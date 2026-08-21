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Sử dụng VNeID mức 2 được miễn, giảm nhiều khoản phí, lệ phí

| | Kinh tế số

Người dùng VNeID mức độ 2 có thể được giảm 10% lệ phí trước bạ nhà đất, 50% với ôtô và miễn 100% với xe máy khi thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi. Chính sách áp dụng từ ngày 15-8-2026 đến hết tháng 2-2027.

Theo Duy Anh - Tuấn Dũng

Báo Hà Nội mới

Từ Khóa:
VNEID

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