, có thể mang lại 2.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tại nhóm Bán lẻ, nhóm phân tích SSI Research dự báo lợi nhuận Thế giới di động (mã: MWG) có thể tăng trưởng 111% trong quý 3, đạt 1.700 tỷ đồng nhờ sự phục hồi nhu cầu đối với các sản phẩm công nghệ và điện tử tiêu dùng, cải thiện đáng kể lợi nhuận ở mảng bách hóa.

﻿Bên cạnh những công ty ghi nhận tăng trưởng, SSI Research cũng dự đoán nhiều cái tên ghi nhận lợi nhuận sụt giảm như VNM, DBC, SAB, KDH, DPR, GAS.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chú ý: Cuộc họp quyết định việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ diễn ra trong tuần này

Chú ý: Cuộc họp quyết định việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ diễn ra trong tuần này Nổi bật

Bảo Tín Mạnh Hải góp 1.000 tỷ vào một công ty tài sản mã hóa

Bảo Tín Mạnh Hải góp 1.000 tỷ vào một công ty tài sản mã hóa Nổi bật

Quỹ đất tăng mạnh, doanh nghiệp BĐS này được dự báo lợi nhuận tăng gần 800% trong năm nay

Quỹ đất tăng mạnh, doanh nghiệp BĐS này được dự báo lợi nhuận tăng gần 800% trong năm nay

09:39 , 30/09/2025
Yeah1 sắp có thêm 2 công ty liên kết

Yeah1 sắp có thêm 2 công ty liên kết

07:00 , 30/09/2025
Dragon Capital lại tăng sở hữu tại Tập đoàn Đất Xanh lên hơn 12%

Dragon Capital lại tăng sở hữu tại Tập đoàn Đất Xanh lên hơn 12%

06:00 , 30/09/2025
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/9/2025

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/9/2025

05:00 , 30/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên