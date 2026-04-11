Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Suất ăn sáng dưới 20.000 đồng đang dần biến mất?

Ngọc Ánh | 11-04-2026 - 14:22 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

(NLĐO) – Mặt bằng giá bữa sáng chịu tác động kép của chi phí đầu vào tăng và xu hướng tiêu dùng ưu tiên chất lượng hơn thay vì chỉ tìm lựa chọn rẻ

Theo Báo cáo thị trường Kinh doanh Ẩm thực (F&B) tại Việt Nam năm 2025 và xu hướng năm 2026 do iPOS.vn và Nestlé Professional thực hiện, gần 60% doanh nghiệp F&B mở trước năm 2025 đều đã tăng giá. 

Trong đó, 40,5% tăng dưới 5%; 16% tăng từ 5% - 10% và hơn 2% tăng trên 10%. 

Trong khi nghiên cứu năm 2024 cho thấy chỉ hơn 49% doanh nghiệp F&B cho biết có ý định tăng giá trong năm 2025. 

Như vậy, thực tế triển khai đã nhỉnh hơn dự báo ban đầu, cho thấy áp lực chi phí trong năm qua đã chuyển hóa thành hành động cụ thể mạnh hơn dự kiến.

Điều này cũng phù hợp với bức tranh lợi nhuận của toàn ngành, khi doanh nghiệp cùng lúc phải hấp thụ nhiều lớp chi phí: giá nguyên vật liệu tăng mạnh, chi phí mặt bằng và vận hành cố định duy trì ở mức cao, áp lực cạnh tranh từ các mô hình giá rẻ, đồng thời gia tăng yêu cầu chuẩn hóa trong vận hành và tuân thủ.

Suất ăn sáng dưới 20.000 đồng đang dần biến mất?- Ảnh 1.

Thông báo tăng giá của một quán ăn

Nghiên cứu cũng cho thấy mức chi cho bữa sáng bên ngoài của người Việt đã dịch chuyển rõ lên các ngưỡng giá cao hơn so với năm 2024. Hiện, mức giá từ 21.000 đồng/suất trở lên đã dần phổ biến.

Trong đó, nhóm chi tiêu phổ biến nhất là 21.000 - 30.000 đồng/suất, tăng từ 36,6% lên 38,2%, trong khi nhóm có mức chi tiêu 31.000 - 40.000 đồng/suất cũng tăng mạnh từ 16,8% lên 20,1%.

Ngược lại, phân khúc dưới 20.000 đồng/suất giảm từ 38,4% xuống 31,9%, cho thấy mặt bằng giá bữa sáng đang bị đẩy lên rõ rệt dưới tác động kép của chi phí đầu vào tăng và xu hướng tiêu dùng ưu tiên chất lượng hơn thay vì chỉ tìm lựa chọn rẻ.

Điểm đáng chú ý là nhóm chi tiêu trên 40.000 đồng/suất cũng nhích từ 8,2% lên 9,78%. Mức giá này ngang với chi phí cho một tô phở, bún… vốn có khẩu phần khá đầy đặn. Đặc biệt, ở mức giá này, người tiêu dùng bắt đầu chuyển sang combo trải nghiệm như cà phê và điểm tâm.

Suất ăn sáng dưới 20.000 đồng đang dần biến mất?- Ảnh 2.

Suất ăn trưa có giá 31.000 - 50.000 đồng phổ biến nhất. Trong hình là tô bún riêu 40.000 đồng/suất

Trong khi đó, với bữa trưa, suất ăn phổ biến vẫn ở phân khúc 31.000 – 50.000 đồng/suất, nhưng tỉ lệ giảm từ 60,7% xuống còn 53,1%.

Phân khúc giá dưới 30.000 đồng/suất lại tăng đáng kể, từ 9,8% lên 15,16%, được thúc đẩy bởi ba nguyên nhân chính.

Thứ nhất, năm 2025 ghi nhận sự xuất hiện ngày càng nhiều của các cửa hàng đồ ăn giá tiết kiệm, đặc biệt tại khu vực miền Trung và miền Nam. 

Thứ hai, xu hướng săn khuyến mãi trên các ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến trở nên phổ biến hơn trong thói quen tiêu dùng hằng ngày, nổi bật là các chương trình Flash Sale hay Trùm Deal. 

Cuối cùng, bữa trưa tinh gọn đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của một bộ phận dân văn phòng và học sinh - sinh viên, khi các cửa hàng tiện lợi gia tăng hiện diện với các sản phẩm chế biến sẵn, có thể làm nóng và sử dụng chỉ trong khoảng một phút.

Ngọc Ánh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên