Sự cố Facebook: Mark Zuckerberg xin lỗi 3,5 tỷ người dùng - Đã có kẻ nhận 'tấn công'?

0:38: Ít phút trước cây viết Joe Harker đã đăng tải bài viết trên trang tin LAB Bible cho biết nhóm hacker nổi tiếng Anonymous đã tuyên bố rằng việc Facebook và Instagram ngừng hoạt động trên toàn thế giới vào hôm nay (5/3) là kết quả của một "cuộc tấn công mạng" đồng thời nhận trách nhiệm.

Anonymous cũng nhấn mạnh rằng "Meta đang mất 256.849 USD mỗi phút khi các dịch vụ của nó không hoạt động nữa".

Liệu tuyên bố của Anonymous có phải là sự thật hay không vẫn còn phải xem xét vì Meta đã nói rằng đây là một "vấn đề kỹ thuật". Cụ thể trong thông báo mới nhất, phát ngôn viên của Meta ông Andy Stone cho biết:

"Đầu ngày hôm nay, một sự cố kỹ thuật đã khiến mọi người gặp khó khăn khi truy cập một số dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể và xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào với những người bị ảnh hưởng".

Anonymous là một liên minh các hacker độc lập được cho là thành lập vào năm 2003 được biết đến với các cuộc tấn công mạng nhằm vào một số chính phủ, doanh nghiệp... Các thành viên Anonymous (được gọi là anons ) đôi khi xuất hiện ở nơi công cộng bằng cách đeo mặt nạ Guy Fawkes. Một biểu tượng thường được liên kết với Anonymous có hình một nam giới mặc vest nhưng phần đầu thay thế bởi dấu hỏi để đại diện cho sự ẩn danh và tổ chức không có người lãnh đạo.

0:23: Theo trang tin công nghệ ZDNET, Facebook đã hoạt động trở lại, tuy nhiên Instagram và Threads "hiện vẫn chưa hoạt động".



Trang tin cũng lưu ý thêm rằng suy đoán ban đầu của họ là sự cố có thể liên quan tới việc quản lý quyền truy cập và nhận dạng của Meta.

Ngoài ra không có bất kỳ báo cáo nào về lỗi mạng hoặc tấn công DDoS (tấn công từ chối dịch vụ) cho thấy sự cố vừa qua có thể giống với sự cố tương tự đã xảy ra vào năm 2021 - do Meta thay đổi cấu hình và bị lỗi.

0:12: Theo tờ Mirror, người đứng đầu Meta ông Mark Zuckerberg đã phải đưa ra lời xin lỗi vì các dịch vụ Facebook, Instagram ngừng hoạt động trong gần 6 giờ, có thể ảnh hưởng tới hơn 3,5 tỷ người dùng trên toàn cầu.

Cụ thể ông Mark Zuckerberg đã viết như sau:

"Facebook, Instagram, WhatsApp và Messenger hiện đang trực tuyến trở lại. Xin lỗi vì sự gián đoạn ngày hôm nay - tôi hiểu rõ các bạn dựa vào các dịch vụ của chúng tôi đến mức nào để duy trì kết nối với những người bạn quan tâm".

Mirror cũng dẫn một báo cáo của tổ chức phân tích Fortune cho biết hậu quả của sự cố sẽ vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến các nhân ông Mark Zuckerberg với khoản lỗ ước tính khoảng 6 tỷ USD trong tài sản cá nhân khi cổ phiếu Meta sụt giảm mạnh.

23:57: Ít phút trước, tờ Daily Star (Anh) đã đăng tải bình luận của một chuyên gia giấu tên cho rằng sự cố khiến hàng triệu người dùng không truy cập được các dịch vụ của Meta có thể liên quan tới "một vụ hack lớn".

Trước đó tờ báo Anh Daily Mail cũng đưa tin giá cổ phiếu của Meta đã giảm khoảng 1,55% liên quan tới sự cố này.

23:50: Bình luận về sự cố mới nhất của Facebook và Instagram, Tỷ phú Elon Musk - chủ sở hữu của mạng xã hội X/Twitter - đã tweet một bức ảnh về 4 chú chim cánh cụt trong phim hoạt hình Madagascar.

Một trong những chú cánh cụt được "dán nhãn" X dường như đang đặt câu hỏi về ba con còn lại có nhãn Facebook, Instagram và Threads - các dịch vụ nổi tiếng của Meta.

23:43: Các thông tin trên mạng xã hội Facebook đã hiển thị lại nhưng chưa rõ dữ liệu có bị ảnh hưởng hay không.

Một số người dùng gặp khó khăn trong quá trình không truy cập được và đã phải đổi mật khẩu cũng đã có thể truy cập trở lại.

23:39: Theo thông tin được NBC News cập nhật, phát ngôn viên của Meta (chủ sở hữu của Facebook) ông Andy Stone đã viết trên mạng xã hội X/Twitter rằng:

"Chúng tôi (Meta) biết mọi người đang gặp khó khăn khi truy cập dịch vụ của chúng tôi. Hiện chúng tôi đang giải quyết vấn đề này".

23:30: Mặc dù đã có thể truy cập mạng xã hội Facebook, tuy nhiên vẫn đang hiển thị lỗi. Thông tin liên quan tới đăng nhập dịch vụ Instagram cũng như nguyên nhân sự cố hiện vẫn đang được cập nhật.

23:24: Có dấu hiệu về việc có thể truy cập và sử dụng được dịch vụ Facebook Messenger. Người dùng không cần phải thao tác đăng nhập nếu đã cài đặt tự động đăng nhập trước đó.

23:13: Nhiều người dùng cho biết họ bị tự động đăng xuất Facebook và Instagram trên tất cả các thiết bị hoặc gặp khó khăn khi đăng nhập vào chiều ngày 5/3 (giờ Mỹ).

Theo thông tin từ trang web "Down for Everyone or Just Me", sự gián đoạn kết nối bắt đầu lúc 4h05 chiều. Thông tin chi tiết hơn về nguyên nhân của sự cố hiện vẫn chưa được làm rõ.

Theo trang tin công nghệ RTL Today, có thể có hàng triệu người đang bị ảnh hưởng bởi sự cố này trên phạm vi toàn cầu.

Chúng tôi hiện đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và sẽ cung cấp thông tin khi có thêm cập nhật.