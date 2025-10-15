Sự thật về thanh niên 27 tuổi làm shipper nhưng lương tháng 200 triệu đồng, có 3,8 tỷ trong tài khoản tiết kiệm

Chen Si, một chàng shipper giao đồ ăn qua ứng dụng ở Thượng Hải (Trung Quốc), chỉ học hết trung học, từng thất bại khi khởi nghiệp và mang khoản nợ 800.000 NDT (khoảng 3 tỷ đồng) đến thành phố này. Thế nhưng sau ba năm, anh đã vươn lên trở thành shipper với thu nhập hơn 200 triệu đồng mỗi tháng và sở hữu khoản tiết kiệm 3,5 tỷ đồng.

Sinh năm 1998 tại Phúc Châu, tỉnh Giang Tây, Chen Si từng học nghề nấu ăn sau khi tốt nghiệp trung học. Anh mở một quán ăn nhỏ kết hợp kinh doanh online nhưng thua lỗ nặng, phải đóng cửa sau năm tháng. Khi ấy, Chen Si gánh nợ 800.000 NDT và quyết định lên Thượng Hải lập nghiệp.

Ban đầu, anh xin làm đầu bếp tại một khách sạn, nhận lương 13.000 NDT/tháng (khoảng 48 triệu đồng). Tuy nhiên, chỉ gần một năm sau, anh nhận ra công việc này không giúp anh trả nợ nhanh được, trong khi những người giao đồ ăn xung quanh có vẻ kiếm được nhiều hơn. Chen Si quyết định thử sức, mua xe máy, vừa làm đầu bếp, vừa nhận đơn giao hàng. Thời gian ngủ của anh khi đó chỉ khoảng ba tiếng mỗi ngày. Sau một thời gian, anh từ bỏ nghề đầu bếp, chuyển hẳn sang làm shipper toàn thời gian.

Theo Chen Si, mọi thành quả anh có được đều đến từ kỷ luật, sự tự giác và ý chí. Anh gần như không tham gia bất kỳ hoạt động giải trí hay xã hội nào, chỉ làm việc và ngủ. Mỗi ngày, anh giao khoảng 200 đơn hàng, trung bình mỗi đơn được trả 10 NDT, tương đương thu nhập khoảng 60.000 NDT/tháng (hơn 222 triệu đồng).

Để đạt được con số này, Chen Si duy trì lịch làm việc nghiêm ngặt. Anh dậy lúc 5h50 sáng, bắt đầu nhận đơn và giao liên tục đến nửa đêm. Tuy nhiên, bí quyết của anh không chỉ nằm ở sự chăm chỉ, mà còn ở khả năng tận dụng công nghệ để tối ưu hiệu quả làm việc.

Thay vì chỉ dùng một nền tảng, Chen Si đăng ký làm shipper trên nhiều ứng dụng giao đồ ăn khác nhau, giúp anh nhận đơn liên tục và tránh thời gian trống giữa các chuyến. Cách này cũng giúp anh chọn được những đơn hàng có lộ trình thuận tiện, rút ngắn thời gian di chuyển. Anh còn sử dụng phần mềm bản đồ và định vị thông minh để tìm tuyến đường ít tắc nghẽn, thậm chí ghi nhớ các con đường tắt mà ít người biết, giúp hoàn thành đơn nhanh hơn.

Không chỉ vậy, Chen Si thường xuyên theo dõi dữ liệu trên các ứng dụng để phân tích hành vi khách hàng, xác định giờ cao điểm và khu vực có nhu cầu đặt hàng cao. Nhờ đó, anh chủ động di chuyển đến những khu vực đông đơn đúng thời điểm. Anh cũng tận dụng các chương trình thưởng của nền tảng – như giao số lượng đơn lớn trong khoảng thời gian nhất định – để tăng thu nhập.

Song song với việc tối ưu công việc, Chen Si còn quản lý tài chính cá nhân một cách chặt chẽ nhờ công nghệ. Anh ghi chép toàn bộ thu nhập, chi tiêu hằng ngày trên các ứng dụng quản lý tài chính, từ đó tính toán chính xác số tiền cần đạt mỗi ngày để hoàn thành mục tiêu tiết kiệm.

Chi phí sinh hoạt của Chen Si rất tiết kiệm: chỉ khoảng 2.000–2.500 NDT/tháng, trong đó tiền thuê nhà là 800 NDT, còn lại là chi phí ăn uống. Với lối sống giản dị và kế hoạch tài chính rõ ràng, sau ba năm làm việc 18 tiếng mỗi ngày, anh đã tiết kiệm được 1,02 triệu NDT (khoảng 3,8 tỷ đồng).

Khi câu chuyện của Chen Si lan truyền, anh trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người ngưỡng mộ nghị lực của anh, nhưng cũng không ít người hoài nghi rằng một shipper giao đồ ăn không thể tích lũy được số tiền lớn như vậy. Có người thậm chí tố cáo anh gian lận, khiến cảnh sát mời anh đến làm việc để xác minh. Tuy nhiên, Chen Si đã chứng minh được mọi khoản thu nhập và chi tiêu của mình đều hợp pháp, rõ ràng.

Từ một thanh niên thất bại, mang món nợ khổng lồ, Chen Si trở thành tấm gương về nghị lực và khả năng tận dụng công nghệ để đổi đời. Anh nói: “Tôi không có nền tảng học vấn cao, cũng chẳng có may mắn đặc biệt nào. Tất cả những gì tôi có hôm nay là nhờ làm việc chăm chỉ, có kế hoạch và không bao giờ bỏ cuộc”.