Sữa làm 31 trẻ ngộ độc botulinum vẫn xuất hiện trên sàn thương mại điện tử Việt Nam, giá cực đắt: Bộ Y tế ra cảnh báo

Tính đến ngày 19/11, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) đã ghi nhận 31 ca nghi ngờ và xác nhận ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh sau khi sử dụng sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition. Sản phẩm này đã được cấp phép và bán trên một số nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam.

WHO hướng dẫn cha mẹ theo dõi sức khỏe trẻ em

CDC khuyến cáo các bậc cha mẹ và người chăm sóc tại Hoa Kỳ ngừng sử dụng bất kỳ sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula nào ngay lập tức, bao gồm tất cả các số lô, tất cả các kích cỡ lon và gói dùng một lần.

Hiện nay, Công ty ByHeart Inc, Hoa Kỳ (nhà sản xuất) đang tiến hành thu hồi tự nguyện toàn bộ các lô sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula trên thị trường.

Đáng chú ý, ghi nhận của PV Dân Trí trong chiều 20/11, sản phẩm này vẫn xuất hiện trên một sàn thương mại điện tử ở Việt Nam.

Gian hàng X.T.S hiện đang bán sản phẩm lon sữa công thức 680 gam ByHeart Whole Nutrition với giá gần 1,4 triệu đồng.

Sữa ByHeart vẫn được bán trên sàn điện tử Việt Nam

Trong khi đó, các sản phẩm sữa liên quan đã bị gỡ trên website của ByHeart và các sàn thương mại điện tử lớn như Amazon, Walmart…

Cũng trong chiều hôm qua (20/11), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai một số nội dung sau:

1. Rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula do Công ty ByHeart Inc., Hoa Kỳ sản xuất.

2. Làm việc với công ty công bố sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm này.

3. Tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula nêu trên.

4. Báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 28/11/2025.

Lá thư kêu gọi khách hàng ngừng sử dụng sản phẩm sữa nhiễm khuẩn clostridium botulinum trên website của ByHeart

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dụng không cho trẻ em sử dụng các lô sản phẩm có tên cảnh báo nêu trên. Trường hợp phát hiện sản phẩm cảnh báo xuất hiện trên thị trường thì đề nghị thông báo ngay với cơ quan chức năng tại địa phương.

Ngộ độc botulinum là một căn bệnh ít gặp nhưng đặc biệt nghiêm trọng, có khả năng gây tử vong.

Các triệu chứng ở trẻ sơ sinh có thể bao gồm: Nghẹn hoặc khó bú; táo bón; bú kém hoặc lực bú yếu; sụp mí mắt, giảm biểu cảm khuôn mặt; khóc yếu; không thể nâng đầu, cơ yếu hoặc mềm nhũn (đặc biệt là nửa người trên và tay, chân); khó với hoặc cầm nắm đồ vật.

Cha mẹ cần rửa sạch các vật dụng và bề mặt có tiếp xúc với sữa công thức bằng nước xà phòng nóng hoặc máy rửa bát.