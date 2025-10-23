Dù đăng quang từ năm 2006, song hoa hậu Mai Phương Thuý đến nay vẫn duy trì được độ nổi tiếng của mình không chỉ vì nhan sắc xinh đẹp, thông minh mà còn bởi sự hào phóng, tinh tế trong cách cô thể hiện tình cảm với người thân và bạn bè.

Gần đây nhất, người đẹp sinh năm 1988 khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi chia sẻ rằng cô đã gửi tặng em gái ruột, Mai Ngọc Phượng, 8 tỷ đồng để mua xe sang nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Hình ảnh chiếc xe cũng được chính em gái cô chia sẻ lên mạng xã hội với lời nhắn xúc động: “I do have the best sister in the world” (“Tôi có người chị gái tốt nhất trên thế giới.”

Theo chia sẻ, Mai Phương Thúy không can thiệp vào việc chọn mẫu xe hay màu sắc mà chỉ đơn giản chuyển tiền để em gái tự chọn chiếc xe phù hợp. Chiếc xe Mai Ngọc Phượng lựa chọn là Mercedes-Benz S 450 Luxury có giá niêm yết 5,559 tỷ đồng.

Trong chia sẻ với truyền thông, hoa hậu Mai Phương Thúy cho biết: “Phượng ở nhà chăm mẹ và quán xuyến hai bên nội ngoại trong khi tôi thường xuyên đi làm xa. Gần đây xe em hỏng nên tôi tặng chiếc mới cho tiện đi lại.”

Câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ cho thấy sự tinh tế trong cách yêu thương của cô: giúp đỡ người thân không phải bằng lời hứa hay lời cảm ơn, mà bằng hành động thiết thực, đúng lúc.

Không chỉ dành tình cảm cho người trong gia đình, Mai Phương Thúy còn nổi tiếng là người bạn hào phóng khi thường xuyên tặng quà, bao phòng khách sạn xịn những dịp đi chơi du lịch cùng bạn bè. Năm 2018, cô từng khiến người hâm mộ trầm trồ khi tặng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh một chiếc đồng hồ trị giá hơn 1 tỷ đồng nhân dịp sinh nhật 23 tuổi.

Những món quà tiền tỷ ấy không phải để phô trương tài sản, mà phần nào phản ánh tính cách chu đáo, sẵn sàng chia sẻ của “nữ hoàng chứng khoán” Mai Phương Thúy.

Trong nhiều năm hoạt động, mỹ nhân 8X luôn giữ phong cách sống kín tiếng, ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Tuy nhiên khi nói đến các mối quan hệ cá nhân, cô lại khiến người khác ấm lòng bởi cách cư xử hào hiệp và tế nhị. Nhóm bạn thân của cô có nhiều người là hoa, á hậu, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng.

Điều đáng nói, Mai Phương Thúy từng thẳng thắn chia sẻ rằng: “Bình thường tôi không bao giờ cho ai vay tiền, 500 đồng cũng không kể cả mẹ tôi, tôi cũng không cho vay". Lý do mà mỹ nhân 8X đưa ra là “vay mượn rất phiền phức”, cô “có thể thoáng trong việc tặng quà bạn bè nhưng đó chỉ là quà tặng, ăn uống”.

Với Mai Phương Thúy, tiền có thể làm méo mó tình bạn, nhưng tặng quà lại là một niềm vui. Cách sống rõ ràng ấy giúp cô vừa giữ được các mối quan hệ bền vững, vừa thể hiện sự chủ động trong cho đi.

