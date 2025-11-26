SSM Group khai trương 3 văn phòng tại TP. HCM – Tạo bước đà bứt phá thị trường BĐS miền Nam

Ba văn phòng mới tại TP. HCM – bước tiến chiến lược cuối năm

Ngày 22/11, SSM Group khai trương cùng lúc 3 văn phòng tại: số 130-N3C, KĐT The Global; số 41 Thái Ly, phường An Khánh (Quận 2 cũ); và số 8-T18, Manhattan, KĐT Vinhomes Grand Park. Sự kiện có sự tham dự của Ban lãnh đạo SSM Group, đại diện chủ đầu tư, các đối tác chiến lược cùng đội ngũ kinh doanh khu vực phía Nam – khẳng định bước đi quan trọng trong việc mở rộng hệ sinh thái phân phối tại thành phố lớn nhất cả nước.

TP.HCM đang bước vào chu kỳ phát triển mới, được thúc đẩy bởi hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm: Vành đai 3, cao tốc TP. HCM – Mộc Bài, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, tiến độ sân bay Long Thành… Khi các trục kết nối chiến lược hoàn thiện, giá trị bất động sản khu Đông – Tây – Nam đều được tái định vị, hình thành các cực phát triển mới của thành phố.

Cùng với đó, tốc độ đô thị hóa đạt trên 80%, dân số tăng cơ học mỗi năm hàng trăm nghìn người, nhu cầu nhà ở thực – đặc biệt là phân khúc cao cấp – tiếp tục duy trì ở mức cao. Đây là nền tảng giúp thị trường TP.HCM luôn giữ được "độ nóng" và sức hấp dẫn đối với cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực.

TP.HCM đang sở hữu quỹ đất hiếm, vì vậy những dự án quy mô lớn, phát triển bởi các tập đoàn có năng lực triển khai thực tế như Masterise, Vinhomes,... tiếp tục là tâm điểm của thị trường trong giai đoạn 2025–2030. Có thể kể đến một số đại dự án lớn đang thu hút trên thị trường như: Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, The Global City, Vinhomes Grand Park, Masteri Centre Point, The Marina Saigon,... các dự án trên đều được SSM Group phân phối F1.

Văn phòng SSM Group toạ lạc tại những vị trí đắc địa tại TP.HCM

Cùng với động lực tăng trưởng mạnh mẽ, TP.HCM trở thành "đấu trường" cạnh tranh của các đơn vị phân phối bất động sản cao cấp. Xu hướng thị trường cho thấy rõ ràng: doanh nghiệp có chiến lược chuyên nghiệp, năng lực tư vấn chuẩn quốc tế, hệ thống vận hành tinh gọn sẽ chiếm ưu thế.

Với vai trò đại lý phân phối F1 chiến lược của nhiều chủ đầu tư lớn, SSM Group tiếp cận trực tiếp sản phẩm từ nguồn chính thống, cung cấp cho khách hàng hệ thống dịch vụ tư vấn minh bạch và chuyên sâu. Việc mở rộng mạng lưới tại TP.HCM giúp SSM Group tiến gần hơn với khách hàng, đối tác đồng thời trở thành đầu mối vận hành cho toàn bộ hoạt động phân phối phía Nam.

SSM Group: khát vọng xây dựng hệ giá trị bền vững cho thị trường BĐS

Dù là thương hiệu mới trên thị trường, SSM Group lại sở hữu tốc độ bứt phá đáng chú ý. Chỉ trong thời gian ngắn, doanh nghiệp đã khai trương 13 văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hạ Long, cùng đội ngũ hơn 700 nhân sự.

Doanh nghiệp được sáng lập và vận hành bởi bà Nguyễn Thuỳ Dung - CT HĐQT, cùng đội ngũ ban lãnh đạo cấp cao là những nhân sự nhiều năm kinh nghiệm thực chiến, từng trực tiếp dẫn dắt nhiều chiến dịch phân phối quy mô lớn, xây dựng hệ thống kinh doanh bài bản.

Văn phòng SSM Group tại KĐT Vinhomes Grand Park

Không chỉ mở rộng nhanh, SSM Group còn nhanh chóng khẳng định vị thế qua hàng loạt thành tích: Đại lý chiến lược hạng Vàng của Vinhomes, Top 3 đại lý xuất sắc nhất Masterise Homes tháng 10, Top 5 đại lý miền Bắc ký thủ tục nhiều nhất dự án Vinhomes Green Paradise,...



Đội ngũ lãnh đạo cấp cao của SSM Group

Về chiến lược, việc khai trương đồng loạt 3 văn phòng tại TP.HCM - đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trên hành trình "phủ sóng" toàn quốc của SSM Group cho thấy tư duy dài hạn: không đi từng bước nhỏ rời rạc, mà chủ động thiết lập mạng lưới hoạt động rộng khắp để sẵn sàng đảm nhận các dự án quy mô lớn, yêu cầu tốc độ triển khai cao và độ phủ thị trường toàn diện.

Về khát vọng, SSM Group mong muốn kiến tạo những giá trị bền vững và lan toả sự thịnh vượng tới cho khách hàng, đối tác và CBNV của mình; tập trung phát triển mô hình vận hành chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ với định hướng chiến lược dựa trên ba trụ cột cốt lõi: Sprint: tốc độ – quyết liệt; Sustainability: phát triển bền vững; Momentum: tạo đà tăng trưởng.

Với nền tảng phân phối mạnh, dịch vụ toàn diện, mạng lưới hợp tác với các chủ đầu tư lớn, cùng việc khai trương 3 văn phòng tại TP.HCM, SSM Group được kỳ vọng trở thành một trong những đơn vị phân phối chủ lực tại khu vực phía Nam trong giai đoạn sắp tới.

