Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách

17-09-2025 - 19:48 PM | Lifestyle

Thông tin được chính chủ đăng tải trên trang cá nhân vào chiều 17/9.

Mới đây, Lê Bảo Hân - người đứng sau những thước phim tuyệt đối điện ảnh tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) bất ngờ chia sẻ thông tin được nhận bằng khen của VTV thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách- Ảnh 1.

Lê Bảo Hân khi đang làm việc

Theo đó, Bảo Hân được Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm tặng bằng khen vì “Có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện chương trình THTT Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam”.

“Sĩ đến tận kiếp sau” - Bảo Hân hãnh diễn chia sẻ cùng với ảnh bằng khen.

Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách- Ảnh 2.

Lê Bảo Hân nhận bằng khen từ VTV

Phía dưới chia sẻ này, bạn bè, người thân và cư dân mạng để lại nhiều bình luận chúc mừng. Ai nấy đều đồng tình rằng bằng khen này hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực, sáng tạo và kết quả làm việc của Lê Bảo Hân.

Về phần mình, Bảo Hân cũng vui vẻ đáp lại bình luận của mọi người. Khi có người nhận xét rằng nhà quay phim steadicam trinity này xuất sắc nhất thì anh nửa đùa nửa thật: “Quay cả 100 phim rạp cả 1000 cái TVC không ai biết, shot 1 job truyền hình cả nước hay”.

Trong dịp A80 vừa qua, cộng đồng mạng rần rần khen ngợi bởi cảnh quay vô cùng ấn tượng đến từ những cú máy được lia mượt mà, chuyển động “thần sầu” của nhà quay phim Lê Bảo Hân (Steadihan). Tại đây, anh sử dụng hệ thống steadicam nặng tới 38kg, kết hợp với xe thăng bằng để kiểm soát tốc độ.

Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách- Ảnh 3.

Lê Bảo Hân vốn là đạo diễn hình ảnh, quay phim có tiếng trong giới làm phim, sinh sống tại TP.HCM. Lê Bảo Hân sở hữu kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực quay phim điện ảnh, TVC quảng cáo,... Đáng chú ý nhất, Lê Bảo Hân là người thành thạo sử dụng steadicam, thiết bị hỗ trợ hiện đại, tạo ra những cảnh quay như trên sóng truyền hình.

Trên trang cá nhân của mình trước khi buổi lễ chính thức diễn ra, Bảo Hân đã chia sẻ cảm xúc vui mừng, may mắn khi được đóng góp trong ngày đặc biệt này. “Cả đời làm nghề tự do, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày được mời đứng ở Ba Đình quay diễu binh như thế”, anh viết trên trang cá nhân.

Sau khi đại lễ diễn ra thành công, Bảo Hân cũng hé lộ thêm những khung hình hậu trường trong ngày tổng duyệt trước đó. Điều này khiến dân tình nể phục bởi anh vừa di chuyển bằng scooter điện, vừa cầm trên tay rất nhiều thiết bị, máy móc khá nặng nhưng vẫn hoàn thành tốt.

Chưa bao giờ phải chịu thứ tâm lý kinh khủng như vậy trên các dự án. Nhưng đáng giá từng giây từng phút, đời người làm nghề Steadicam chắc cũng chỉ làm được 1 lần như thế” - trích từ chia sẻ của Lê Bảo Hân sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại A80.

(Tổng hợp)

Phát hiện "thủy quái" khổng lồ trôi dạt vào bờ, chuyên gia khẳng định: Loài này mới chỉ tìm thấy năm 2017

Theo S.A

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ còn 99 ngày nữa, cả nước đều sẽ nghe nhạc của nữ ca sĩ này: "Bỏ túi" 80 tỷ đồng/năm nhờ 15 phút ngẫu hứng từ 30 năm trước

Chỉ còn 99 ngày nữa, cả nước đều sẽ nghe nhạc của nữ ca sĩ này: "Bỏ túi" 80 tỷ đồng/năm nhờ 15 phút ngẫu hứng từ 30 năm trước Nổi bật

Bất ngờ với body siêu nóng bỏng của "nàng dâu tập đoàn nghìn tỷ", ai nhìn cũng khen vừa xinh vừa sang

Bất ngờ với body siêu nóng bỏng của "nàng dâu tập đoàn nghìn tỷ", ai nhìn cũng khen vừa xinh vừa sang Nổi bật

Vợ kém 11 tuổi là Thạc sĩ Kinh tế ở Úc, chấp nhận ở nhà làm nội trợ của ông hoàng phòng vé Thái Hòa

Vợ kém 11 tuổi là Thạc sĩ Kinh tế ở Úc, chấp nhận ở nhà làm nội trợ của ông hoàng phòng vé Thái Hòa

19:45 , 17/09/2025
Hoa hậu Đỗ Thị Hà sửa nhà ở quê, vướng tin đồn sắp làm dâu hào môn

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sửa nhà ở quê, vướng tin đồn sắp làm dâu hào môn

19:45 , 17/09/2025
Không tiền bạc, không ngoại hình: 6 thói quen này mới là chìa khóa định hình vị thế của đàn ông

Không tiền bạc, không ngoại hình: 6 thói quen này mới là chìa khóa định hình vị thế của đàn ông

19:33 , 17/09/2025
3 thứ người giàu luôn nhanh tay mua sớm, giữ lâu, càng để càng có lời, trong khi người thường cứ ngần ngại

3 thứ người giàu luôn nhanh tay mua sớm, giữ lâu, càng để càng có lời, trong khi người thường cứ ngần ngại

17:12 , 17/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên