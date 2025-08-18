Streamer bán vòng ngọc bích 4,3 triệu đồng, giảm giá 50% hút 134 nghìn người theo dõi: Trong chớp mắt, hàng chợ biến thành "đồ quý", có cả giấy kiểm định

Ngọc giả biến thành đồ quý trong chớp mắt

Theo bài viết đăng tải ngày 17/8 trên Sohu.com, thời gian gần đây, thị trường ngọc bích Hetian (hay còn được gọi là ngọc bích Tân Cương) tại Trung Quốc ghi nhận nhiều thủ đoạn làm giả tinh vi. Một số đối tượng đã lợi dụng sự thiếu kiến thức của người tiêu dùng để trục lợi, gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh hợp pháp. Phóng viên chuyên mục Tài chính điều tra của CCTV đã có những ghi nhận trực tiếp tại nhiều điểm bán.

Tại thị trấn Thạch Phật Tự (tỉnh Hà Nam) – trung tâm chế tác và giao dịch ngọc Hetian lớn, phóng viên phát hiện tình trạng sử dụng hóa chất để nhuộm ngọc. Ở khu chợ Dữu Thụ Trang, mùi hóa chất nồng nặc, nhiều khách hàng phải đeo găng tay khi chọn hàng. Chủ quầy cũng xác nhận, phần lớn sản phẩm là ngọc kém chất lượng được xử lý màu sắc để giả dạng ngọc Hetian nguyên khai.

Một số người trong nghề cho biết do nguồn ngọc Hetian tự nhiên ngày càng khan hiếm, nhiều cơ sở đã dùng đá từ Thanh Hải, Hàn Quốc hoặc Afghanistan để thay thế. Chúng được mài tạo hình, ngâm hóa chất, tẩy trắng rồi nhuộm màu để trông giống ngọc Hetian cao cấp. Ngoài ra, nhiều người còn dùng kĩ thuật tẩy bỏ tạp chất để nâng giá trị cho loại đá kém chất lượng.

Hoạt động làm giả còn tinh vi hơn khi có thêm chứng chỉ giám định giả. Phóng viên phát hiện nhiều viên ngọc Afghanistan chỉ vài chục nhân dân tệ nhưng lại được gắn kèm chứng chỉ ghi là "ngọc Hetian thật". Một tờ chứng chỉ loại này chỉ mất khoảng 2 NDT (hơn 7.000 đồng) để làm, nhưng khi có nó, giá bán sản phẩm trong các buổi livestream có thể tăng lên gấp nhiều lần.

Khi thử đặt dịch vụ, phóng viên tận mắt thấy một người đàn ông đến nhận mẫu đá và chỉ khoảng 30 phút sau đã quay lại với một tờ chứng chỉ hoàn chỉnh.

Trên giấy tờ ghi tên "Trung tâm Giám định trang sức Quốc Thạch", kèm mã QR có thể quét để hiện thông tin. Tuy nhiên, khi kiểm tra trên hệ thống đăng ký tín dụng doanh nghiệp quốc gia, hoàn toàn không tồn tại tổ chức nào như vậy. Các chuyên gia khẳng định đây chỉ là một đơn vị giả mạo, được lập ra để đánh lừa người mua.

Livestream - thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đã khiến thị trấn Thạch Phật Tự hình thành phong trào bán hàng qua livestream. Trên các tuyến phố thuộc khu quốc tế ngọc, dễ dàng bắt gặp nhiều streamer sử dụng đèn pin chiếu thẳng vào sản phẩm để giới thiệu. Một số buổi phát sóng được chuẩn bị kỹ lưỡng, biến quá trình giao dịch thành những màn thương lượng đầy kịch tính.

Ví dụ, tài khoản "Vạn Mỹ Jewelry" từng thu hút 13,4 vạn người theo dõi trong một buổi phát sóng. Nữ streamer giả vờ chọn mua 1 chiếc vòng tay ngọc, mặc cả từ 1.200 NDT (hơn 4,3 triệu đồng) xuống còn 660 NDT (hơn 2,4 triệu đồng), đồng thời khẳng định đây là "cơ hội hiếm" dành cho khán giả.

Tuy nhiên, hình ảnh hậu trường cho thấy sản phẩm thực chất thuộc về chính streamer, còn chủ quầy chỉ đóng vai phối hợp.

Một số kênh lớn livestream lớn khác cũng sử dụng chiêu thức tương tự. Trước máy quay, streamer và chủ quầy tỏ ra tranh luận gay gắt về giá, nhưng thực tế đã ra hiệu ngầm để thống nhất mức bán khoảng 200 NDT (hơn 700 nghìn đồng). Cách dàn dựng này khiến khán giả tin rằng họ đang được mua sản phẩm với giá ưu đãi đặc biệt.

Phóng viên còn ghi nhận hoạt động ở một công ty tại thành phố Tứ Hội (tỉnh Quảng Đông), nằm trong nhóm 20 doanh nghiệp trang sức trực tuyến có doanh thu lớn nhất. Đơn vị này quản lý nhiều tài khoả livestream, với mỗi buổi đều có kịch bản chi tiết: chia phe mặc cả, giả làm thương nhân nước ngoài cần "bán tháo", hoặc thuê nhân viên đóng vai phiên dịch để tăng tính thuyết phục.

Ngoài việc dựng kịch bản thương lượng giá, một số kênh còn quảng bá sản phẩm với công dụng chữa bệnh không có cơ sở khoa học. Chẳng hạn, tài khoản "Bách Bách Phúc Jewelry" giới thiệu vòng ngọc có khả năng "thanh lọc cơ thể", trong khi nhiều kênh khác cũng đưa ra những tuyên bố tương tự. Những nội dung này thiếu căn cứ nhưng lại dễ tạo tâm lý tin tưởng ở người mua.

Áp dụng các chiêu thức dàn dựng và quảng cáo sai lệch, nhiều doanh nghiệp đã thu về lợi nhuận từ hàng chục đến hàng trăm triệu tệ. Các chuyên gia cảnh báo nếu không có biện pháp quản lý chặt chẽ, hoạt động livestream gian lận sẽ tiếp tục gây rủi ro cho người tiêu dùng và làm xáo trộn thị trường trang sức.

Theo Baidu, Guangzhou Daily