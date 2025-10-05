Sự ma mãnh của ông trùm Lê Thanh Tú và hành vi khiến hot girl Ly meo bị truy nã

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ngày 3/10 đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố đối với Lê Thanh Tú (tên gọi khác là Tú "cơ", sinh năm 1989) cùng 22 bị can khác trong đường dây ma túy xuyên biên giới hoạt động tinh vi.

Hành vi của Tú được nêu trong kết luận điều tra Công an TP HCM chuyển sang VKS đề nghị truy tố về hàng loạt tội Mua bán, Tổ chức sử dụng, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tàng trữ vũ khí quân dụng.

Người tình của ông trùm là Lê Thị Thanh Hà (sinh năm 2001), bị cáo buộc đồng phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy. 21 người khác bị đề nghị truy tố tội Vận chuyển trái pháp chất ma túy hoặc các tội trên.

Riêng bị can Phạm Công Chánh (sinh năm 1982), phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy nhưng đã tử vong nên Công an TP HCM đình chỉ điều tra.

Báo TTO dẫn theo hồ sơ cho hay, lúc 13h ngày 22/2/2024, Công an quận Tân Bình (cũ) kiểm tra một căn phòng bên trong căn hộ trên đường Ngô Bệ (nay là phường Tân Bình), phát hiện Chánh cất giấu trái phép 6,9kg ma túy; 700gam heroin và 200gam ketamin. Từ manh mối trên, cơ quan CSĐT lần ra đối tượng Lê Thanh Tú.

Qua điều tra xác định trước đó, hôm 21/2, Tú nhận kiện hàng 11 kg ketamin, 6 kg hàng đá và 10 bánh heroine được ngụy trang trong nhiều gói nylon dạng túi trà. Biết cảnh sát đang điều tra, hai hôm sau, ngày 23/2/2024, Tú gọi người tình hẹn ở tiệm hớt tóc của Nguyễn Hữu Phúc (sinh năm 1983) để tìm cách tẩu tán.

Tối 26/2/2024, Công an quận Tân Bình (cũ) phối hợp kiểm tra căn nhà của Hà. Khi làm việc, Tú xuất hiện, rút súng K59 siết cò, nhưng súng bị kẹt đạn. Lực lượng chức năng đã khống chế an toàn, thu giữ súng K59, 6 viên đạn, trong đó có 1 viên đã in dấu kim hỏa, cùng 2 gói ma túy.

Cảnh sát giám định ma túy trong chất thải. Ảnh: CA TPHCM

Trong túi của Tú, công an phát hiện tờ giấy ghi tay: “Tôi tên Lê Thanh Tú… đồ này tôi nhặt được, đi giao nộp…”. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định đây là "chiêu trò" nhằm qua mắt cảnh sát nếu bị phát hiện đang giữ vũ khí quân dụng trên người.

Báo LĐO cho biết, tại thời điểm điều tra, Công an TPHCM đã áp dụng biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, hút gần 800 khối nước thải từ bồn cầu căn nhà trong hẻm 22 Bà Hom, phường Phú Lâm (quận 6 trước đây), mang đi giám định. Kết quả cho thấy có thành phần của Methamphetamine, Ketamine và Heroin – là chứng cứ quan trọng xác định hành vi phạm tội.

Tổng cộng, Tú bị xác định mua bán, tàng trữ 11 kg Ketamine, 6 kg Methamphetamine và 10 bánh Heroin, ngoài ra còn 22 g ma túy thu giữ khi bị bắt.

Hot girl Ly meo nhiều lần tận mắt thấy ông trùm mua bán ma tuý, tiêu huỷ ma túy

Trong đường dây này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, biệt danh Ly “Meo”) bị cáo buộc nhiều lần có mặt khi Tú “cơ” mua bán, chia nhỏ, cất giữ và phi tang ma túy, nhưng không báo công an.

Cụ thể, theo hồ sơ, khoảng tháng 12/2022, Lê Phạm Hiểu Ly quen biết Nguyễn Hữu Phúc (SN 1983) qua mạng xã hội. Ngày 23/2/2024, Phúc gọi điện thoại rủ Ly đến nhà Phúc chơi. Ly đến nhà Phúc một lúc thì Tú "Cơ" đếm lấy ketamine từ túi xách và mượn Phúc một chiếc dĩa sứ để sử dụng rồi rủ Ly cùng sử dụng.

Lát sau, Lê Thị Thanh Hà (SN 2001, quê Đắk Lắk, người yêu Tú) mang theo 2 chiếc túi đến nhà Phúc. Sáng 25/2/2024, Ly chứng kiến có một vài người đến gặp Tú để mua ma tuý.

Hot girl Ly meo bị truy nã - Ảnh: CAND

Thông tin trên báo CAND cho hay, đến khoảng 10h cùng ngày, Ly nghe Tú và Phúc nói có Công an trước nhà, yêu cầu trích xuất camera. Thời điểm này, trong nhà có Ly, Phúc, Tú và Hà. Ly thấy Tú nói Phúc đưa cho một cây kéo. Sau đó Ly nghe tiếng ma túy bị đổ xuống bồn cầu cùng với tiếng xả nước.

Trên VnExpress thuật lại, thời điểm này Tú sợ bị lộ nên đã mang túi đựng 5 kg ketamin (giá mua 370 triệu/kg), 8 bánh heroin (180 triệu/bánh) vào nhà vệ sinh cắt bao bì, đập vụn, đổ xuống bồn cầu, bấm xả liên tục. Ngồi bên cạnh ông trùm, Hà vừa khóc, vừa dùng điện thoại quay lại cảnh người tình tiêu hủy lượng ma túy giá hơn 3,2 tỷ để báo tình hình cho "Anh Hai" còn Phúc thì dọn dẹp số ma túy do Tú vừa đập vương vãi trên sàn nhà...

Sau khi tiêu hủy chứng cứ phạm tội, đôi tình nhân chia nhau rời khỏi nơi này và đến ngày 26/2/2024 thì các đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 17/6/2025, Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can về tội "Không tố giác tội phạm" đối với Lê Phạm Hiểu Ly nhưng Ly đã bỏ trốn nên cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly.