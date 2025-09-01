Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sự thật phía sau lò mổ gia súc của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền

01-09-2025 - 16:41 PM | Xã hội

Cơ sở giết mổ gia súc của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền ở Quảng Trị - buộc tạm dừng hoạt động sau khi bị phát hiện dùng nước bẩn trong quá trình giết mổ.

Sự thật phía sau lò mổ gia súc của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền- Ảnh 1.

Cơ sở Giết mổ gia súc tập trung Nguyễn Thị Thanh Huyền hoạt động tấp nập về đêm.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị vừa có thông báo yêu cầu Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Nguyễn Thị Thanh Huyền tại thôn Lương Yến, xã Quảng Ninh - tạm dừng ngay hoạt động do sử dụng nguồn nước ô nhiễm vượt chuẩn.

Trong quá trình kiểm tra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị - đã lấy 3 mẫu nước tại cơ sở giết mổ tập trung của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (thôn Lương Yến, xã Quảng Ninh).

Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 3 mẫu đều có Coliforms vượt ngưỡng cho phép; 2 mẫu phát hiện thêm vi khuẩn E.coli. Các chỉ số này đều cao hơn quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2024/BYT.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị, việc sử dụng nước bẩn trong giết mổ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Cơ sở được yêu cầu ngừng hoạt động, cải tạo hệ thống cấp nước và chỉ được phép mở lại khi có kết quả xét nghiệm đạt chuẩn.

Trong thời gian này, nếu cơ sở vẫn giết mổ và để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm, chủ cơ sở phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chi cục cũng sẽ tạm dừng kiểm soát và đóng dấu kiểm soát giết mổ đối với sản phẩm từ cơ sở.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị, vi khuẩn Coliform là thủ phạm gây nhiều bệnh nguy hiểm trên hệ tiêu hóa như tiêu chảy, mất nước dẫn tới suy thận, thậm chí là tử vong; còn vi khuẩn E.coli cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh về tiêu hoá, đồng thời gây nhiễm khuẩn đường huyết làm tổn thương nội tạng và gây viêm màng não.


Theo Hoàng Phúc

Người lao động

Từ Khóa:
lò mổ gia súc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an Hà Nội thông báo khẩn tới tất cả người tham gia giao thông từ 14h hôm nay

Công an Hà Nội thông báo khẩn tới tất cả người tham gia giao thông từ 14h hôm nay Nổi bật

Công an Hà Nội bắt Đặng Thị Hiền

Công an Hà Nội bắt Đặng Thị Hiền Nổi bật

Vụ nam thanh niên 23 tuổi chết bất thường trên giường ngủ: Bắt bảo vệ Lý Hoàng Nam

Vụ nam thanh niên 23 tuổi chết bất thường trên giường ngủ: Bắt bảo vệ Lý Hoàng Nam

16:31 , 01/09/2025
Công an TP HCM công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước

Công an TP HCM công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước

16:10 , 01/09/2025
Công an TP HCM kêu gọi Dương Công Thuận ra đầu thú

Công an TP HCM kêu gọi Dương Công Thuận ra đầu thú

15:52 , 01/09/2025
Tạm cấm phương tiện vào một số tuyến đường gần sân vận động Mỹ Đình từ chiều nay

Tạm cấm phương tiện vào một số tuyến đường gần sân vận động Mỹ Đình từ chiều nay

15:30 , 01/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên