Sự kiện có sự xuất hiện của G-Dragon "áp đảo" về lượt thảo luận so với hai concert "Anh trai"

Bảng xếp hạng tháng 5/2025 ngành ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng mức độ thảo luận liên quan đến các chiến dịch gắn liền với âm nhạc và giải trí.

Cụ thể, trong tháng 5, tổng lượng thảo luận về ngành ngân hàng trên mạng xã hội tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Riêng các thảo luận có nhắc đến thương hiệu ngân hàng tăng gần 77%, với lượng người tham gia thảo luận tăng hơn 106%.

Theo phân tích, động lực chính đến từ các hoạt động tài trợ concert, gameshow và chiến dịch tương tác âm nhạc. Bốn thương hiệu gồm VPBank, VIB, Techcombank và TPBank là những cái tên nổi bật, khi chiếm tới hơn 56% tổng lượng thảo luận toàn ngành trong tháng.

Dù nhiều chương trình đã khởi động từ năm 2024, hiệu ứng truyền thông tiếp tục lan tỏa nhờ các hình thức tổ chức concert tour, phần thưởng cho cộng đồng người hâm mộ và các chương trình nội dung mở rộng.

Các ngân hàng có xu hướng sử dụng giải trí như một phần trong chiến lược truyền thông thương hiệu, song mỗi đơn vị lại chọn hướng đi riêng.

VIB kết thúc chuỗi concert "Anh Trai Say Hi" với đêm diễn tại Việt Nam vào ngày 10/5, kết hợp cùng chiến dịch "VIB Say Hi Drive Hype" với quà tặng trị giá gần 2 tỷ đồng cho cộng đồng fan. Đồng thời, ngân hàng này cũng "úp mở" về concert tiếp theo tại Las Vegas, duy trì sự quan tâm từ khán giả quốc tế.

Techcombank lại tập trung vào việc đồng hành lâu dài cùng các chương trình âm nhạc, nổi bật là hai show "Anh Trai vượt ngàn chông gai" và "Tân Binh toàn năng". Hai tập mới phát sóng trong tháng 5 với các tình tiết cạnh tranh gay cấn đã giúp Techcombank tạo được độ phủ rộng trên mạng xã hội.

Đặc biệt, trong tháng 5/2025, VPBank ghi nhận hiệu quả truyền thông nổi bật khi phối hợp cùng Ravolution Asia và Visa tổ chức đại nhạc hội VPBank K-Star Spark 2025 với sự tham gia của nghệ sĩ G-Dragon.

Chiến dịch này đã giúp VPBank vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng YMI ngành Ngân hàng, nhờ các chỉ số tăng mạnh: lượng thảo luận tăng 178,9%, thảo luận có nhắc tới thương hiệu tăng 134,4% và lượng người tham gia tăng 367,5% so với tháng 4.

Sự kiện đạt đỉnh thảo luận vào thời điểm VPBank công bố sự xuất hiện của G-Dragon. Bài đăng công bố chính thức trên fanpage của ngân hàng thu hút hơn 26.600 lượt thảo luận. Dữ liệu từ nền tảng SocialTrend ghi nhận sự kiện trở thành chủ đề nổi bật trên mạng xã hội chỉ trong 24 giờ sau khi mở bán vé.

Việc nhiều ngân hàng đồng loạt đầu tư vào các hoạt động âm nhạc – giải trí cho thấy chiến lược truyền thông của ngành này đang chuyển mình theo hướng gần gũi hơn với người tiêu dùng trẻ, đồng thời tận dụng các nền tảng số để mở rộng mức độ hiện diện.

Bảng xếp hạng từ YouNet Media cho thấy, không chỉ nội dung tài chính hay dịch vụ ngân hàng, mà yếu tố cảm xúc và tính kết nối cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu trong thời đại số hóa.