Trong Nghị định về Nhà chức trách hàng không Việt Nam và quản lý an toàn hàng không vừa được Chính phủ ban hành có quy định nguyên tắc, nội dung, điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn máy bay và cơ quan có thẩm quyền tiến hành điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn máy bay.

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Nguyên tắc điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn máy bay

Mục đích của việc điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn máy bay là xác định nguyên nhân, đưa ra các biện pháp khắc phục và khuyến cáo an toàn liên quan đến thiết kế, chế tạo, vận hành, bảo dưỡng và quy trình quản lý nhằm ngăn ngừa sự cố, tai nạn máy bay trong tương lai theo nguyên tắc và yêu cầu của Phụ ước 13 của Công ước Chicago.

Việc điều tra không nhằm mục đích quy kết trách nhiệm pháp lý cho các tổ chức, cá nhân.

Sự cố nghiêm trọng, tai nạn máy bay phải được điều tra làm rõ nguyên nhân, yếu tố đóng góp để áp dụng biện pháp khắc phục, phòng ngừa phù hợp nhằm ngăn ngừa xảy ra sự cố nghiêm trọng, tai nạn trong tương lai.

Hoạt động điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn máy bay được thực hiện độc lập với hoạt động điều tra hình sự hoặc của các cơ quan có thẩm quyền khác, độc lập với việc kiểm tra, giám sát của Nhà chức trách hàng không Việt Nam và các cơ quan, đơn vị khác có thể ảnh hưởng đến mục đích của cuộc điều tra.

Mọi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo ngay khi có thông tin về sự cố nghiêm trọng, tai nạn máy bay; phối hợp, cung cấp thông tin, không được cản trở hoặc gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra của cơ quan có thẩm quyền.

Không được phép phổ biến, xuất bản hoặc cho phép tiếp cận dự thảo báo cáo điều tra hoặc bất kỳ phần nào của dự thảo báo cáo điều tra, hoặc bất kỳ tài liệu nào thu được trong quá trình điều tra sự cố nghiêm trọng hoặc tai nạn máy bay mà không có sự đồng ý của Cơ quan điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn máy bay, trừ khi các báo cáo hoặc tài liệu đó đã được Cơ quan điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn máy bay phát hành hoặc công bố.

Nội dung công tác điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn máy bay

Điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn máy bay bao gồm: Thu thập, bảo quản, phân tích, giải mã các vật chứng, dữ liệu, thông tin về sự cố nghiêm trọng, tai nạn máy bay; nghiên cứu, xác định các nguyên nhân gốc, các yếu tố gây ra sự cố, tai nạn máy bay; khuyến cáo, kiến nghị các biện pháp đối với việc bảo đảm an toàn hàng không; lập báo cáo, công bố kết luận về điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn máy bay; theo dõi, giám sát việc thực hiện các kết luận điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn máy bay.

Thành phần Hội đồng điều tra

Bộ trưởng Bộ Xây dựng thành lập Hội đồng điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn máy bay (sau đây gọi tắt là Hội đồng điều tra), hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Thành phần của Hội đồng điều tra gồm Chủ tịch là lãnh đạo Bộ Xây dựng phụ trách lĩnh vực hàng không; Các Phó Chủ tịch (trong đó bao gồm 1 Phó Chủ tịch phụ trách công tác điều tra); Các ủy viên (là các chuyên gia điều tra): Là thành viên có chuyên môn phù hợp trong các lĩnh vực an toàn hàng không, khai thác máy bay, điều hành bay, kỹ thuật hàng không và các lĩnh vực liên quan khác được huấn luyện, đào tạo về công tác điều tra an toàn sự cố, tai nạn hàng không dân dụng theo quy định của ICAO.

Phó Chủ tịch phụ trách công tác điều tra là Người phụ trách điều tra của Hội đồng. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng điều tra có thể chỉ định các Ủy viên trong Hội đồng điều tra là Người phụ trách điều tra đối với từng sự cố nghiêm trọng, tai nạn máy bay cụ thể;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ định cơ quan trực thuộc Bộ Xây dựng làm Cơ quan thường trực của Hội đồng điều tra nhằm tham mưu, tổng hợp, bảo đảm điều kiện tổ chức, hành chính, hậu cần, trang thiết bị, cơ sở vật chất, duy trì trạng thái sẵn sàng điều tra và hỗ trợ hoạt động của Hội đồng điều tra.

Xem toàn văn Nghị định số 221/2026/NĐ-CP quy định về Nhà chức trách hàng không Việt Nam và quản lý an toàn hàng không tại đây:

Nghị định số 221/2026/NĐ-CP



