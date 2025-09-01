Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một khoảng sân nhỏ ở An Huy đang khiến cư dân mạng mê mẩn. Tràn ngập hoa lá, cây cối và ánh nắng, nơi này được ví như “tiên cảnh trong đời thực”. Chủ nhân là một cô gái yêu hoa, yêu sách, sống an yên bên vườn, mèo và chó – và lan tỏa một lối sống giản dị nhưng đầy thi vị.

Sân nhỏ, nhưng là “thiên đường”

Góc sân nhỏ gây sốt: Ngập tràn hoa lá, đẹp như tiên cảnh khiến cư dân mạng thốt lên “không thể là ảnh dàn dựng!”- Ảnh 1.
Góc sân nhỏ gây sốt: Ngập tràn hoa lá, đẹp như tiên cảnh khiến cư dân mạng thốt lên “không thể là ảnh dàn dựng!”- Ảnh 2.

Trong cuốn Cỏ cây thế gian, nhà văn Vương Tăng Kỳ từng viết: “Nếu bạn đến thăm tôi mà tôi không có nhà, xin hãy ngồi một lúc với những bông hoa ngoài cửa nhà tôi”. Có lẽ, đó cũng chính là tinh thần mà người phụ nữ ở An Huy này mang vào khu vườn của mình.

Khoảng sân nhỏ của cô tràn ngập sắc hoa: hồng, tử đằng, tuyết xanh vươn mình trên giàn; cẩm tú cầu, lan chi, hướng dương và dừa cạn rực rỡ dưới nền đất. Đặt một chiếc ghế bập bênh giữa vườn, chỉ cần ngồi xuống là đã thấy cả một trời hương sắc, như bước vào chốn bồng lai.

Cư dân mạng đã thốt lên: “Rõ ràng đây không phải ảnh dàn dựng!”.

Góc sân nhỏ gây sốt: Ngập tràn hoa lá, đẹp như tiên cảnh khiến cư dân mạng thốt lên “không thể là ảnh dàn dựng!”- Ảnh 3.
Góc sân nhỏ gây sốt: Ngập tràn hoa lá, đẹp như tiên cảnh khiến cư dân mạng thốt lên “không thể là ảnh dàn dựng!”- Ảnh 4.
Góc sân nhỏ gây sốt: Ngập tràn hoa lá, đẹp như tiên cảnh khiến cư dân mạng thốt lên “không thể là ảnh dàn dựng!”- Ảnh 5.

Cuộc sống như trồng hoa

Chủ nhân của khu vườn chia sẻ: “Cuộc sống giống như việc trồng hoa. Bạn cần gieo hạt, tưới nước từng chút và chờ chúng nở rộ”.

Từ những hạt giống mùa thu năm ngoái, giờ đây hoa mao địa hoàng, hướng dương đồng loạt bung nở, sáng bừng cả khoảng sân. Với cô, chăm hoa cũng là chăm tâm hồn – cần kiên nhẫn, dịu dàng và hy vọng.

Góc sân nhỏ gây sốt: Ngập tràn hoa lá, đẹp như tiên cảnh khiến cư dân mạng thốt lên “không thể là ảnh dàn dựng!”- Ảnh 6.
Góc sân nhỏ gây sốt: Ngập tràn hoa lá, đẹp như tiên cảnh khiến cư dân mạng thốt lên “không thể là ảnh dàn dựng!”- Ảnh 7.
Góc sân nhỏ gây sốt: Ngập tràn hoa lá, đẹp như tiên cảnh khiến cư dân mạng thốt lên “không thể là ảnh dàn dựng!”- Ảnh 8.
Góc sân nhỏ gây sốt: Ngập tràn hoa lá, đẹp như tiên cảnh khiến cư dân mạng thốt lên “không thể là ảnh dàn dựng!”- Ảnh 9.

Bí quyết chọn hoa dễ trồng

Không giấu bí quyết, cô cũng chia sẻ kinh nghiệm:

- Ở miền Nam, hoa giấy là “ngôi sao” vì càng nắng nóng, hoa càng nở rực, lại không bị sâu bệnh.

- Dạ yến thảo cũng cực dễ tính, chỉ một cây cũng đủ nở rực rỡ cả góc vườn.

- Hoa cúc thì cần cắt tỉa liên tục để ra hoa đẹp.

- Măng tây đuôi cáo đáng yêu, xanh tốt quanh năm, ít phải chăm.

- Hoa loa kèn đỏ hay phong lữ đều có thể trồng cả Bắc – Nam, ít sâu bệnh mà lại rực rỡ.

- Hoa tuyết xanh có thể đổi màu từ xanh lam sang tím chỉ nhờ chất tạo màu – một điều kỳ diệu nhỏ của tự nhiên.

Nhờ sự kết hợp khéo léo, khu vườn luôn rực rỡ bốn mùa, vừa có màu sắc tươi mới, vừa giữ sự nhẹ nhàng, an yên.

Góc sân nhỏ gây sốt: Ngập tràn hoa lá, đẹp như tiên cảnh khiến cư dân mạng thốt lên “không thể là ảnh dàn dựng!”- Ảnh 10.

Một đời sống chậm và an yên

Không chỉ trồng hoa, cô còn dành thời gian đọc sách, vẽ tranh trong căn phòng nhỏ nhìn ra vườn. Trên bàn là sách, bảng vẽ, tách trà – đủ để những buổi chiều trôi đi êm đềm.

Cô thẳng thắn: “Tôi ít giao tiếp, không muốn bon chen. Mỗi ngày chỉ cần sách, vườn, mèo và chó – thế là đủ”. Chính sự giản đơn ấy khiến cư dân mạng ngưỡng mộ: dường như cô không có phiền muộn, không bị cuốn vào vòng xoáy xã hội.

Những chú mèo, chú chó quanh quẩn trong vườn hoa cũng trở thành một phần hạnh phúc. Chúng chơi đùa, tắm nắng, gắn bó cùng cô – như ánh sáng nhỏ bé nhưng ấm áp.

Góc sân nhỏ gây sốt: Ngập tràn hoa lá, đẹp như tiên cảnh khiến cư dân mạng thốt lên “không thể là ảnh dàn dựng!”- Ảnh 11.
Góc sân nhỏ gây sốt: Ngập tràn hoa lá, đẹp như tiên cảnh khiến cư dân mạng thốt lên “không thể là ảnh dàn dựng!”- Ảnh 12.

Hạnh phúc giản đơn từ sân nhỏ

Một buổi sáng đẹp trời, ngồi dưới nắng, hương hoa thoảng trong gió, nhâm nhi chén trà – cuộc sống đôi khi chỉ cần giản dị vậy là đủ.

Hạnh phúc không ở đâu xa. Nó đến từ việc ngồi xuống ngắm bốn mùa thay đổi, nấu ba bữa cơm mỗi ngày, và dành thời gian cho những niềm vui nhỏ bé.

Khu vườn nhỏ ở An Huy không chỉ đẹp mắt, mà còn truyền đi thông điệp: hạnh phúc đôi khi chỉ là trồng một chậu hoa, nuôi một chú mèo, và để cuộc đời trôi qua thật bình yên.

Với khu vườn 5m² trên ban công, cô gái trẻ tìm thấy một không gian thư giãn, giúp cân bằng lại cuộc sống giữa bộn bề công việc và lo toan

Theo Như Anh

Phụ nữ số

