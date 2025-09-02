Hé lộ cảnh phim không được ra rạp gây tiếc nuối nhất Mưa Đỏ, biết lý do cắt thẳng tay không ai có thể phản bác

Mưa Đỏ là bộ phim điện ảnh với thời lượng chỉ gói gọn trong 2 tiếng nhưng phải truyền tải tinh thần của cả một tiểu thuyết có sức nặng rất lớn. Thế nên nhiều phân cảnh không được lên hình, nhiều chi tiết phải lược bỏ, chỉnh sửa để phù hợp với định dạng phim điện ảnh. Thậm chí có cả những phân cảnh còn bị cắt vì lý do khách quan, liên quan đến diễn viên.

Gần đây nhất, nam chính Phương Nam đã chia sẻ một phân cảnh cắt khiến anh tiếc vô cùng. Cụ thể ở phân cảnh này, Tạ (Phương Nam) sau khi mắng Tú (Đình Khang) thì đã cố tình lơ sang chuyện khác để người đồng đội của mình không bị áp lực. Theo như kịch bản thì Tạ sẽ quay sang nói với Cường: "Cậu Cường, đi tìm xem thằng Hải có hôi của ở chỗ mô không thì xách cổ nó về đây". Chỉ một lời thoại nhưng lại giúp khán giả hiểu được tại sao nhân vật Hải sau đó được tìm thấy đang ở trong đường thoát nước cũng như lý giải câu chuyện "hôi của" từ quân địch và cái kết sau đó của Hải (bị địch bắt khi đang phá đường cống tắc).

Tạ (Phương Nam)

Hải (Nguyễn Hùng)

Đoạn clip chia sẻ về câu thoại bị cắt của Phương Nam hút hơn 1 triệu người xem với vô số bình luận tiếc nuối. Nhiều người giờ mới ngỡ ngàng, hiểu ra lý do tại sao đồng đội lại tìm thấy Hải ở đường thoát nước. Đặc biệt, lý do mà cảnh phim này bị cắt cũng vô cùng đáng tiếc, không phải vì nó không cần thiết, tạo cảm giác thừa thãi, có thể lược bỏ mà bởi Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường) bị sốt rét, không thể có mặt để thực hiện cảnh quay này. Trước đó chính Phương Nam cũng từng chia sẻ Nhật Hoàng có giai đoạn bị ốm rất nặng, buộc phải dừng quay để đi điều trị. Biết lý do bất khả kháng này, khán giả đều thông cảm cho ekip, không thể phản bác thêm.

Đỗ Nhật Hoàng từng bị ốm nặng trong quá trình quay phim

Dù Mưa Đỏ chưa thể truyền tải trọn vẹn tất cả tinh thần từ kịch bản và nguyên tác tiểu thuyết, bộ phim vẫn được đánh giá là một tác phẩm xuất sắc của điện ảnh Việt. Không chỉ tái hiện không khí chiến tranh ác liệt tại thành cổ Quảng Trị, phim còn khắc họa những số phận con người bé nhỏ giữa bão đạn, nơi từng giây từng phút đều là sự giằng co giữa cái sống và cái chết. Từ những trận đánh đẫm máu đến nỗi đau mất mát trong hậu phương, Mưa Đỏ khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ và để lại ám ảnh dài lâu. Điểm đáng giá nhất của bộ phim nằm ở cách nó kể lại câu chuyện về lòng yêu nước, tinh thần hy sinh và sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong thời khắc khốc liệt nhất của lịch sử. Chính sự kết hợp giữa quy mô hoành tráng và cảm xúc nhân văn đã giúp Mưa Đỏ vượt lên trên những hạn chế để trở thành dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.