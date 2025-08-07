Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Starlink chưa nộp hồ sơ xin cấp phép triển khai dịch vụ Internet vệ tinh

07-08-2025 - 08:49 AM | Kinh tế số

Đại diện cục Viễn thông cho biết, đến thời điểm này, đơn vị vẫn chưa nhận được hồ sơ xin cấp phép triển khai dịch vụ Internet vệ tinh của Starlink tại Việt Nam.

Tại cuộc Họp báo thường kỳ tháng 7 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chiều 5/8, ông Nguyễn Phong Nhã – Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ KH&CN - cho biết, Starlink đã được Chính phủ cho phép thử nghiệm tại Việt Nam. Hiện Cục Viễn thông – Bộ KH&CN cũng chuẩn bị sẵn sàng những nội dung cùng với các Bộ ngành liên quan để có thể duyệt cấp phép sớm khi SpaceX – doanh nghiệp sở hữu Starlink - nộp hồ sơ xin cấp phép sẽ triển khai ngay.

Starlink chưa nộp hồ sơ xin cấp phép triển khai dịch vụ Internet vệ tinh- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phong Nhã – Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ KH&CN trả lời tại họp báo. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Trả lời sự quan tâm của báo giới về thông tin 2 nhà mạng là Viettel và VinaPhone đã lọt vào nhóm 3 mạng di động nhanh nhất toàn cầu (theo báo cáo Mạng 5G nhanh nhất thế giới và Mạng Di động nhanh nhất thế giới quý I - II do Ookla - đơn vị sở hữu nền tảng đo tốc độ Internet Speedtest - công bố), đại diện của Cục Viễn thông cũng cho biết, tốc độ truy cập Internet của Việt Nam hiện nay đã tăng lên đáng kể và điều này đến từ nhiều nguyên nhân.

Thứ nhất, các nhà mạng sau khi được cấp phép triển khai các băng tần đã mở rộng mạng lưới phủ 4G và 5G. Thứ hai, Việt Nam đã dừng cung cấp dịch vụ 2G nên giảm được một số dịch vụ data. Thứ ba, Việt Nam cũng đang trong lộ trình dừng công nghệ 3G, do vậy các thiết bị data đầu cuối dùng công nghệ 3G cũng ít dần đi. Điều này giúp cho các nhà mạng nâng cấp được thiết bị, dịch vụ và nâng cao trải nghiệm cho người dùng.

Cũng tại buổi Họp báo, đại diện Bộ KH&CN cho biết, trong tháng 7, Bộ KH&CN ghi nhận những kết quả ấn tượng, với tổng doanh thu toàn ngành ước đạt gần 499 tỷ đồng, tăng mạnh 22,6% so với cùng kỳ.

Starlink chưa nộp hồ sơ xin cấp phép triển khai dịch vụ Internet vệ tinh- Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi họp báo thường kỳ tháng 7 của Bộ KH&CN. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm 2024, Bộ KH&CN có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 39,85%, tăng 4,24%. Doanh thu công nghiệp ICT đạt 478.539 tỷ đồng, tăng 9,4%. Sản lượng bưu chính tháng 7 ước đạt 330 triệu bưu gửi, tăng 18,7%.

Tốc độ mạng di động Việt Nam xếp thứ 19 toàn cầu (148,64 Mbps), tăng 29 bậc. Tổng giao dịch trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP): 3,3 tỷ giao dịch thành công tính đến 18/7/2025.

Doanh thu các sàn thương mại điện tử lớn dự kiến đạt 387,5 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5%.

Starlink chưa nộp hồ sơ xin cấp phép triển khai dịch vụ Internet vệ tinh- Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương phát biểu tại Họp báo thường kỳ tháng 7. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Trong tháng 8, Bộ KH&CN sẽ tập trung xây dựng, trình Chính phủ 04 dự án Luật: Luật sửa đổi Luật Công nghệ cao; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Chuyển đổi số; bảo đảm tiến độ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Theo Minh Hoàn

VTC News

