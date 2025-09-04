Mưa Đỏ cán mốc 460 tỷ đồng, vượt Bố Già, áp sát Mai của Trấn Thành

Theo số liệu phòng vé cập nhật từ Box Office Vietnam đến 11 giờ sáng 4/9, Mưa Đỏ đạt doanh số hơn 467 tỷ đồng sau 13 ngày công chiếu, qua đó vượt Bố Già của Trấn Thành để giữ vị trí top 4 phim doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt.

Hiện thứ hạng tạm thời gồm: 1. Mai – 551 tỷ đồng; 2. Lật Mặt 7 – 483 tỷ đồng; 3. Nhà Bà Nữ – 475 tỷ đồng ; 4. Mưa Đỏ – 467+ tỷ đồng. Với đà bán vé hiện tại, giới rạp dự đoán Mưa Đỏ có thể soán ngôi Mai và trở thành tác phẩm ăn khách nhất mọi thời.

Mưa Đỏ đang là hiện tượng phòng vé 2025 khi liên tục xô đổ cột mốc: 100 tỷ sau 3 ngày, 200 tỷ sau 1 tuần, 300 tỷ sáng 31/8, 350 tỷ ngày 1/9, 400 tỷ lúc 7h sáng 2/9. Riêng ngày 31/8, phim lập hai kỷ lục: (i) phim điện ảnh ăn khách nhất Việt Nam năm 2025 tính theo doanh thu trong ngày; (ii) doanh thu một ngày cao nhất lịch sử phòng vé Việt với 45.8 tỷ đồng.

Dữ liệu từ Box Office Vietnam cho thấy Hà Nội và TP.HCM là hai thị trường trụ cột của phim Mưa Đỏ. Hà Nội dẫn đầu với 147.085 tỷ đồng (khoảng 1,427 triệu vé), trong khi TP.HCM ghi nhận 90.589 tỷ đồng (khoảng 889 nghìn vé).

Các địa phương tiếp theo đóng góp đáng kể gồm: Đà Nẵng 14.008 tỷ, Hải Phòng 13.235 tỷ, Bình Dương 11.218 tỷ, Đồng Nai 9.912 tỷ; cùng Quảng Ninh, Bắc Ninh, Cần Thơ, Thanh Hóa ở mức 5–8 tỷ đồng. Đáng chú ý, Hà Nội dẫn đầu dù số ghế tối đa thấp hơn TP.HCM (1,98 triệu so với 2,43 triệu), cho thấy nhu cầu tại thị trường phía Bắc đặc biệt mạnh.

Thành tích bứt phá của Mưa Đỏ ngay trong dịp lễ 2/9 khẳng định sức mua của khán giả nội địa với phim Việt chất lượng, đồng thời tạo thêm niềm tin để các nhà sản xuất mạnh dạn đầu tư những dự án quy mô lớn. Nếu đà bán vé hiện nay được duy trì, cuộc đua kỷ lục phòng vé mọi thời đại sẽ sớm có biến động lớn.

Phim Mưa Đỏ (tên đầy đủ: Mưa Đỏ: Máu xương đổ xuống – Đất trời lưu danh; tiếng Anh: Red Rain) là tác phẩm điện ảnh lịch sử – chiến tranh – chính kịch, do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, có sự tham gia của nhiều gương mặt như Đỗ Nhật Hoàng, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Hoàng Long, Đình Khang, Steven Nguyễn, Hạ Anh, Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà... với thời lượng hơn 120 phút.

Nội dung phim tái hiện cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 thông qua hành trình chiến đấu và hy sinh của một tiểu đội lính trẻ, đa phần là học sinh, sinh viên.

"Mưa Đỏ" có buổi ra mắt tại TP.HCM ngày 18/8 và tại Hà Nội ngày 20/8/2025, sau đó chính thức công chiếu toàn quốc từ ngày 22/8/2025. Thời điểm ra mắt cũng trùng với dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, tạo thêm sức hút đặc biệt cho bộ phim.