Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sự thật về trang web datlichbhxh.com

02-11-2025 - 17:30 PM | Kinh tế số

Người lao động tuyệt đối không cung cấp thông tin như số sổ BHXH, CCCD, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào không rõ lai lịch.

Qua công tác giám sát trên không gian mạng, gần đây Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số - BHXH Việt Nam đã phát hiện website giả mạo có địa chỉ datlichbhxh.com.

Website này có thể được sử dụng để giả mạo cơ quan, cán bộ BHXH gửi đường dẫn, yêu cầu người dân cung cấp các thông tin cá nhân như căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, thẻ BHYT…thông qua việc đặt lịch hẹn làm việc với cơ quan BHXH nhằm mục đích lừa đảo, đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản. 

Đây là trang web có máy chủ đặt ở tại nước ngoài.

img

Trang mạng giả mạo datlichbhxh[.]com có giao diện tương tự website chính thức của BHXH Việt Nam

Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn tài sản và thông tin cá nhân của người lao động, doanh nghiệp, BHXH Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị chức năng để truy vết, xử lý. Đến thời điểm hiện tại, trang web trên đã không còn truy cập được.

Tuy vậy, cùng với việc xử lý của cơ quan chức năng về đảm bảo an toàn thông tin mạng, Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số - BHXH Việt Nam khuyến cáo người lao động, doanh nghiệp cần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, gây hậu quả đáng tiếc.

Theo đó, người dân, người lao động tuyệt đối không cung cấp thông tin như số sổ BHXH, CCCD, mã số hồ sơ, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức không rõ lai lịch. Khi phát hiện dấu hiệu giả mạo, cần liên hệ ngay cơ quan BHXH địa phương hoặc công an để được hỗ trợ.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số - BHXH Việt Nam khẳng định Cổng dịch vụ công trực tuyến BHXH Việt Nam chỉ có một tên miền và địa chỉ là https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/. Trong cấu trúc tên miền có .GOV.VN dành cho các cơ quan nhà nước. BHXH Việt Nam không sử dụng tên miền có cấu trúc .COM.VN, .COM, .ME… mà trang web giả mạo đang sử dụng.


Theo Hương Huyền

Người Lao động

Từ Khóa:
BHXh, trang web

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhà đồng sáng lập OpenAI gây sốc: "Tác nhân AI chỉ là rác rưởi, cần hàng thập kỷ nữa mới thay thế được con người"

Nhà đồng sáng lập OpenAI gây sốc: "Tác nhân AI chỉ là rác rưởi, cần hàng thập kỷ nữa mới thay thế được con người" Nổi bật

Đề xuất giao Bộ Công an quản lý người dùng internet

Đề xuất giao Bộ Công an quản lý người dùng internet Nổi bật

Camera AI tại TP Hồ Chí Minh giúp hạn chế vi phạm hiểu quả gấp 3 lần

Camera AI tại TP Hồ Chí Minh giúp hạn chế vi phạm hiểu quả gấp 3 lần

17:15 , 02/11/2025
Nâng cao an toàn thương mại trực tuyến nhờ định danh điện tử

Nâng cao an toàn thương mại trực tuyến nhờ định danh điện tử

17:00 , 02/11/2025
Lương tháng hơn 15 triệu nhưng công ty chuyển khoản 2 tỷ đồng và ghi rõ là thưởng, sau đó tài khoản bị phong tỏa, người đàn ông bị kiện

Lương tháng hơn 15 triệu nhưng công ty chuyển khoản 2 tỷ đồng và ghi rõ là thưởng, sau đó tài khoản bị phong tỏa, người đàn ông bị kiện

16:41 , 02/11/2025
Chỉ có thể là Nhật Bản: robot ở Tokyo, người điều khiển ở Philippines - Lao động xuyên biên giới thời AI

Chỉ có thể là Nhật Bản: robot ở Tokyo, người điều khiển ở Philippines - Lao động xuyên biên giới thời AI

16:30 , 02/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên