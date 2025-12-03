Sự kiện giới thiệu Risa by La Pura thu hút thị trường bất động sản Đông Bắc TP.HCM

Ghi nhận thực tế, sự kiện thu hút hơn 1.000 khách hàng, nhà đầu tư tham dự. Trước đó, toà tháp Risa by La Pura đã giao dịch 80% giỏ hàng sau 3 ngày ra mắt tại văn phòng bán hàng dự án và "sold out" 92% giỏ hàng chỉ sau 2 giờ giới thiệu chính thức tại sự kiện.

Là nhà đầu tư kinh nghiệm 15 năm tại TP.HCM, chị Đỗ Thị Diệp (phường Thạnh Mỹ, TP.HCM) cho biết chị đầu tư vào La Pura vì rất giống với một dự án mà chị đã đầu tư trước đó tại mặt tiền Xa Lộ Hà Nội, có trạm Metro Bến Thành - Suối Tiên trước nhà và giá trị bất động sản tăng mạnh ngay sau khi Metro đi vào vận hành.

"Tôi kỳ vọng với lợi thế All-in-One đặc biệt, khi quốc lộ 13 hoàn thành mở rộng và Metro tuyến Thủ Dầu Một - TP.HCM đi vào vận hành, giá trị của La Pura sẽ tăng 2-3 lần", chị Diệp bày tỏ.

92% giỏ hàng sold out chỉ sau 2 giờ giới thiệu tại sự kiện

Khác với góc nhìn của nhà đầu tư quan tâm nhiều đến quy hoạch hạ tầng, người mua ở thực tại La Pura sẽ quan tâm nhiều hơn đến giá trị nội tại của đô thị và giải pháp tài chính. Tham gia phỏng vấn tại sự kiện, chị Mai Vy (Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) chủ nhân một căn hộ Risa by La Pura chia sẻ: "Có 2 yếu tố khiến tôi an tâm lựa chọn Risa by La Pura. Thứ nhất, đây là toà tháp dành riêng cho trẻ em. Việc phát triển trường học nội khu chuẩn quốc tế, đầu tư 35 không gian dành cho các bé giúp tôi an tâm với kế hoạch sinh con sắp tới, bởi con sẽ được học, được chơi, được phát triển trong không gian an toàn và khép kín. Thứ hai, chính sách chỉ thanh toán 10% đến khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 2 năm, ân hạn nợ gốc 3 năm giúp tôi có thể chuẩn bị tài chính tốt hơn".

Giới chuyên gia bất động sản cho rằng, trong thời gian tới, có 3 thứ mà các gia đình hiện đại và gần 45.000 chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại khu vực đang tìm kiếm. Đó là, một không gian sống tốt: chú trọng yếu tố xanh và đảm bảo sức khoẻ; Một đô thị có tiện ích đủ đầy, dễ tiếp cận trong bán kính 5 – 10 phút đi bộ; Một môi trường giáo dục tốt, có trường học nội khu, trẻ em được xây dựng các chương trình kỹ năng tích hợp.

Theo đó, La Pura với giá trị cốt lõi lấy con người làm trọng tâm, phát triển đô thị all-in-one ứng dụng thiết kế Biophilic Design, xanh trong tầm mắt, kết hợp 100++ tiện ích nội khu từ tầng trệt đến tầng mái với 20.000m2 thương mại và trung tâm thương mại, phố mua sắm phong cách Nhật, Hàn giữa thiên nhiên; 12 hồ bơi Sky Pool đa dạng chủ đề; Cửa hàng tiện lợi, trường học nội khu chuẩn quốc tế,… sẽ trở thành lựa chọn ưu tiên của chuyên gia và gia đình hiện đại, thúc đẩy tiềm năng cho thuê căn hộ cao cấp đột phá nhất là khi dự án thuộc khu vực có tỉ suất cho thuê cao nhất cả nước, lên đến 7,5%/năm.

Bộ sưu tập căn "hoa hậu" thu hút khách mua ở thực tăng trải nghiệm cao cấp

Sức nóng tại sự kiện liên tục được thổi bùng khi bộ sưu tập 15 căn "hoa hậu" đầu tiên gồm Garden House và Loft House "cháy hàng". Đại diện đơn vị phát triển cho biết, Garden House và Loft House là 2 dòng sản phẩm đẹp nhất dự án, được thiết kế trần cao tới 5,4m, đón trọn ánh sáng, gió trời, cùng những khu vườn riêng, tạo cảm giác như sống giữa biệt thự trên không.

Song song, La Pura còn mang đến "mưa quà tặng" hấp dẫn với 30 chỉ vàng trao tặng khách hàng giao dịch thành công, như gửi gắm lời chúc thành công và thịnh vượng đối với những cư dân tương lai của dự án.