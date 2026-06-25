Sức hút từ dự án tại Đồng Nai được mở bán cho người nước ngoài

Đón đầu nhu cầu an cư của cộng đồng người nước ngoài

Là "thủ phủ công nghiệp" phía Nam với hàng loạt KCN trọng điểm, Đồng Nai hiện đang là ngôi nhà thứ hai của hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư, quản lý cấp cao và lao động chất lượng cao đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và các nước Âu Mỹ. Từ đây đã tạo nên một tạo nên một cộng đồng cư dân quốc tế ngày càng đông đảo và ổn định.

Thay vì lựa chọn phương án di chuyển vất vả mỗi ngày giữa TP.HCM và Đồng Nai, xu hướng hiện nay của giới chuyên gia là tìm kiếm một nơi an cư lạc nghiệp ngay tại khu vực làm việc để thuận tiện cho cuộc sống và cống hiến lâu dài. Tuy nhiên, rào cản về pháp lý sở hữu nhà ở đối với người nước ngoài luôn là một bài toán khó. Bên cạnh đó, họ còn đặt ra những tiêu chuẩn rất cao về chất lượng không gian sống, môi trường cư dân, khả năng kết nối và tiện ích phục vụ cuộc sống hàng ngày.

Chính vì vậy, thông tin Fresia Riverside sở hữu hành lang pháp lý minh bạch và là dự án căn hộ tại Đồng Nai được phép bán cho người nước ngoài đã ngay lập tức tạo nên một làn sóng quan tâm mạnh mẽ. Đây không chỉ là cơ hội sở hữu một tài sản hợp pháp, mà còn là lời khẳng định về uy tín và tầm vóc của dự án trên thị trường.

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ đủ điều kiện bán cho người nước ngoài ngày càng khan hiếm, đặc biệt tại các địa phương đang phát triển mạnh về công nghiệp như Đồng Nai, lợi thế pháp lý của Fresia Riverside càng trở nên nổi bật. Không chỉ mở rộng tệp khách hàng tiềm năng cho dự án, yếu tố này còn góp phần hình thành cộng đồng cư dân đa quốc gia, gia tăng giá trị khai thác cho thuê trong tương lai.

Không gian sống "trong mơ" của cư dân toàn cầu

Không chỉ thu hút bởi tấm "thẻ thông hành" pháp lý, Fresia Riverside còn chinh phục tệp khách hàng ngoại quốc nhờ đáp ứng trọn vẹn những tiêu chuẩn khắt khe, kiến tạo môi trường sống văn minh, an toàn, tiện nghi và có khả năng cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Tọa lạc bên dòng sông Đồng Nai, dự án sở hữu tầm nhìn panorama đắt giá hướng sông thoáng đãng. Không gian ven sông mang đến bầu không khí trong lành và cảm giác thư thái, hoàn toàn tách biệt với nhịp sống ồn ào náo náo nhiệt bên ngoài thành phố đô thị.

Kiến tạo không gian sống tái tạo năng lượng và kết nối cộng đồng tinh hoa. Fresia Riverside sở hữu trọn vẹn DNA của một khu căn hộ chuẩn quốc tế.

Người nước ngoài vốn quen thuộc với lối sống tiện nghi tại các đô thị lớn. Fresia Riverside đáp ứng hoàn hảo điều đó với hệ tiện ích "all-in-one" như hồ bơi tràn bờ, trung tâm thương mại, khu thể thao đa năng và các mảng xanh công viên được thiết kế tinh tế nhằm tạo nên môi trường sống phù hợp cho các gia đình đa quốc gia.

Đặc biệt, vị trí của Fresia Riverside cho phép cư dân dễ dàng kết nối đến trung tâm Biên Hòa, các khu công nghiệp trọng điểm và những tuyến giao thông chiến lược như Vành đai 3, Quốc lộ 1A hay tuyến Metro số 1. Nhờ đó, các chuyên gia nước ngoài có thể rút ngắn thời gian di chuyển, gia tăng chất lượng cuộc sống và nâng cao hiệu suất công việc.

Hưởng lợi từ chính sách ưu đãi nhất quán

Một trong những điểm đáng chú ý của Fresia Riverside là dù được phép mở bán cho người nước ngoài, dự án vẫn duy trì mức giá và chính sách bán hàng đồng nhất cho mọi khách hàng.

Điều này đồng nghĩa với việc các chuyên gia quốc tế có cơ hội tiếp cận sản phẩm với mức giá tương tự khách hàng trong nước, không phát sinh cơ chế giá riêng hay chi phí bổ sung. Các chương trình ưu đãi, chính sách thanh toán và hỗ trợ tài chính hiện hành đều được áp dụng bình đẳng, mang lại sự minh bạch và thuận lợi trong quá trình sở hữu.

Theo đó, chỉ với mức giá từ 1,96 tỷ đồng, khách hàng đã có thể làm chủ một không gian sống đẳng cấp với căn hộ 2PN sở hữu tầm nhìn trực diện bờ sông. Đặc biệt, áp lực tài chính sẽ được giảm thiểu tối đa nhờ lịch thanh toán siêu giãn chỉ 0,5%/tháng. Người mua chỉ cần tích lũy và chi trả tổng cộng 392 triệu đồng là đã đủ điều kiện sẵn sàng nhận bàn giao căn hộ vào quý III/2027.

Khách hàng quốc tế được hưởng trọn vẹn các chương trình chiết khấu, tiến độ thanh toán linh hoạt và mức giá gốc hấp dẫn khi lựa chọn căn hộ Fresia Riverside.

Vừa qua, Fresia Riverside đã chính thức cất nóc tòa tháp River 1 và dự kiến cất nóc hai tòa tháp River 2, River 3 trong tháng 6. Việc dự án về đích sớm trong giai đoạn phần thô chính là bảo chứng vàng cho uy tín của chủ đầu tư, giúp khách hàng hoàn toàn tin tưởng vào thời điểm bàn giao cũng như chất lượng công trình khi "mục sở thị" tổ ấm tương lai đang hoàn thiện từng ngày.

Với lợi thế là dự án được cấp phép bán cho người nước ngoài tại Đồng Nai, kết hợp cùng không gian sống sinh thái chuẩn mực, Fresia Riverside không chỉ là chốn an cư lý tưởng cho các chuyên gia quốc tế, mà còn là "chìa khóa vàng" cho các nhà đầu tư nhạy bén biết đón đầu làn sóng dịch chuyển nhân sự cao cấp toàn cầu.