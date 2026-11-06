Sức bật của đại đô thị 355ha khu Tây: Từ bệ phóng hạ tầng đến nhịp sống hiện hữu

Bệ phóng hạ tầng và năng lực tổ chức thi công

Nhìn từ lăng kính quy hoạch vùng, một đại đô thị không thể cất cánh nếu thiếu đi lực đẩy từ mạng lưới hạ tầng giao thông. Thời gian qua, khu vực phía Tây TP.HCM liên tục đón nhận những tín hiệu tích cực từ tiến độ triển khai của các tuyến giao thông huyết mạch mang tầm vóc quốc gia như Vành đai 3, các dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc tuyến Vành đai 4 TP.HCM, cùng cột mốc cao tốc Bến Lức – Long Thành thông xe toàn tuyến.

Tọa lạc trên mặt tiền Tỉnh lộ 830, kết nối thuận tiện với cao tốc Bến Lức – Long Thành và các trục giao thông liên vùng, Waterpoint sở hữu lợi thế vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM. Sự phát triển của mạng lưới hạ tầng trọng điểm không chỉ mở rộng khả năng kết nối đại đô thị với TP.HCM, các trung tâm công nghiệp - logistics và vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, mà còn góp phần thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư và tạo thêm động lực phát triển cho khu vực Bến Lức. Qua đó, mở ra triển vọng gia tăng nhu cầu an cư và bồi đắp giá trị dài hạn cho những đô thị được quy hoạch bài bản, có hệ tiện ích và cộng đồng cư dân hiện hữu như Waterpoint.

Trong khi mạng lưới hạ tầng bên ngoài tiếp tục được mở rộng, bên trong Waterpoint, tiến độ phát triển các phân khu cũng ghi nhận những cột mốc mới, từng bước hiện thực hóa diện mạo đại đô thị tích hợp 355 ha.

Mở đầu cho nhịp sống cao tầng năng động, hiện đại là cột mốc cất nóc phân khu căn hộ Solaria Rise mang phong cách Resort Living giữa lòng đại đô thị.

Song song đó, ở phân khúc thấp tầng, bức tranh đại đô thị bên sông cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực từ việc ra mắt sản phẩm mới đến hoạt động bàn giao thực tế. Nổi bật là sự kiện ra mắt phân khu Rivera Nagomi - dòng sản phẩm phát huy địa thế song thủy đặc trưng của dự án, bổ sung vào bộ sưu tập của Waterpoint không gian sống khỏe, an hòa, mang đậm tinh thần Nhật Bản. Cùng thời điểm, chủ đầu tư tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bàn giao nhà tại phân khu Park Village, không gian sống thanh bình, sang trọng và mang đậm chất "Vườn Âu" tĩnh tại bên dòng kênh xanh mát.

Sự tiếp nối giữa cất nóc, phát triển sản phẩm mới và bàn giao nhà ở cho thấy tiến độ triển khai đồng thời trên nhiều phân khúc, từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị Waterpoint, thể hiện rõ năng lực triển khai và hiện thực hóa cam kết của chủ đầu tư Nam Long và đối tác Nhật Bản NNR.

Park Village chính thức chào đón những chủ nhân đầu tiên trong tháng 10/2026

Minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng bàn giao và môi trường sống tại đây chính là sự gắn bó, tiếp tục tái đầu tư của chính những cư dân hiện hữu. Chị Khưu Tuyết Sương - một cư dân đã chuyển từ TP.HCM về sinh sống và làm việc ngay trong nội khu Waterpoint suốt 4 năm qua - là một trường hợp điển hình. Trước khi quyết định nâng cấp không gian sống bằng việc nhận bàn giao ngôi nhà mới tại phân khu Park Village, gia đình chị Sương đã sở hữu căn hộ EHome, sản phẩm tại phân khu The Aqua và đang trực tiếp kinh doanh shophouse ngay tại đại đô thị này.

Nhận bàn giao nhà tại Park Village, chị Sương bày tỏ ấn tượng với kiến trúc châu Âu và cảnh quan thực tế của phân khu, đồng thời chia sẻ mong muốn tiếp tục gắn bó lâu dài với Waterpoint.

"Gắn bó, sinh sống và làm việc tại Waterpoint 4 năm qua, tôi đánh giá cao môi trường xanh mát, tiện ích nội khu đầy đủ như nghỉ dưỡng từ hồ bơi, phòng gym đến phòng khám, cùng kết nối cao tốc đi TP.HCM, Vũng Tàu rất thuận tiện. Sau căn hộ EHome và shophouse tại khu Aqua, gia đình tôi quyết định nâng cấp không gian sống, an cư lâu dài tại Park Village để các con ở gần và dự định mua thêm một căn nữa dành tặng con gái", chị Sương nói.

Waterpoint liên tục hoàn thiện các phân khu từ cao tầng đến thấp tầng.

Sự hoàn thiện liên tục của các phân khu từ cao tầng đến thấp tầng không chỉ củng cố niềm tin của những cư dân lâu năm như gia đình chị Sương, mà còn khẳng định năng lực triển khai dự án quy mô lớn của Nam Long, đáp ứng đa dạng khẩu vị của người mua trên thị trường.

Năm trụ cột đô thị tích hợp dần hoàn thiện

Không dừng lại ở tiến độ xây dựng nhà ở, sức bật của Waterpoint còn đến từ quá trình lấp đầy hệ sinh thái tiện ích theo cấu trúc đô thị tích hợp (Integrated Township) dựa trên 5 trụ cột cốt lõi: Sống – Học tập – Làm việc – Mua sắm – Vui chơi - Giải trí.

Vừa qua, sự kiện khai trương học viện Talent Kids Academy đã đánh dấu một cột mốc mới quan trọng, đắp thêm phần vững chắc cho trụ cột "Học tập" ngay trong nội khu đô thị. Khi đặt cạnh chuỗi tiện ích đã vận hành ổn định như đại công viên Central Park 25 ha, tổ hợp thể dục - thể thao - sự kiện Country Club 3 ha, trường học EMASI Plus, phòng khám, siêu thị và hệ thống xe buýt nội – ngoại khu, trực tiếp phục vụ đời sống hằng ngày của cư dân, mảnh ghép giáo dục này giúp cư dân thêm yên tâm tận hưởng cuộc sống tiện nghi "tất cả trong một" mà không cần phải di chuyển xa.

Nếu hệ tiện ích tạo nền tảng cho đời sống tiện nghi, thì những hoạt động gắn kết cộng đồng chính là yếu tố góp phần tạo nên bản sắc và sức sống riêng của đô thị. Thông qua chiến lược "Placemaking" bài bản, Nam Long duy trì các hoạt động kiến tạo điểm đến, phát triển không gian cộng đồng, các lễ hội văn hóa và chuỗi sự kiện điểm nhấn gần đây như lễ hội Chill-o-ween, lễ hội Hoa Đăng Waterpoint 2026, Konnit Kids Camp 2026,... đã trở thành "chất keo" gắn kết cư dân. Chính những điểm chạm cảm xúc này đã chuyển hóa Waterpoint từ một dự án bất động sản thành một tổ ấm thực thụ, nơi cộng đồng cư dân văn minh giao lưu và cùng nhau phát triển bền vững.

Chuỗi sự kiện diễn ra thường xuyên tại Waterpoint góp phần gắn kết cộng đồng cư dân

Sự phát triển đồng bộ từ kết nối hạ tầng, tiến độ sản phẩm đến việc hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích và nuôi dưỡng cộng đồng chính là câu trả lời thuyết phục nhất cho danh hiệu Best Mega Township Development mà Waterpoint vừa đạt được tại giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026 hôm 16/10 vừa qua. Đây là hạng mục đòi hỏi dự án không chỉ có quy mô lớn và quy hoạch đa dạng (nhà ở, thương mại, giáo dục, y tế), mà bắt buộc phải có các công trình đã hoàn thành cùng minh chứng thực tế về khả năng tạo lập một cộng đồng mới.

Đại đô thị tích hợp Waterpoint đạt giải thưởng ở hạng mục Best Mega Township Development.

Đối với nhà phát triển Nam Long, giải thưởng danh giá ở mùa giải thứ 12 của PropertyGuru tại Việt Nam không phải là đích đến cuối cùng, mà là sự ghi nhận và thẩm định khách quan từ giới chuyên môn độc lập cho hành trình theo đuổi triết lý bất động sản giá trị thực. Hơn hết, chính sự cộng hưởng chặt chẽ giữa động lực hạ tầng liên vùng đang bứt tốc và những giá trị sống, tiện ích đã hiện hữu tại Waterpoint đang tạo thêm nền tảng vững chắc cho sức hút an cư, đồng thời mở ra triển vọng phát triển dài hạn của đại đô thị 355ha trên bản đồ bất động sản phía Nam.