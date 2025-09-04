Steven Nguyễn gây sốt với vai phản diện Quang trong "Mưa đỏ"

"Quang" Steven Nguyễn đã nỗ lực nhiều trong "Mưa đỏ"

Trong phim "Mưa đỏ", Steven Nguyễn hóa thân vai Trung úy Nguyễn Phúc Quang, một sĩ quan thuộc Quân lực Việt Nam Cộng hòa, được giao nhiệm vụ tái chiếm Thành cổ Quảng Trị. Anh được khắc họa là người chính trực và giàu lòng trắc ẩn, song thuộc chiến tuyến đối lập, trở thành đối trọng trực tiếp với Vũ Kiên Cường do Đỗ Nhật Hoàng thủ diễn.

Tạo hình của Steven Nguyễn trong vai Quang của "Mưa đỏ"

Anh được khen ngoại hình và diễn xuất

Thần thái của Quang

Steven Nguyễn với gương mặt điển trai, ngoại hình cao to, khả năng biểu cảm tốt, đã lột tả thành công vai Quang. Sau khi phim "Mưa đỏ" lập kỷ lục doanh thu, Steven Nguyễn cũng là một trong những diễn viên tạo được sự chú ý. Nhiều bình luận khen ngợi anh.

Trước đó, Steven Nguyễn từng chia sẻ anh nhận lời tham gia phim ngay mà không đắn đo do luôn mong ước được tham gia trong phim về đề tài chiến tranh. Tuy nhiên, khi đọc kịch bản và biết vào vai Quang - một sĩ quan thuộc Quân lực Việt Nam Cộng hòa thì ngạc nhiên do hoàn toàn khác hình tượng chiến sĩ cách mạng từng mong muốn thể hiện.

Anh có chút thất vọng nhưng sau khi nghiên cứu sâu hơn về nhân vật thì nhận ra sự giằng xé, trăn trở của người trai như Quang trong thời chiến. Quang không muốn hại ai, có sự xót xa, đồng cảm cho người dân nhưng vì sinh ra và lớn lên trong môi trường đó nên phải phục vụ cho chế độ. Tất cả sự mâu thuẫn, trắc ẩn được Steven Nguyễn khắc họa tốt, tạo sức hút cho nhân vật.

Để chuẩn bị cho vai diễn, ngoài việc tìm hiểu tư liệu, đào sâu phân tích tâm lý nhân vật, Steven Nguyễn còn luyện tập nhiều về võ thuật, giảm cân để vóc dáng đẹp hơn, phù hợp hơn.

Anh đã giảm từ 75kg xuống 70kg, chỉ ăn khoảng 300g tinh bột mỗi ngày để giữ cơ bắp. Đồng thời, anh tập luyện tại trường bắn ở Củ Chi trong 1 tháng, sau đó tập luyện võ thuật trong 1 tháng.

“Mưa đỏ” đang tăng doanh thu như "tia chớp"

"Mưa đỏ" là phim về đề tài chiến tranh cách mạng, kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972.

Phim tập trung kể về Tiểu đội 1 gồm những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này.

Steven Nguyễn thể hiện vẻ "ngầu" trên trường quay

Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng đối đầu trong phim

Steven Nguyễn với vẻ điển trai

Anh đã tham gia nhiều phim

Bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam.

"Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Đỗ Nhật Hoàng, Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long, Nguyễn Hùng, Trần Gia Huy…

Theo trang Box Office Vietnam, tính đến trưa 4-9, phim đã thu về hơn 469 tỉ đồng. Tác phẩm vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày. "Mưa đỏ" được dự đoán có khả năng vượt doanh thu phim "Mai" do Trấn Thành đạo diễn.