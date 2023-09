Sự thật trần trụi của thị trường xe điện nhìn từ Trung Quốc: Nếu không phải công ty vĩ đại nhất thì nắm chắc thất bại

Cuộc chiến giá xe điện ở Trung Quốc đang ngày càng trở nên khốc liệt hơn khi những công ty hàng đầu như Tesla tung ra các mẫu xe mới. Trong khi đó, những hãng khác cũng mạnh tay giảm giá nhằm ngăn chặn tốc độ tăng trưởng chậm lại ở thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Cuộc chiến mới khơi mào vào ngày thứ 6 khi Tesla công bố mẫu Model 3 cải tiến rất được mong đợi. Vài phút sau, công ty của Elon Musk đã giảm giá các dòng xe Model S và X ở cả thị trường Trung Quốc và Mỹ.

Xpeng – công ty có trụ sở tại Quảng Châu đã nhanh chóng có động thái đáp trả. Được coi là một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất với Tesla, hãng này cho biết sẽ giảm giá cho chiếc sedan P7i hàng đầu của mình lên tới 24.000 nhân dân tệ (3.300 USD) trong tháng 9.

Theo một bài đăng trên weibo, các nhà sản xuất ô tô khác cũng đã hợp tác với Leapmotor Technologies Ltd. – công ty có trụ sở tại Chiết Giang để giảm giá chiếc hatchback nhỏ gọn T03 lên tới 10.000 nhân dân tệ trong tháng này.

Tờ Bloomberg nhận định, có những dấu hiệu cho thấy cuộc chiến giá xe điện khốc liệt của Trung Quốc, vốn đã ăn mòn lợi nhuận của các nhà sản xuất ô tô, đang bắt đầu giảm bớt vào tháng 6 và tháng 7 nhưng hành động hôm thứ sáu đã làm dấy lên nghi ngờ về điều đó.

Các nhà sản xuất ô tô đang nỗ lực bảo vệ thị phần của mình trong một thị trường đang bị thu hẹp khi nền kinh tế Trung Quốc suy thoái. Tổng doanh số bán ô tô trong tháng 7 đã giảm 2,3% so với năm ngoái, trong khi xe điện và xe plug-in hybrid tăng trưởng ở mức 32% - vẫn mạnh mẽ nhưng khác xa so với mức tăng 117% cùng kỳ năm 2022.

Các công ty xe điện cũng đang bổ sung thêm số tiền mặt dự trữ để đối phó với những thay đổi trong môi trường kinh doanh. Mặc dù điều này sẽ giúp một số công ty tồn tại lâu hơn nhưng cũng có thể gây ra một cuộc chiến tốn kém.

Bill Russo, cựu giám đốc của Chrysler, hiện là giám đốc điều hành của Automobileity Ltd., một công ty tư vấn có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Nếu không phải là người mới nhất và vĩ đại nhất, thứ vũ khí duy nhất bạn có sẽ chỉ là những đợt giảm giá, đặc biệt khi đứng trước những động thái như vừa xong của Tesla”.

Thương hiệu Zeekr EV của Geely Automobile Holding Ltd. đã nộp hồ sơ giấy tờ để IPO tại Mỹ trong khi Avatr, một liên doanh giữa Công ty ô tô có trụ sở ở Trùng Khánh là Changan và gã khổng lồ sản xuất pin Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (hay còn gọi là CATL), cho biết thứ năm rằng họ đã huy động được 3 tỷ nhân dân tệ trong vòng tài trợ Series B. Avatr được biết đến với công nghệ hỗ trợ người lái.

Trước đó Bloomberg cũng đưa tin, IM Motors, thương hiệu xe điện được hỗ trợ bởi Alibaba Group Holding Ltd. và SAIC Motor Corp., đang tìm cách huy động khoảng 6 tỷ nhân dân tệ.

Các mẫu xe mới cũng đang được tung ra thị trường Trung Quốc với tốc độ chóng mặt.

Vào thứ sáu, Zeekr đã ra mắt mẫu xe điện thể thao hạng sang 001 FR, một chiếc xe nhằm thu hút khách hàng từ bỏ Model S Plaid của Tesla, phiên bản hiệu suất cao vừa được giảm giá 19,4%.

Chiếc 001 FR hiệu suất cao tạo ra 1.265 mã lực và có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,07 giây - vượt trội so với những chiếc xe điện tương tự trong kịch bản khởi hành lăn bánh bao gồm Model S Plaid, đạt tốc độ 2,10 giây theo trang web của Tesla. Công ty cho biết, với mạng sạc nhanh của Zeekr, chiếc xe thể thao này có thể được sạc từ 10% lên 80% trong 15 phút.

Zeekr cũng đang giảm giá chiếc sedan 001 hàng đầu của mình lên tới 37.000 nhân dân tệ cho đến cuối năm nay, đưa giá phiên bản cấp thấp xuống chỉ còn 269.000 nhân dân tệ để phù hợp hơn với mẫu Model Y có kích thước tương tự của Tesla, đang được bán ở mức 263.900 nhân dân tệ.

Nguồn: Bloomberg