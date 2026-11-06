Bắc Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư Khu nhà ở Tây Nội Phú

UBND TP Bắc Ninh ban hành Quyết định số 2965/QĐ-UBND ngày 3/11/2026 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Tây Nội Phú, phường Gia Bình.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 48.029,9m2 gồm: 15.812,0m2 đất ở liền kề; 10.610,1m2 đất cây xanh; 3.249,1m2 đất hành lang HTKT và sân vườn nội bộ; 13.404,9m2 đất giao thông; 2.619,6m2 đất bãi đỗ xe và 2.334,2m2 đất nghĩa trang.

Dự án đầu tư xây dựng khoảng 175 căn nhà ở liền kề xây thô, hoàn thiện mặt ngoài tại các ô đất (LK-01, LK-02, LK-03, LK-04, LK-05, LK-06, LK-07, LK-08, LK-09, LK-10, LK-11, LK-12, LK-13A, LK-13B, LK-14, LK-15, LK-16), cao 3-5 tầng, mật độ xây dựng từ 85-100%, tổng diện tích xây dựng tối đa 15.812,0m2, tổng diện tích sàn xây dựng tối đa 55.041,8m2. Quy mô dân số đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 700 người.

Nguồn: UBND TP Bắc Ninh

Tổng vốn đầu tư dự án gần 378 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư tối thiểu 20% là 75,59 tỷ đồng; vốn huy động hợp pháp khác tối đa 80% là 302,3 tỷ đồng. Chi phí thực hiện dự án không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tài định cư do khu đất thực hiện dự án đã được giải phóng mặt bằng.

Nhà đầu tư dự án sẽ được lựa chọn thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành: 24 tháng kể từ ngày Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất được Nhà nước giao đất thực hiện dự án.

Sau khi dự án hoàn thành, Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật, ô đất bãi đỗ xe được đầu tư xây dựng trong phạm vi khu đất thực hiện dự án cho Nhà nước quản lý. Nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình theo quy định.

Nhà đầu tư trúng đấu giá chỉ được phép kinh doanh, chuyển nhượng công trình nhà ở khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.