Startup bán xe đạp sợi carbon nguyên khối giá 70 triệu đồng của vợ chồng Lê Diệp Kiều Trang bị khách Việt phàn nàn: Liên tục gặp lỗi, chất lượng kém, bị "block" khi phản ánh

Sonny Vũ - Lê Diệp Kiều Trang được biết đến như "cặp đôi vàng trong làng khởi nghiệp" của Việt Nam. Họ đã cùng nhau sáng lập và điều hành nhiều công ty khởi nghiệp, trong đó nổi bật như AgaMatrix (startup có doanh thu gần 100 triệu USD) và Misfit (cùng với John Sculley – cựu CEO Apple, và được mua lại với giá 260 triệu USD).

Bà Lê Diệp Kiều Trang cũng từng có vài tháng đảm nhiệm các vị trí quan trọng như CEO Facebook Việt Nam, CEO GoViet (bây giờ là Gojek Việt Nam) trước khi cùng chồng sáng lập startup hiện tại - Arevo.

Xe đạp sợi carbon in 3D đầu tiên trên thế giới

Năm 2020, Lê Diệp Kiều Trang và Sonny Vũ tham gia “cuộc chơi” mới với Arevo, được quảng cáo là công ty sản xuất xe đạp bằng công nghệ in 3D đầu tiên trên thế giới. Startup này đã gọi vốn thành công hơn 7 triệu USD từ cộng đồng trên Indiegogo và 25 triệu USD từ các nhà đầu tư.

Mẫu xe Superstrata Classic

Về chiếc xe Superstrata của Arevo, bà Lê Diệp Kiều Trang từng giới thiệu: “Mỗi chiếc xe Superstrata được in 3D liền mạch để vừa làm quen với hình ảnh và cách đạp xe của từng người. Mỗi khung hình sẽ được làm vừa cho từng người, dù thấp hay cao. Xe đạp của chúng tôi, tôi được sản xuất bằng công nghệ laser và robot, do đội ngũ chuyên viên tốt nghiệp tiến hành sáng tạo và vận hành, để tạo khung xe đạp carbon fiber nguyên khối đầu tiên trên thế giới. Nghĩa là không sử dụng vít, không kết nối và không dán, chỉ là một khối sợi carbon chuẩn công nghiệp, làm từ hợp chất tổng hợp đẳng cấp nhất so với tất cả các loại xe đạp có mặt trên thị trường. Khung xe nhẹ nhàng đến mức nó nhẹ hơn cả 2 chai nước.”

Theo Indiegogo, khung xe Superstrata nặng chưa tới 1,3 kg - tương đương những chiếc xe đua hiện tại có giá cả chục nghìn USD và tương đương với khối lượng của chiếc Macbook Air 13 (1,25kg). Độ cứng của bộ phận cấu thành lên khung xe gấp 61 lần thép và 15 lần Titanium.

"Giao hàng chậm trễ, dịch vụ và chất lượng không xứng với giá tiền"

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số khách hàng Việt Nam đã phản ánh về những vấn đề kỹ thuật của chiếc xe Superstrata nhưng không được hãng giải quyết triệt để.

Anh Trần Mạnh Hiệp (thường gọi là Cu Hiệp) – admin diễn đàn Tinhte.vn chia sẻ, vào tháng 7/2020, anh đã đặt mua một chiếc xe đạp Superstrata với mục đích chính là ủng hộ startup cũng như trải nghiệm công nghệ mới. Sau nhiều lần hãng thất hẹn giao hàng, đến tháng 8/2022, tức sau 2 năm, anh mới được nhận xe. Tuy nhiên, cũng theo vị khách hàng, sản phẩm mới ngay khi anh nhận về đã gặp lỗi.

Theo anh Hiệp chia sẻ: Đơn hàng được gửi bao gồm thân xe đã lắp ráp với bánh sau, bánh trước rời cùng một bộ phụ kiện lắp ráp. Tuy nhiên, cây ty phuộc bánh trước không thể lắp ráp vào để hoàn thiện chiếc xe, dẫn đến việc không thể sử dụng được. Bên cạnh đó, các chi tiết như nước sơn, ốc vít được thiết kế không sắc nét, có phần lem nhem, chất lượng hoàn thiện kém. Khi thông tin đến hãng về lỗi kỹ thuật của bánh xe trước, anh Hiệp không nhận được phản hồi. Anh và bạn bè sau đó đã phải tự đưa xe đến cửa hàng sửa xe để xử lý.

Hiện trang chiếc xe được gửi đến anh Hiệp (Ảnh: NVCC)

Cây ty phuộc không thể lắp ráp vào nên không thể hoàn thiện việc lắp ráp bánh trước (Ảnh: NVCC)

Anh Huỳnh Trúc Lâm (TP.HCM), một khách hàng khác mua Superstrata cũng gặp những sự cố liên tiếp kể từ khi nhận xe về. Cụ thể, tháng 9/2020, anh Lâm là một trong hàng nghìn người góp vốn cộng đồng vào dự án xe đạp Superstrata trên Indiegogo. Khoảng ba tháng sau, khoản vốn này được chuyển đổi thành đơn hàng, anh Lâm được tuỳ chọn cấu hình xe. Khi ấy, do được khuyến mãi mua 1 tặng 1 nên vị khách hàng đã đặt một lúc hai chiếc xe, với tổng giá tiền 3.990 USD.

Ảnh chụp đơn hàng của anh Lâm

Đến tháng 1/2022, tức hơn một năm sau đó, anh Lâm nhận được xe. Anh tiếp tục phải trả thêm 30 USD chi phí vận chuyển - điều mà trước đó công ty tuyên bố miễn phí, cùng với đó là 10% thuế. Đến tháng 2/2022, phần lốp với thiết kế không ruột đã không giữ được hơi, phải được đưa đến bảo hành tại hãng. Sau lần bảo hành đầu tiên, chỉ vài ngày sau, tình trạng tương tự lại xảy ra dù không va phải vật cản, dị vật nào. Theo anh Lâm, lỗi kỹ thuật này đã xảy ra liên tục 3-4 lần, trên cùng một chiếc xe nhưng vẫn không được giải quyết dứt điểm.

Sau đó, đội ngũ kỹ thuật của hãng đưa ra hướng giải quyết là thay chiếc lốp không ruột thành lốp có ruột. Đến tháng 3/2023, vấn đề xịt hơi của chiếc lốp xe lại xảy ra dù anh Lâm không thường xuyên sử dụng. Tuy nhiên, đội ngũ Arevo cho không thể tiếp tục hỗ trợ do đã hết hạn bảo hành, đồng thời cũng không thể quay trở lại dùng lốp không ruột do nhà máy không còn sản xuất. Ngoài ra, bộ lip sau (hay còn gọi là groupset) của chiếc xe thứ hai mà công ty giao thiếu trong lần đầu tiên, liên tục trễ hẹn bàn giao, đến hiện tại vẫn chưa nhận được.

Anh Lâm bày tỏ, "bản thân không khiếu nại để đòi tiền hay ăn vạ". Tuy nhiên, anh muốn hãng có hướng giải quyết thấu đáo. Chiếc xe có giá tới 70 triệu đồng, anh đặt niềm tin và ủng hộ startup nhưng khi xe có vấn đề thì hãng không giải quyết triệt để, không bảo trì, anh cũng không biết tìm kiếm linh kiện ở đâu. Anh Lâm cho biết đã từng liên hệ với nhà sáng lập nhưng đều không được giải quyết, thậm chí bị “block”.

Một khách hàng khác tại TP.HCM (yêu cầu giấu tên) cũng chia sẻ về trải nghiệm tệ từ khi đặt hàng đến lúc nhận xe và sử dụng. Tương tự như anh Hiệp và anh Lâm, vị khách hàng này cũng góp vốn trên Indiegogo và nhận chuyển đổi thành đơn hàng, đặt hàng vào tháng 11/2020. Tuy nhiên, đơn hàng không giao đúng hẹn. Anh đã nhiều lần gửi email, gọi điện thắc mắc nhưng tổng đài hotline rất ít khi trả lời, chỉ nói chuyện qua Zalo và cập nhật thông tin sơ sài. Sau rất nhiều lần hứa hẹn và trễ hẹn, đến tháng 5/2022, chiếc Superstrata mới đến tay vị khách hàng. Theo nhân vật này "đó không phải là cách cư xử và cách làm trải nghiệm khách hàng chuyên nghiệp".

“Thêm nữa, ban đầu, hãng không thu tiền phí vận chuyện. Tuy nhiên đến cuối, họ thông báo thu 15 USD phí vận chuyển. Ngoài ra, tại thời điểm đặt hàng, công ty không nhắc đến thuế giá trị gia tăng (VAT) – tức khách hàng ngầm hiểu giá sản phẩm đã bao gồm thuế, nhưng tới trước khi giao, hãng lại yêu cầu nộp thêm 223,92 USD tiền thuế. Cuối cùng, tôi cũng phải thanh toán thêm các khoản chi phí này để nhận được xe. Hãng đã quá chậm trễ trong việc giao hàng và sau đó tiếp tục đôi co với khách, không có thiện chí”, vị khách hàng nói.

Trải nghiệm với chiếc xe Superstrata cũng không mấy mượt mà, thậm chí vị khách này đánh giá "chất lượng còn quá kém so với những gì hai nhà sáng lập quảng cáo, không xứng với giá tiền". Sau hai lần đi, chiếc bàn đạp hỏng, khách phải đi thay. Hai phanh xe cũng lần lượt có vấn đề.

“Cách gọi vốn của startup trông rất chuyên nghiệp. Nhưng đến khi làm, cách họ tương tác với khách hàng, chăm sóc khách hàng đến sản phẩm, hậu mãi đều không tương xứng. Thậm chí, tôi đã trao đổi trực tiếp với Lê Diệp Kiều Trang nhưng sau đó bị chặn. Họ không có đạo đức và uy tín trong kinh doanh”, vị khách cho biết.

 Đánh giá 1 sao từ chuyên trang

Trên nền tảng Indiegogo – nơi Arevo gọi vốn cộng đồng cho dự án xe đạp Superstrata, vào tháng 2/2023, hãng này công bố có 96% đơn đặt hàng của khách đã được hoàn thành. Tuy nhiên, cũng trên nền tảng này đã xuất hiện nhiều bình luận về vấn đề giao hàng chậm trễ, trong đó có những đơn hàng từ năm 2020.

Bình luận trên Indiegogo - nền tảng mà dự án Superstrata đã gọi vốn

Trong một bài viết đăng tải vào tháng 2/2023, Bikerada – chuyên trang review xe đạp đã đánh giá chiếc xe Superstrata chỉ với 1/5 sao . Cụ thể, chiếc xe có điểm cộng là sở hữu thiết kế lạ mắt, được cho là thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, điểm yếu là trọng lượng lớn, di chuyển chậm, một số bộ phận có chất lượng thấp, đem lại ít giá trị.

“Superstrata Classic – từng huy động vốn từ cộng đồng, trông có vẻ khác biệt. Tuy nhiên, gói linh kiện kém giá trị và kỹ thuật xử lý dưới tiêu chuẩn. Chúng tôi không thể khuyên dùng nó.

Mặc dù thiếu ống yên, nhưng khung vẫn có độ cứng vừa phải, giúp giữ mọi thứ ổn định khi chạy nước rút hoặc giảm công suất khi leo dốc mạnh. Tuy nhiên, mọi hy vọng về khả năng xử lý của chiếc xe đạp đều bị dập tắt bởi trọng lượng quá lớn cũng như bánh xe và lốp kém chất lượng. Lựa chọn hình dạng góc đầu kỳ quặc càng làm trầm trọng thêm điều đó. Superstrata Classic không phản ứng tốt với khả năng tăng tốc, với trọng lượng ở các bánh xe và lốp xe ì ạch khiến độ cứng của khung trở thành điểm tranh luận lớn.

Bề ngoài, đó là một chiếc xe đạp đường trường nhưng trọng lượng tổng thể 11,64kg là quá lớn, ngay cả khi so với một chiếc xe đạp bình dân, chứ đừng nói đến một chiếc xe đạp đường trường giá 2.800 USD”, Bikerada đánh giá.

Chúng tôi đã liên hệ với nhà sáng lập Lê Diệp Kiều Trang và sẽ cập nhật thông tin từ phản hồi của nhân vật này.