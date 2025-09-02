Chưa từng có trong lịch sử: Mưa Đỏ đạt doanh thu gần 55 tỷ một ngày, giữ kỷ lục khó ai có thể lật đổ

Sau gần 2 tuần kể từ ngày chiếu sớm đầu tiên, Mưa Đỏ vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Thậm chí, càng vào những ngày nghỉ lễ, phim càng liên tục thiết lập những kỷ lục mới chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt.

Mới đây nhất, sau khi trở thành phim có doanh thu trong ngày cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam vào ngày 31/8, sang ngày 1/9, phim tiếp tục thiết lập một kỷ lục mới. Cụ thể, tính đến 23h59 phút ngày 1/9, doanh thu trong ngày của Mưa Đỏ đã cán mốc 54,7 tỷ - một thành tích chưa từng có trong lịch sử phòng vé Việt. Trước đó thực tế chưa từng có phim Việt nào vượt được mốc 50 tỷ một ngày, vậy mà Mưa Đỏ còn ghi nhận con số gần 55 tỷ. Đây là kỷ lục mà có lẽ sẽ hiếm phim Việt nào lật đổ được trong thời gian tới.

Mưa Đỏ hút hơn nửa triệu khán giả ra rạp trong ngày đầu tiên của tháng 9, doanh thu 1 ngày gần 55 tỷ

Hiện tại, tổng doanh thu của Mưa Đỏ đã ghi nhận con số 400 tỷ, trở thành phim Việt thứ 5 trong lịch sử ghi nhận dấu mốc ấn tượng này. Trước đó có 4 phim Việt ghi nhận con số trên 400 tỷ bao gồm Bố Già - Nhà Bà Nữ - Lật Mặt 7 và Mai. Đáng nói hơn khi thành tích của Bố Già là 427 tỷ và với đà tăng trưởng hiện tại thì có lẽ trong ngày 2/9, Mưa Đỏ sẽ vượt qua được dấu mốc này, chiếm lấy vị trí thứ tư trên BXH top 10 doanh thu phòng vé Việt. Thậm chí nhiều khán giả còn cho rằng chỉ trong tuần này, phim sẽ nhanh chóng chiếm được vị trí top 2 (Lật Mặt 7 với 483 tỷ) và nếu thuận lợi hơn thì là cả top 1 của Mai (551 tỷ).

Mưa Đỏ cán mốc 400 tỷ 7h sáng ngày 2/9

Liệu Mưa Đỏ có thể soán ngôi vương phòng vé của Mai?

2025 chứng kiến sự vươn mình mạnh mẽ của dòng phim lịch sử, chiến tranh tại Việt Nam với sự thành công liên tiếp từ Địa Đạo đến Mưa Đỏ. Đây là tín hiệu quá tuyệt vời khi trước đây, phim lịch sử của Việt Nam đã phần đều được sản xuất dưới hình thức "nhà nước đặt hàng" hoặc kén khán giả hoặc không được công chiếu rộng rãi. Sự bùng nổ hiện tại của Mưa Đỏ mở ra tương lai mới cho dòng phim này tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều biến động cho thị trường điện ảnh Việt trong tương lai gần.

Mưa Đỏ là bộ phim chiến tranh tái hiện 81 ngày đêm khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972m nơi máu và tuổi trẻ hòa quyện giữa bom đạn mịt mù. Phim khắc họa hành trình kiên cường của những người lính, những con người bình thường phải đối diện với ranh giới sống chết để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng. Không chỉ là những trận đánh dữ dội, Mưa Đỏ còn là câu chuyện về niềm tin, tình đồng đội và sự hy sinh bi tráng, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử và trái tim người Việt. Bộ phim tái hiện chân thực những mất mát không thể đong đếm, đồng thời tri ân thế hệ cha anh đã ngã xuống để giữ gìn độc lập vào đúng thời điểm thiêng liên của dân tộc - đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.