G-Dragon "luỵ" Việt Nam thật rồi, đăng hẳn vlog cực tình về đêm mưa hôm ấy!

Kể từ khi trở về Hàn Quốc sau đêm diễn 21/6 tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội, G-Dragon liên tục "xả source". Anh khiến VIP - FAM Việt "luỵ càng thêm luỵ" với loạt ảnh lung linh dưới trời mưa, cách G-Dragon tận hưởng không khí fan Việt tạo ra, đội nón lá đầy khí chất. Chưa dừng lại, mới đây G-Dragon tiếp tục có động thái đặc biệc, quyết không cho người hâm mộ hết xao xuyến vì mình.

G-Dragon đăng vlog về Việt Nam

Chiều 24/6, G-Dragon đăng 1 đoạn vlog ngắn, recap lại loạt hình ảnh đáng nhớ trong lịch trình biểu diễn tại Việt Nam. Nổi bật nhất là khung cảnh trời mưa, nơi hàng chục nghìn fan "quẩy hết mình", còn GD thì biểu diễn bằng 100% năng lượng - biến Mỹ Đình thành nơi chỉ có âm nhạc và tình yêu toả sáng. Trời mưa tưởng là 1 "kiếp nạn", nhưng nhìn qua thước phim do chính G-Dragon đăng tải, mưa làm cho sân khấu trở nên lãng mạn, điện ảnh hơn bao giờ hết. Hình ảnh người nghệ sĩ số 1 Hàn Quốc tận hưởng từng giây phút trên sân khấu mãi mãi đi vào huyền thoại đối với fan Việt.

G-Dragon "tuyệt đối điện ảnh" dưới màn mưa

G-Dragon còn ghi lại hình ảnh VIP - FAM Việt "quẩy" dưới mưa. Fan được dịp "sĩ tận trời" khi được xuất hiện trong vlog GD đăng tải. Bên cạnh đó, anh Long còn rất thích chiếc nón rồng vàng, vừa Việt Nam lại vừa phá cách. Anh đội đi soundcheck, đội ra sân bay rồi đội ở trong phòng khách sạn, nhún nhảy trước gương. Hình ảnh vừa chân thành vừa đáng yêu khiến VIP - FAM ôm tim.

Đội nón lá nhún nhảy trước gương

Nhìn những hình ảnh này, cư dân mạng phải thốt lên rằng không chỉ VIP - FAM mới "luỵ concert", G-Dragon cũng quá "luỵ" Việt Nam rồi. Anh dành tình cảm đặc biệt cho người hâm mộ Việt, không ngại bày tỏ qua lời nói và cả những hành động tinh tế suốt lịch trình ở Việt Nam. GD liên tục nhắc đến show Việt Nam, ra sân bay với bộ cánh đỏ - vàng gây sốt, tỏ tình fan Việt trên sân khấu. Đến khi về Hàn, G-Dragon còn đăng story với lời cám ơn bằng tiếng Việt "We're up all night for good fun; We're up all night to get lucky; Thanx Hà Nội - Your Truly" (tạm dịch: "Chúng ta cùng thâu đêm để vui vẻ; Chúng ta cùng thâu đêm để gặp được may mắn; Cảm ơn Hà Nội - Trân trọng). 2 ngày này, GD luôn tay đăng ảnh, thả tim cả những bài đăng của người hâm mộ.

G-Dragon thực sự "luỵ" Việt Nam lắm rồi!

Một chi tiết đáng nói trong vlog GD mới cập nhật tại Việt Nam chính là bài hát nhạc nền. Anh chọn ca khúc Can't Help Falling in Love do chính mình cover, thay lời bày tỏ "Anh không thể cản mình rơi vào lưới tình cùng em". Đây là 1 ẩn ý tinh tế, ít khi G-Dragon bày tỏ trong các vlog ghi lại hành trình của mình. Những khoảnh khắc được chọn cũng tuyệt đối lãng mạn. Màn mưa, người hâm mộ và bóng lưng G-Dragon ẩn hiện, tất cả đều khiến fan u mê không lối thoát. Bấy nhiêu tình cảm này, lần đầu tiên biểu diễn dưới trời mưa lớn, G-Dragon và Việt Nam thực sự là ngoại lệ của nhau.

Bấy nhiêu tình cảm này, lần đầu tiên biểu diễn dưới trời mưa lớn, G-Dragon và Việt Nam chính là ngoại lệ của nhau

Vừa qua, đại diện Applewood - đơn vị khai thác concert của G-Dragon tại Đông Nam Á xác nhận với chúng tôi rằng: concert Übermensch sẽ chính thức đến Việt Nam vào tháng 11, cũng tại SVĐ Mỹ Đình. Việt Nam sẽ được xướng tên trong phase 4 của World Tour Übermensch. Sân Mỹ Đình đã sẵn sàng cho 2 đêm 8 - 9/11 năm nay, hiện chỉ chờ phía G-Dragon công bố thông tin và lịch mở bán vé. Nhìn GD cứ liên tục cập nhật về Việt Nam, VIP và FAM lại càng mong tháng 11 đến nhanh hơn. Anh "luỵ" Việt Nam lắm rồi!

Fan mong GD sẽ sớm đến Việt Nam cùng concert cá nhân