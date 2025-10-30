Starbucks vẫn đang rao bán một phần hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc với giá hơn 4 tỷ USD

Tờ Nikkei Asian Review cho hay thông tin Starbucks đang tích cực tìm kiếm một đối tác để bán một phần cổ phần trong hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc đã làm nóng thị trường cà phê châu Á.

Động thái này không chỉ là một giao dịch tài chính trị giá hơn 4 tỷ USD mà còn là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy gã khổng lồ cà phê Mỹ đang phải thay đổi chiến lược sâu rộng nhằm đối phó với sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đối thủ địa phương, đặc biệt là Luckin Coffee.

Mong manh

Trong lúc kết quả kinh doanh toàn cầu sa sút, Starbucks đang tìm cách tái cấu trúc chiến lược tại thị trường quan trọng thứ hai của mình là Trung Quốc.

Dù doanh thu tại đây đã bắt đầu phục hồi sau hai quý liên tiếp tăng trưởng, ban lãnh đạo hãng vẫn muốn bán một phần hoạt động, với ba điều kiện: đối tác phải đầu tư vốn ban đầu, Starbucks giữ cổ phần đáng kể, và hãng tiếp tục được nhận phí bản quyền trong tương lai.

Catherine Park, Phó chủ tịch phụ trách quan hệ nhà đầu tư của Starbucks, tiết lộ rằng công ty đang nhận được “sự quan tâm mạnh mẽ từ nhiều đối tác chất lượng cao.”

Theo hãng tin Reuters, quỹ đầu tư tư nhân Trung Quốc Boyu Capital được cho là ứng viên hàng đầu, với thương vụ có thể trị giá hơn 4 tỷ USD. Mục tiêu của Starbucks là vừa thu hút dòng vốn mới, vừa duy trì quyền kiểm soát chiến lược tại thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng khắc nghiệt này.

Thị trường Trung Quốc hiện chiếm vị trí cốt lõi trong cấu trúc toàn cầu của Starbucks, chỉ đứng sau Mỹ về số lượng cửa hàng.

Tính đến cuối quý IV/2025, hãng sở hữu hơn 8.000 cửa hàng tại Trung Quốc, tương đương khoảng 61% tổng số cửa hàng toàn cầu cùng với thị trường Mỹ. Tuy nhiên, con số này vẫn nhỏ hơn nhiều so với đối thủ nội địa Luckin Coffee, thương hiệu đã mở hơn 26.000 điểm bán trên khắp Trung Quốc nhờ mô hình kỹ thuật số và giá rẻ.

Trong quý kết thúc ngày 28/9/2025, doanh thu của Starbucks tại Trung Quốc đạt 831,6 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số cửa hàng tương đương tăng 2%. Dù vậy, hóa đơn trung bình tại mỗi cửa hàng lại giảm tới 7%, cho thấy người tiêu dùng Trung Quốc vẫn thắt chặt chi tiêu. Điều này buộc Starbucks phải đóng 40 cửa hàng trong khuôn khổ chiến dịch “Back to Starbucks” nhằm cải tổ hoạt động toàn cầu, đồng thời giảm chi phí xây dựng và vận hành.

Chủ tịch kiêm CEO Brian Niccol thừa nhận thị trường Trung Quốc “đang trở lại đà tăng trưởng”, song nhấn mạnh công ty cần một cấu trúc linh hoạt hơn để thích ứng với môi trường cạnh tranh khốc liệt.

Starbucks đang thử nghiệm nhiều mô hình kinh doanh mới, từ dịch vụ giao hàng nhanh, các dòng latte sáng tạo cho đến cửa hàng nhỏ gọn nhằm duy trì sức hút trong bối cảnh người tiêu dùng hướng đến tiện lợi và giá cả phải chăng hơn.

Tuy nhiên, thách thức với chuỗi cửa hàng cà phê này là không hề nhỏ.

Trung Quốc từng được xem là “mỏ vàng” của Starbucks còn thương hiệu này cũng từng là biểu tượng của văn hóa cà phê phương Tây tại Trung Quốc, nhưng bức tranh hiện nay phức tạp hơn nhiều. Luckin Coffee đã vượt xa Starbucks về quy mô cửa hàng và tận dụng công nghệ đặt hàng qua app để tối ưu trải nghiệm khách hàng. Hãng đã đã chinh phục người tiêu dùng bằng mô hình "cà phê mang đi" dựa trên ứng dụng, giá cả phải chăng và khả năng địa phương hóa sản phẩm cực kỳ nhanh chóng.

Các chuỗi mới nổi như Cotti Coffee hay Manner Coffee cũng đang mở rộng nhanh chóng, buộc Starbucks phải giảm giá, tung khuyến mãi và địa phương hóa sản phẩm.

Trong khi đó, bối cảnh kinh tế Trung Quốc suy yếu khiến hành vi tiêu dùng thay đổi: người dân ưu tiên sản phẩm “đáng tiền” hơn là thương hiệu cao cấp. Với Starbucks, vốn định vị ở phân khúc trung cao, điều này tạo ra thách thức lớn. Mức chi tiêu bình quân giảm khiến hãng dù có tăng lượng khách cũng khó cải thiện biên lợi nhuận.

Thay đổi

Việc Starbucks tìm đối tác bán bớt cổ phần tại Trung Quốc phản ánh hướng đi mới của hãng: cân bằng giữa tăng trưởng và ổn định tài chính. Sau khi lợi nhuận ròng toàn cầu trong quý IV giảm 85% còn 133,1 triệu USD, Starbucks buộc phải xem lại chiến lược phân bổ vốn. Bán một phần hoạt động ở Trung Quốc không chỉ giúp thu hồi vốn đầu tư mà còn mở đường cho đối tác bản địa tham gia sâu hơn, yếu tố quan trọng để mở rộng trong môi trường phức tạp về pháp lý và thị hiếu.

Tuy nhiên, thương vụ này cũng tiềm ẩn rủi ro. Nếu đối tác không đảm bảo được chất lượng vận hành hoặc giảm giá trị thương hiệu, Starbucks có thể mất đi lợi thế cạnh tranh và ảnh hưởng tới hình ảnh toàn cầu. Vì thế, việc hãng kiên quyết giữ “một cổ phần có ý nghĩa” là cách bảo toàn quyền kiểm soát trong khi tận dụng sức mạnh nội địa của đối tác.

Theo các nguồn tin của Nikkei, công ty cổ phần tư nhân Trung Quốc Boyu Capital đã nổi lên là ứng cử viên hàng đầu, vượt qua các tên tuổi quốc tế như Carlyle Group. Sự xuất hiện của Boyu cho thấy Starbucks ưu tiên một đối tác có gốc rễ sâu rộng tại Trung Quốc, một yếu tố quan trọng để điều hành một chuỗi bán lẻ quy mô lớn trong môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng ở đất nước tỷ dân.

Dù các cuộc đàm phán có thể kéo dài vài tháng và kết quả vẫn chưa chắc chắn, việc tìm kiếm đối tác chiến lược là một bước đi quan trọng trong nỗ lực của Starbucks nhằm hiện thực hóa mục tiêu mở rộng mạng lưới lên tới 20.000 cửa hàng tại Trung Quốc.

Từ câu chuyện Trung Quốc, có thể thấy Starbucks đang bước vào giai đoạn chuyển mình: từ chiến lược mở rộng ồ ạt sang hợp tác có chọn lọc. Thị trường châu Á sẽ là nơi thử nghiệm những mô hình linh hoạt hơn, kết hợp yếu tố bản địa với tiêu chuẩn toàn cầu.

Việc Starbucks “đi tìm đồng minh” ở Trung Quốc không đơn thuần là một thương vụ tài chính. Nó là phép thử cho khả năng thích ứng của một thương hiệu toàn cầu trong bối cảnh các doanh nghiệp bản địa ngày càng mạnh, người tiêu dùng ngày càng thực dụng, và thế giới cà phê không còn chỗ cho sự “sang chảnh”.

*Nguồn: Nikkei, Fortune, BI