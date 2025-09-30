SSI Research ước tính lợi nhuận của 42 doanh nghiệp "hot" quý 3/2025: MWG, STB, SZC bứt phá 3 chữ số, một DN có thể tăng trưởng đột biến hơn 1.500%

SSI Research vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh quý 3/2025 của 42 doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn chứng khoán. Trong số này, có 34 doanh nghiệp được SSI Research nhận định là có kết quả tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Loạt công ty được dự báo tăng trưởng gồm NT2, POW, FPT, CTR, SZC, PTB, DHC, ACB, BID, CTG, HDB, MBB, TCB, TPB, OCB, VHM, VPB, GMD, HAH, HPG, MSN, DGW, MWG, PNJ, DGC, BMP,...

Theo SSI Research, một loạt các ngân hàng lớn trên thị trường như VPB, ACB, BID, CTG, HDB, MSB, TCB, TPB... được dự báo lợi nhuận tăng trưởng 2 chữ số trong quý 3/2025 với câu chuyện chung là NIM tiếp tục duy trì mức ổn định và cải thiện. Đáng chú ý, ngân hàng Sacombank (mã: STB) ghi nhận mức tăng 3 chữ số lên tới 111%, lợi nhuận quý 3 dự báo đạt 5.800 tỷ đồng nhờ khoản thu từ thương vụ bán khoản nợ liên quan đến KCN Phong Phú cuối tháng 8 vừa qua (6.400-6.500 tỷ đồng).

Trong danh sách, SSI Research dự phóng “quán quân” vô địch tăng trưởng lợi nhuận quý 3 là Vinaconex (mã: VCG) với mức tăng trưởng lên tới 1.563% so với cùng kỳ và 585% so với quý trước, đạt 2.445 tỷ đồng. Theo SSI, lợi nhuận năm 2025 của VCG sẽ chủ yếu đến từ khoản lãi đột biến nhờ thoái vốn khỏi VCR-công ty sở hữu dự án Cát Bà Amatina tổng giá trị hơn 5.000 tỷ đồng, có thể mang lại 2.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tại nhóm Bán lẻ, nhóm phân tích SSI Research dự báo lợi nhuận Thế giới di động (mã: MWG) có thể tăng trưởng 111% trong quý 3, đạt 1.700 tỷ đồng nhờ sự phục hồi nhu cầu đối với các sản phẩm công nghệ và điện tử tiêu dùng, cải thiện đáng kể lợi nhuận ở mảng bách hóa.

﻿Bên cạnh những công ty ghi nhận tăng trưởng, SSI Research cũng dự đoán nhiều cái tên ghi nhận lợi nhuận sụt giảm như VNM, DBC, SAB, KDH, DPR, GAS.