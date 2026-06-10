Startup Việt bước vào cuộc đua AI giải pháp vận hành hạ tầng toàn cầu

Theo Gartner, khi hệ thống công nghệ ngày càng phức tạp, doanh nghiệp buộc phải triển khai nhiều công cụ giám sát khác nhau để quản lý hạ tầng, trung bình từ 8–12 nền tảng cho mỗi tổ chức. Tuy nhiên, thay vì giúp vận hành hiệu quả hơn, điều này lại tạo ra một vấn đề lớn: dữ liệu bị phân tán, cảnh báo chồng chéo và các hệ thống không thể kết nối đồng bộ với nhau. Hệ quả là đội ngũ kỹ thuật phải mất nhiều thời gian tổng hợp dữ liệu, đối chiếu thông tin và truy tìm nguyên nhân sự cố giữa hàng loạt hệ thống riêng lẻ, không ít doanh nghiệp rơi vào tình trạng có quá nhiều dữ liệu nhưng vẫn thiếu khả năng phản ứng nhanh khi hệ thống gặp lỗi.

Giới công nghệ gọi đây là khủng hoảng kép trong thời đại cloud, khi độ phức tạp của hạ tầng số đang vượt quá khả năng xử lý thủ công của con người. Đây cũng là lý do nhiều công ty công nghệ toàn cầu bắt đầu chuyển sang mô hình vận hành bằng AI, nơi AI không chỉ giám sát mà trực tiếp tham gia phân tích, xử lý và tối ưu hệ thống.

Trong bối cảnh đó, CloudThinker phát triển Deep Response Engine (DRE), nền tảng AI giúp tự động kết nối dữ liệu vận hành, phân tích sự cố và hỗ trợ xử lý theo thời gian thực nhằm giảm tải cho đội ngũ kỹ thuật và tăng khả năng phản ứng của hệ thống. Đây được xem là một trong những lĩnh vực khó nhất của AI doanh nghiệp, đòi hỏi năng lực sâu về cloud, vận hành hệ thống thực tế và tự động hóa quy mô lớn.

AI không còn chỉ là chatbot

Nếu giai đoạn đầu của AI tập trung vào chatbot, tạo nội dung hay hỗ trợ tìm kiếm thông tin, thì xu hướng mới của ngành công nghệ doanh nghiệp đang dịch chuyển sang các hệ thống AI có khả năng trực tiếp tham gia vận hành hạ tầng phía sau doanh nghiệp.

Deep Response Engine (DRE) của CloudThinker được phát triển theo hướng này, thay vì chỉ gửi cảnh báo khi hệ thống gặp lỗi, nền tảng được thiết kế để AI có thể tự phân tích sự cố, kết nối dữ liệu từ nhiều lớp hạ tầng khác nhau, xác định nguyên nhân và đề xuất hoặc thực hiện hành động xử lý phù hợp.

Theo CloudThinker, hệ thống hoạt động dựa trên mô hình "Detect – Resolve – Learn", gồm phát hiện sự cố, xử lý và liên tục học từ các tình huống trước đó để cải thiện khả năng phản ứng theo thời gian. Mục tiêu là giảm bớt các thao tác vận hành thủ công vốn đang tạo áp lực lớn cho đội ngũ kỹ thuật toàn cầu.

Điểm khác biệt của DRE nằm ở cách tiếp cận, nền tảng này không được xây dựng như một công cụ hỗ trợ dạng "AI copilot", mà như một lớp AI vận hành nằm phía trên toàn bộ hạ tầng cloud, có khả năng phối hợp dữ liệu, tự động hóa quy trình xử lý và hỗ trợ doanh nghiệp vận hành hệ thống theo hướng chủ động hơn.

Vì sao startup Việt lại chọn bài toán khó nhất của AI doanh nghiệp?

Theo giới chuyên môn, phần lớn startup AI hiện nay tập trung vào các sản phẩm dễ tiếp cận người dùng như chatbot, tự động hóa marketing hay tạo nội dung bằng AI. Trong khi đó, hạ tầng AI cho doanh nghiệp lại là lĩnh vực khó hơn rất nhiều, đòi hỏi năng lực chuyên sâu về điện toán đám mây, vận hành hệ thống thực tế, bảo mật và tiêu chuẩn quản trị dành cho doanh nghiệp lớn. Đây vốn là sân chơi của các công ty công nghệ Mỹ, nơi nhiều nền tảng được xây dựng cho môi trường cloud quy mô lớn và thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, CloudThinker cho rằng thị trường đang tồn tại một khoảng trống riêng mà các nền tảng quốc tế chưa giải quyết triệt để, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm.

Khác với thị trường Mỹ, nhiều doanh nghiệp trong khu vực không vận hành hoàn toàn trên public cloud mà sử dụng mô hình hạ tầng kết hợp giữa cloud quốc tế, hệ thống nội bộ và các nền tảng riêng phục vụ yêu cầu bảo mật hoặc quản trị dữ liệu, điều này khiến việc vận hành trở nên phức tạp hơn và khó áp dụng các mô hình AI tiêu chuẩn từ nước ngoài. Ngoài ra, các yêu cầu về lưu trữ dữ liệu nội địa, bảo mật và tuân thủ quy định tại châu Á cũng khiến nhiều doanh nghiệp thận trọng với những nền tảng AI vận hành có dữ liệu xử lý hoàn toàn ở nước ngoài.

Theo giới phân tích, đây chính là lợi thế của các startup hiểu rõ đặc thù thị trường địa phương, thay vì chỉ xây dựng sản phẩm cho môi trường cloud tiêu chuẩn, các công ty trong khu vực có thể phát triển giải pháp phù hợp hơn với mô hình hạ tầng lai, yêu cầu dữ liệu nội địa và nhu cầu vận hành thực tế của doanh nghiệp hiện nay.

Cuộc đua mới phía sau AI

Sự xuất hiện của các nền tảng như Deep Response Engine (DRE) cho thấy AI đang bước sang một giai đoạn mới: không chỉ hỗ trợ con người, mà bắt đầu trực tiếp tham gia vận hành hệ thống doanh nghiệp.

Nếu trước đây cuộc đua AI xoay quanh chatbot hay tạo nội dung, thì xu hướng mới đang chuyển sang khả năng giúp doanh nghiệp tự động xử lý hạ tầng, giảm downtime, tối ưu chi phí cloud và vận hành các hệ thống phức tạp với ít phụ thuộc hơn vào con người.

Trong bối cảnh đó, việc CloudThinker, một startup Việt tham gia vào lĩnh vực hạ tầng AI doanh nghiệp đang thu hút sự chú ý của giới công nghệ. Công ty hiện là đối tác cấp cao đầu tiên tại Việt Nam của Amazon Web Services (AWS) đạt chứng nhận "Agentic AI Consulting Service Competency", chương trình dành cho các đối tác có năng lực triển khai hệ thống AI tác nhân trong môi trường doanh nghiệp. Bên cạnh đó, AWS cũng là đơn vị đồng hành và hỗ trợ CloudThinker trong hành trình phát triển các giải pháp AI dành cho doanh nghiệp, góp phần giúp startup Việt tiếp cận các tiêu chuẩn công nghệ toàn cầu và mở rộng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Theo giới phân tích, đây là tín hiệu cho thấy startup Việt đang dần tham gia sâu hơn vào các lớp công nghệ nền tảng toàn cầu, không chỉ dừng ở gia công phần mềm hay ứng dụng AI phổ thông, mà bắt đầu xây dựng những hệ thống vận hành cho doanh nghiệp quy mô lớn.

Thông tin chi tiết về giải pháp Deep Response Engine (DRE), các AI Agent và nền tảng vận hành đám mây tự động của CloudThinker được công bố tại www.cloudthinker.io