Sự thật thông tin bão số 12 xuất hiện, dự báo vào Quảng Trị và TP Huế

Sáng 14-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã phát đi thông tin cảnh báo liên quan đến việc có một số dự báo bão số 12 xuất hiện. Theo cơ quan này, hiện một số trang mạng dự báo bão 12 có đường đi vào Quảng Trị - Huế trong thời gian tới.

Chính quyền phường Thuận An, TP Huế giúp dân di dời ghe thuyền tránh bão số 9 Bualoi vào hồi cuối tháng 9.

Tuy nhiên, đây là các dự báo không chính thống, đến thời điểm hiện tại chưa chưa có tin dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, kể cả Philippine (gần với vùng thấp). Vì vậy, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế khuyến cáo mọi người không chia sẻ, dễ bị vi phạm quy định truyền tin cảnh báo thiên tai.

Dù không đổ bộ trực tiếp nhưng bão số 9 Bualoi gây ra gió mạnh giật cấp 9 tại vùng ven biển TP Huế.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, trong ngày 14-10, do ảnh hưởng rãnh áp thấp qua Trung Bộ, địa phận TP Huế có mây nhiều, có mưa rào rải rác và dông vài nơi. Nhiệt độ 23–32°C, vùng núi A Lưới 20–29°C.

Từ ngày 14 và 15 -10 Huế có mưa rào vài nơi, trưa chiều có lúc nắng; ngày 16 đến 18-10 do ảnh hưởng rãnh thấp ổn định nênngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác. Từ 19 đến 22-10, không khí lạnh lệch Đông kết hợp rãnh thấp, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ giảm, trời se lạnh. Tổng mưa từ ngày 13 đến 22-10 ở TP Huế là từ 150–250 mm, có nơi trên 300 mm.

Đài Khí tượng thủy văn TP Huế đưa ra cảnh báo mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở vùng núi, ngập úng đô thị; lốc, sét, gió giật mạnh nguy hiểm trong cơn dông. Vì vậy, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài khi có dông sét, kiểm tra an toàn điện, neo giữ mái tôn, vật dụng ngoài trời, và thông tắt rác… để giảm ngập cục bộ.

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 11 cơn bão xuất hiện trên biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Trong đó, cơn bão gần nhất là bão số 11 (Matmo) đã đi vào đất liền khu vực Phòng Thành của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) vào sáng sớm 6-10. Cơn bão này đã gây mưa lũ lớn ở các tỉnh phía Bắc nước ta.