Sữa tươi sạch TH true MILK và quy trình sản xuất 12 bước tiêu chuẩn quốc tế

Tại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội toàn quốc với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra từ 28/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), không gian trưng bày của Tập đoàn TH thu hút sự quan tâm với hành trình 15 năm kiên định "vì sức khỏe cộng đồng". Qua hình thức trải nghiệm kết hợp giữa công nghệ số và thực tế, TH mang đến lát cắt sinh động về những nỗ lực phát triển nông nghiệp sạch, hiện đại.

Một trong những điểm nhấn của không gian trưng bày là quy trình sản xuất sữa tươi sạch TH true MILK đạt chuẩn quốc tế.

Với khát khao mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm sữa tươi, sạch, thơm ngon và bổ dưỡng, TH nhìn nhận việc đảm bảo chất lượng cho các sản phẩm là yêu cầu tiên quyết. Bằng cách ứng dụng công nghệ đầu cuối thế giới, khoa học công nghệ và khoa học quản trị đan xen vào nhau trong toàn bộ quy trình sản xuất khép kín từ nguyên liệu qua sơ chế, chế biến, sản xuất và kiểm soát chất lượng đến thành phẩm cuối cùng, sản phẩm của Tập đoàn TH luôn đảm bảo các tiêu chí tươi sạch, giữ vẹn nguyên tinh túy từ thiên nhiên, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Những thông tin về Quy trình sản xuất sữa tươi TH true MILK cũng sẽ được cung cấp tới người tiêu dùng khi họ thực hiện quét mã QR trên bao bì sản phẩm. Đây là công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm mà Tập đoàn TH vừa trình làng, cũng tại Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội toàn quốc.

TH là doanh nghiệp tiên phong tham gia cung cấp dữ liệu trên nền tảng NDA Trace - giải pháp truy xuất nguồn gốc của Hiệp hội Dữ liệu quốc gia (NDA) do chính người Việt phát triển, tích hợp trên các nền tảng quốc gia, ứng dụng công nghệ blockchain (NDA Chain) và định danh phi tập trung (NDA DID).

Với công nghệ này, mỗi lô sản phẩm được gắn một mã định danh duy nhất, giúp theo dõi toàn bộ hành trình từ sản xuất đến tay người tiêu dùng. Mọi thao tác tạo ra và lưu hành sản phẩm trong chuỗi cung ứng đều được ghi nhận và xác thực, không thể làm giả, không thể chỉnh sửa.

Trải nghiệm truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với sản phẩm sữa tươi TH tại Triển lãm thành tựu đất nước

Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tươi sạch TH hiện sở hữu "Cụm trang trại bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín lớn nhất thế giới" - ghi nhận của Liên minh Kỷ lục thế giới năm 2020. Với quy mô gần 70.000 con bò sữa, năng suất trung bình đạt 35 lít/con/ngày - cao nhất tại châu Á, TH đã thiết lập một chuẩn mực mới cho ngành sữa tươi, đáp ứng đồng thời cả chất lượng quốc tế và hiệu quả kinh tế. Cũng áp dụng quy trình 12 bước từ đồng cỏ đến ly sữa, thương hiệu TH true MILK đã vươn ra thế giới và đạt được những thành tựu quan trọng, đáng chú ý phải kể đến dự án sữa tại Liên bang Nga.