Việt Đức Home khẳng định vị thế suốt 10 năm qua các dự án cung ứng quy mô lớn

Giữa bối cảnh đó, Việt Đức Home tự hào là đơn vị cung cấp các dòng cửa chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng cho nhà ở, căn hộ, công trình dân dụng và dự án. Kỷ niệm 1 thập kỷ phát triển, doanh nghiệp này tiếp tục củng cố vị thế vững chắc bằng nền tảng sản xuất quy mô lớn và hệ sinh thái vật liệu tiên tiến.

Năng lực sản xuất và các tiêu chuẩn kiểm định khắt khe

Đối với các nhà thầu và chủ đầu tư dự án B2B, tiến độ thi công và tính đồng bộ của vật liệu là yếu tố sống còn. Thấu hiểu bài toán này, Việt Đức Home đã tập trung đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng.

Hiện tại, doanh nghiệp sở hữu nhà máy sản xuất với công suất hơn 10.000 bộ cửa mỗi tháng, Việt Đức Home có khả năng đáp ứng nhanh chóng và ổn định cho cả khách hàng cá nhân, đại lý phân phối lẫn các dự án quy mô lớn.

Từ khâu lựa chọn vật liệu, gia công, hoàn thiện đến kiểm soát chất lượng thành phẩm, mọi công đoạn đều được thực hiện theo quy trình chặt chẽ. Nhờ sự bài bản trong quản lý vận hành, doanh nghiệp đã trang bị đầy đủ các hồ sơ và chứng nhận quan trọng như ISO 9001:2015, TCVN 9366-1:2012. Đây là những "tấm thẻ bài" vững chắc giúp Việt Đức Home tự tin đồng hành cùng các hồ sơ dự thầu và các dự án bất động sản cao cấp.

Hệ sinh thái sản phẩm tối ưu hóa chi phí và chất lượng

Với định hướng lấy chất lượng làm nền tảng phát triển, Việt Đức Home tập trung vào các dòng sản phẩm chủ lực như cửa gỗ carbon, cửa nhựa composite và cửa gỗ chống cháy, mang đến giải pháp đồng bộ về độ bền, tính thẩm mỹ và sự an tâm.

Cửa composite than tre – Bài toán hiệu quả cho các dự án dân dụng: Được chế tác từ hạt nhựa PVC nguyên sinh, nhựa tổng hợp và phụ gia, dòng cửa này giải quyết bài toán tối ưu chi phí cho các hạng mục cửa thông phòng, cửa vệ sinh tại các khu chung cư và nhà phố. Sản phẩm sở hữu mức giá cạnh tranh cùng bộ ưu điểm "6 Chống": Chống nước; chống mối mọt; chống nấm mốc; chống cong vênh; hống độc hạ; Chống nứt nẻ và đi kèm khả năng chậm cháy, cách nhiệt hiệu quả.

Đặc biệt, sản phẩm có giấy test kết quả tại trung tâm QUATEST 3 cho dòng cửa nhựa composite.

Cửa gỗ carbon – Lựa chọn thẩm mỹ bền bỉ cùng thời gian: Sự kết hợp giữa khung gỗ, tấm carbon và bề mặt phủ melamine mang lại một vật liệu siêu nhẹ nhưng có độ bền cực cao, hoàn toàn không cong vênh hay co ngót. Doanh nghiệp cũng có giấy test kết quả tại trung tâm QUATEST 3 cho dòng cửa gỗ carbon, khẳng định vật liệu này hoàn toàn không chứa chất độc hại, thân thiện với môi trường, đáp ứng trọn vẹn yêu cầu khắt khe của các thiết kế hiện đại.

Cửa gỗ carbon chống cháy – Tiêu chuẩn vàng trong nghiệm thu pccc: Tại các công trình thương mại, dòng cửa gỗ chống cháy của Việt Đức Home đạt tiêu chuẩn EI 70 phút theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9383:2012. Cấu trúc cánh dày 50mm được gia cố lõi khung xương LVL, đan xen bông Rockwool (80kg/m3), 2 mặt ốp tấm chống cháy titan dày 10mm và phủ melamine vân gỗ. Hệ thống khuôn cửa kết hợp ron đệm khí 3 chiều và ron nở ngăn khói độc chuyên dụng giúp các chủ đầu tư hoàn toàn an tâm trong công tác nghiệm thu PCCC.

Mạng lưới 16 Showroom – Cam kết uy tín bền vững

Sức mạnh của một doanh nghiệp không chỉ đo đếm bằng công suất xuất xưởng mà còn nằm ở sự minh bạch và mạng lưới phục vụ. Không chỉ mạnh về năng lực sản xuất, Việt Đức Home còn phát triển hệ thống showroom giúp khách hàng dễ dàng tham quan, trải nghiệm thực tế mẫu mã, màu sắc, kết cấu và chất lượng hoàn thiện của từng dòng cửa.

Hành trình 10 năm chuyển mình với 16 chi nhánh trải dài khắp Nam Bộ đã chứng minh tiềm lực tài chính và tầm nhìn dài hạn của ban lãnh đạo. Với nền tảng là năng lực sản xuất thực tế, hệ thống showroom chuyên nghiệp và các tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng, Việt Đức Home không chỉ mang đến sản phẩm cửa chất lượng, mà còn mang đến sự tin cậy, uy tín và giá trị bền vững cho khách hàng trên toàn quốc.

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Việt Đức Home

Trụ sở chính: 69 Liên Phường, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Nhà máy sản xuất: 364B, Khu phố Bình Thung 1, Phường Bình An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Hotline: 0888 223 779

Website: https://vietduchome.vn/