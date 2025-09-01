Startup MXH hỏi đáp AI thuần Việt đầu tiên "làm điều không tưởng": Thuyết phục Nvidia bán siêu chip, Forbes vinh danh

AI Hay - mạng xã hội hỏi đáp AI thuần Việt đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, vừa được vinh danh trong danh sách Forbes Asia 100 to Watch 2025. Đây là startup công nghệ Việt duy nhất có mặt trong bảng xếp hạng năm nay.

Sự kiện này là sự tiếp nối và nâng tầm một xu hướng phát triển bền vững, khi trước đó, những cái tên tiêu biểu như Logivan (Logistics), Finhay (FinTech), hay ELSA Speak (EdTech/AI) đã từng bước ghi dấu ấn Việt Nam trên bản đồ công nghệ khu vực.

Thành công của AI Hay lần này, đặc biệt trên mặt trận AI tạo sinh đầy cạnh tranh, cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước không chỉ đang bắt kịp xu hướng, mà còn sẵn sàng tạo ra những sản phẩm công nghệ lõi, có khả năng định hình lại cuộc chơi.

Cả ba nhà sáng lập, bao gồm CEO Trần Quang Đức, CTO TS. Nguyễn Thọ Chương, và đồng sáng lập Nguyễn Hoàng Hiệp, đều có chung kinh nghiệm học tập và làm việc tại Mỹ. TS. Chương cũng từng là việc tại Zalo AI Lab.

Nhóm sáng lập AI Hay

AI Hay làm được gì cho người Việt?

AI Hay định vị mình không phải là một chatbot thông thường, mà là một mạng xã hội hỏi đáp và tri thức AI , giải quyết những nhu cầu rất đặc thù của người dùng Việt Nam.

Chức năng cốt lõi của nền tảng này bao gồm:

Hỗ trợ học tập chuyên sâu: Người dùng, chủ yếu là học sinh, sinh viên, có thể chụp ảnh bài tập các môn như Toán, Văn, Lý, Hóa và nhận về hướng dẫn giải từng bước chi tiết, thay vì chỉ có đáp án cuối cùng. Tra cứu thông tin tin cậy: Khác với các mô hình AI toàn cầu, AI Hay kết hợp sức mạnh của AI và cộng đồng để cung cấp các câu trả lời có độ chính xác cao, phù hợp với văn hóa và bối cảnh Việt Nam, đồng thời đính kèm nguồn trích dẫn để kiểm chứng. Giải trí và tương tác thông minh: Một trong những điểm độc đáo nhất là tính năng "Nhân vật AI", cho phép người dùng trò chuyện với các chatbot được xây dựng dựa trên các nhân vật quen thuộc từ lịch sử, văn học đến các thần tượng K-Pop. Tính năng này không chỉ giúp tăng tương tác mà còn là một cách thu thập dữ liệu ngôn ngữ tự nhiên cực kỳ hiệu quả.

Chatbot AI tiếng Việt của AI Hay

Chiến lược "Lấy yếu thắng ạnh"

Thành công của AI Hay đến từ một chiến lược sản phẩm được định hướng không đối đầu trực diện với các gã khổng lồ, mà tập trung chiếm lĩnh thị trường ngách.

Mức độ thâm nhập thị trường của họ được thể hiện qua các số liệu cụ thể. Theo báo cáo của Decision Lab (năm 2025), AI Hay đã lọt Top 6 công cụ AI được người Việt sử dụng nhiều nhất. Đáng chú ý hơn, báo cáo từ Sensor Tower (tháng 8/2025) chỉ ra AI Hay là ứng dụng AI duy nhất từ Đông Nam Á góp mặt trong Top 10 ứng dụng AI được sử dụng nhiều nhất tại khu vực.

Nền tảng cho sự tăng trưởng này đến từ việc xây dựng các mô hình dữ liệu chuyên biệt. Theo thông tin từ doanh nghiệp, họ đã xây dựng một bộ từ điển riêng với lượng từ vựng gấp 10 lần so với ChatGPT , bao gồm cả thuật ngữ chuyên ngành và ngôn ngữ đời thường. Đây là một trong các yếu tố giúp ứng dụng đạt mốc hơn 15 triệu lượt tải.

AI Hay đã huy động thành công hơn 18 triệu USD từ các quỹ quốc tế như Argor Capital và Square Peg, trong bối cảnh thị trường vốn toàn cầu thắt chặt.

Tham vọng của đội ngũ sáng lập được thể hiện qua phát biểu của TS. Nguyễn Thọ Chương:

“Giống như cách Zalo đã có mặt trên hầu hết điện thoại ở Việt Nam, chúng tôi muốn AI Hay cũng sẽ trở thành một ứng dụng quen thuộc như thế.”

Thuyết phục NVidia

AI Hay từng nổi tiếng với việc thuyết phục Nvidia—gã khổng lồ chip toàn cầu—cung cấp hệ thống máy chủ DGX H100 . Năm 2023, trong bối cảnh Việt Nam nằm trong danh sách bị hạn chế nhập khẩu chip AI cao cấp từ Mỹ, đây là một nhiệm vụ gần như bất khả thi, có thể chặn đứng tham vọng của bất kỳ startup công nghệ nào.

Tuy nhiên, thay vì chấp nhận, đội ngũ AI Hay đã trực tiếp tiếp cận Nvidia. Họ không chỉ đơn thuần đặt mua một thiết bị, mà đã trình bày một cách bài bản và thuyết phục về sứ mệnh của mình: sử dụng những con chip mạnh nhất không cho mục đích nhạy cảm, mà để phục vụ giáo dục, để "bình dân hóa AI" và nâng cao năng suất lao động cho người Việt.

Bằng việc chứng minh được tiềm năng, giá trị thực tiễn và mục tiêu trong sáng của sản phẩm, họ đã nhận được cái gật đầu từ Nvidia.

Sự kiện này, cùng với sự công nhận từ Forbes, có thể tạo ra tác động lan tỏa tích cực, trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà sáng lập và thu hút thêm sự chú ý từ các nhà đầu tư quốc tế. Nó gửi đi một tín hiệu rằng Việt Nam đang dần khẳng định vị thế không chỉ là một thị trường tiêu thụ, mà còn là một trung tâm sáng tạo công nghệ trong khu vực.