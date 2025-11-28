Sửa Nghị quyết 98 để TP.HCM có 'áo mới, đủ rộng, đủ đẹp, đủ mạnh'

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM nêu tại Hội thảo “Cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội thu hút đầu tư và nhà đầu tư chiến lược vào TP.HCM", chiều 27/11.

Hội thảo do Ban Chính sách - Chiến lược Trung ương phối hợp với TP.HCM tổ chức trong bối cảnh Quốc hội dự kiến thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM tại kỳ họp thứ 10 đang diễn ra.

Đây là cơ hội để lắng nghe các kiến nghị, đề xuất cơ chế, chính sách đổi mới, đột phá, đưa TP.HCM sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại quốc tế và phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới.

Hội thảo “Cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội thu hút đầu tư và nhà đầu tư chiến lược vào TP.HCM". (Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng)

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, TP.HCM có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế cả nước, là cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế lớn nhất với mức đóng góp trên 23% GDP quốc gia. Đây chính là nơi quy tụ những thành tựu vượt trội về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, cảng biển và hội nhập quốc tế của đất nước.

TP.HCM đang trên đường trở thành một siêu đô thị - trung tâm tài chính, sản xuất, logistics và đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực và thế giới. Nghị quyết số 98 đã tạo chuyển biến tích cực, giúp kinh tế thành phố phục hồi và tăng trưởng, nhưng vẫn chưa đủ để tháo gỡ các “nút thắt”, nhất là trong thu hút đầu tư.

Để tương xứng với vị trí đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của cả nước và đứng trước yêu cầu trở thành siêu đô thị hiện đại, ông Nguyễn Thanh Nghị cho rằng rất cần thiết có các cơ chế, chính sách mới, mang tính đột phá hơn và toàn diện hơn. Trong đó, cần các chính sách ưu đãi đầu tư vượt trội, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ,

Chính vì vậy, cần có Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98 với các chính sách mới, trong đó có chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, cho biết trong thời gian qua, thành phố đã tích cực phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung ương xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98.

Dự thảo Nghị quyết đang trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, để trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp thứ 10.

Thành phố rất mong muốn nhận được các đóng góp cần thiết, các giải pháp để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 98 sửa đổi. Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 để thành phố có "chiếc áo mới" đủ rộng, đủ đẹp, đủ mạnh" để phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

3 vấn đề ông Được gợi mở Hội thảo tập trung thảo luận, nhấn mạnh chính sách ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược. Đó là cần định vị vai trò then chốt của nhà đầu tư chiến lược như những đối tác kiến tạo phát triển, chứ không chỉ là người bỏ vốn đầu tư vào một dự án cụ thể vì mục đích kinh doanh.

TP.HCM sau sáp nhập cần cơ chế thông thoáng để thu hút đầu tư. (Ảnh minh họa: Lương Ý)

Theo ông Được, thành phố cần những đối tác có năng lực công nghệ, quản trị và kết nối với thị trường toàn cầu; chuyển giao tri thức và công nghệ… để đồng hành, giúp cho thành phố thoát bẫy thu nhập trung bình, tăng tốc tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Cùng với đó là tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mở rộng danh mục các lĩnh vực, dự án ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược theo các trụ cột tăng trưởng. Trong đó nhấn mạnh các ngành công nghiệp phụ trợ, logistics, cảng biển, du lịch - văn hóa thể thao, chỉnh trang đô thị và các lĩnh vực công nghệ trọng điểm như trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, nền tảng số phục vụ đô thị thông minh...

Các nội dung này sẽ tạo hành lang pháp lý linh hoạt và đầy đủ cho thành phố trong thu hút nhà đầu tư chiến lược, hình thành các dự án quy mô lớn, có sức lan tỏa.

Vấn đề thứ 3 ông Được gợi mở thảo luận là thiết kế khung chính sách chung về trình tự thủ tục phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà đầu tư; các chính sách linh hoạt, cụ thể và riêng biệt cho từng lĩnh vực, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế...

Trong đó, lưu ý các chính sách ưu đãi vượt trội, phân nhóm dự án để áp dụng các ưu đãi khác nhau và gắn với khả năng hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp phụ trợ.

Đồng thời, cần chú trọng tính ổn định trong chính sách, nhất quán trong thực thi và minh bạch trong tiếp cận thông tin.

Ông Được nhấn mạnh thành phố sẽ luôn đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các chuyên gia, tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, công bằng, phát huy và khơi thông sức mạnh tổng hợp các nguồn lực, tạo ra những đột phá mới vì cả nước, cùng cả nước.