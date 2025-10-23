'Sự cố mạng gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng nhất' lịch sử nước Anh

Một nhân viên làm việc trên dây chuyền sản xuất tại nhà máy Jaguar Land Rover ở Solihull, Anh, ngày 15/12/2022 - Ảnh: Reuters

Theo báo cáo công bố ngày 22/10 của Trung tâm Giám sát An ninh Mạng (Cyber Monitoring Centre - CMC), một tổ chức phi lợi nhuận độc lập chuyên đánh giá mức độ nghiêm trọng của các sự kiện mạng tại Anh, vụ việc đã ảnh hưởng đến hơn 5.000 tổ chức tại quốc gia này, trong đó gồm nhiều doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng ô tô. Ông Ciaran Martin, cựu lãnh đạo Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia (NCSC), đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật của CMC nhận định, sự cố này dường như là sự kiện mạng gây thiệt hại tài chính lớn nhất từng xảy ra tại Anh.

CMC cho biết phần lớn thiệt hại đến từ việc gián đoạn sản xuất kéo dài gần 6 tuần tại 3 nhà máy của JLR ở Anh - nơi mỗi ngày sản xuất khoảng 1.000 xe. Hãng xe sang thuộc sở hữu của Tata Motors (Ấn Độ) đã phải tạm dừng hoạt động từ ngày 31/8 và chỉ mới khôi phục một phần trong tháng 10. Các nhà phân tích ước tính JLR thiệt hại khoảng 50 triệu bảng (66,5 triệu USD) mỗi tuần trong thời gian ngừng sản xuất.

Tác động lan rộng đến toàn bộ chuỗi cung ứng đã buộc chính phủ Anh phải bảo lãnh khoản vay 1,5 tỷ bảng (2 tỷ USD) để giúp JLR duy trì hoạt động và hỗ trợ các nhà cung cấp. CMC xếp vụ việc này ở mức 3 trong thang 5 cấp độ sự cố hệ thống, phản ánh mức độ gián đoạn nghiêm trọng đối với sản xuất và thương mại trong nước.

Làn sóng tấn công mạng khiến doanh nghiệp toàn cầu lao đao

Sự cố tại JLR là một trong loạt vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhằm vào các doanh nghiệp Anh trong năm 2025. Trước đó, các nhà bán lẻ Marks & Spencer và Co-op cũng bị tấn công bằng mã độc tống tiền, gây thiệt hại ước tính 270 - 440 triệu bảng (359 - 585 triệu USD) và khiến hệ thống bán hàng trực tuyến bị tê liệt trong nhiều tuần.

Trong năm nay, nhiều tập đoàn lớn đã trở thành mục tiêu của tấn công mạng. Điển hình là vụ tin tặc tấn công vào nhà cung cấp hệ thống làm thủ tục và lên máy bay Collins Aerospace, thuộc sở hữu của RTX (RTX.N), làm gián đoạn hoạt động tại nhiều sân bay châu Âu.

Vụ tấn công mạng diễn ra ngày 19/9 khiến hệ thống làm thủ tục tại các sân bay ở London, Brussels, Berlin và Dublin bị ảnh hưởng làm chậm trễ và hủy chuyến trên diện rộng tại nhiều sân bay, trong đó Brussels, Bỉ là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hiện sân bay Brussels đã chấm dứt việc khôi phục hệ thống bị hư hại do tin tặc và thay vào đó sẽ đẩy nhanh việc lắp đặt một hệ thống mới.

Tấn công mạng là nỗ lực của tin tặc nhằm xâm nhập vào hệ thống máy tính hoặc mạng, nhằm đánh cắp thông tin nhạy cảm, làm gián đoạn hoạt động hoặc yêu cầu tiền chuộc để ngăn chặn cuộc tấn công.

Các cuộc tấn công mã độc ransomware không chỉ khóa các tập tin mà còn thường liên quan đến việc đánh cắp thông tin.

Tại Anh, theo dữ liệu chính thức được công bố vào tháng 6, cứ 10 doanh nghiệp thì có hơn 4 doanh nghiệp báo cáo đã gặp phải một hình thức tấn công mạng nào đó trong vòng 12 tháng qua. Các nhà bán lẻ như Marks & Spencer và Co-op mới đây đã công bố báo cáo cho thấy các cuộc tấn công mạng trong năm nay đã khiến họ thiệt hại hàng trăm triệu bảng Anh.