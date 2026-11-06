Xử phạt Đầu tư Đức Trung

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã ban hành Quyết định số 669/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Đầu tư Đức Trung (Số 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Theo đó, Đầu tư Đức Trung bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định. Cụ thể, công ty không công bố thông tin (CBTT) cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023, CBTT về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu DTIH2223001 đáo hạn tại ngày 4/11/2025.

Doanh nghiệp này còn bị xử phạt hành chính số tiền 175 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch. Quyết định nêu rõ, tại Văn bản CBTT tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu kỳ báo cáo năm 2023 số 11/2024/CV-DTI ngày 29/03/2024, tại ngày thanh toán 04/11/2023, Đầu tư Đức Trung CBTT số tiền lãi phải thanh toán là 6.409.315.068 đồng và số tiền lãi đã thanh toán là 6.409.315.068 đồng, tuy nhiên, theo tài liệu Công ty cung cấp, tại ngày thanh toán 04/11/2023, số tiền lãi phải thanh toán là 6.049.315.068 đồng và số tiền lãi đã thanh toán là 6.049.315.068 đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng công bố sai lệch một số thông tin tại CBTT tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu kỳ báo cáo năm 2024 số 10/2025/CV-DTI ngày 29/03/2025; tại Văn bản CBTT tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu kỳ báo cáo bán niên năm 2025 số 30/2025/CV-DTI ngày 22/8/2025 so với tài liệu Công ty cung cấp.

Tổng mức phạt tiền đối với doanh nghiệp này là 267,5 triệu đồng.

Bên cạnh việc xử phạt hành chính, Đầu tư Đức Trung còn bị buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định.

Một dự án do Đầu tư Đức Trung phát triển. Ảnh:CĐT

Về Đầu tư Đức Trung, doanh nghiệp này được thành lập ngày 22/06/1994 hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, phát triển dự án, quản lý tài sản và tư vấn triển khai Marketing.

Hiện, Đầu tư Đức Trung đang có 2 Người đại diện theo pháp luật của ông Trần Đăng Quân (SN 1990)- Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Hoàng Quân (SN 1988)- Giám đốc.

Nói thêm về lô trái phiếu DTIH2223001, tháng 11/2022, Đức Trung đã huy động thành công 100 tỷ đồng thông qua việc phát hành lô này.

Ban đầu, lô DTIH2223001 có kỳ hạn 12 tháng, theo lịch đáo hạn ngày 4/11/2023. Tuy nhiên, sau đó, Đức Trung đã được người sở hữu trái phiếu chấp thuận điều chỉnh kỳ hạn lên 36 tháng kể từ ngày phát hành; tương ứng ngày đáo hạn mới là 4/11/2025.

Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, lãi suất của lô trái phiếu này không được công bố.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 08/2022/NQQ-HĐQT của HĐQT Đức Trung về phương án phát hành trái phiếu, lô trái phiếu DTIH2223001 có tài sản đảm bảo gồm: hơn 9 triệu cổ phần phổ thông đã được phát hành, thanh toán đầy đủ, đang lưu hành của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vina2 (MCK: VC2) thuộc sở hữu bên thứ ba; 2 triệu cổ phần phổ thông đã được phát hành, thanh toán đầy đủ, đang lưu hành và tự do chuyển nhượng của Công ty CP Đầu tư MST (MCK: MST) thuộc sở hữu bên thứ ba; 120 tỷ đồng vốn góp của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Trainco tại Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Quận 3 (Trilimex); quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của lô đất số 23 Nguyễn Huy Tưởng (Hà Nội) của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại KTS bảo lãnh cho Đầu tư Đức Trung với giá trị định giá là hơn 30 tỷ đồng; nguồn thu (chi phí môi giới/hoa hồng) từ Công ty CP Bất động sản Đô Thành: Đức Trung ký hợp đồng hợp tác phát triển dự án và đại diện phân phối dự án I – Tower Quy Nhơn giữa Công ty CP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành và DTI ngày 15/2/2022.

Mục đích phát hành là để thực hiện dự án hợp tác đầu tư theo hợp đồng số 01/2022/TRILIMEX-DTI giữa Trilimex và DTI ngày 12/10/2022.

Cụ thể, dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp tòa nhà văn phòng tại số 487 - 489 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3 (cũ), TP.HCM; mua sắm tài sản cố định, trang thiết bị cho tòa nhà để khai thác kinh doanh có hiệu quả; thực hiện dự án cung cấp vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng cho các khách hàng theo hợp đồng dài hạn giữa Trilimex và các đối tác, khách hàng cho các công trình.

Tổ chức tư vấn phát hành, đại lý lưu ký, người đại diện sở hữu trái phiếu, đại lý thanh toán gốc lãi trái phiếu là Công ty CP Chứng khoán HD; tổ chức quản lý tài sản đảm bảo là HDBank.