Đồng Nai sắp khởi công loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm

Ngày 23/6, UBND TP Đồng Nai cho biết, địa phương đang lên phương án, thời gian phù hợp để khởi công và bàn giao mặt bằng đối với 8 công trình, dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Nhiều dự án trọng điểm sẽ được TP. Đồng Nai khởi công trong thời gian tới

Trong số này, đáng chú ý có lễ khởi công dự án thành phần 1 xây dựng đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào theo hình thức đối tác công tư (PPP), thuộc dự án tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TPHCM. Dự án do Công ty CP Địa ốc Đại Quang Minh làm nhà đầu tư.

Cùng với đó là lễ khởi công dự án thành phần 1-2 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên thuộc dự án đường Vành đai 4 TPHCM trên địa bàn Đồng Nai; lễ khởi công Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh (hương lộ 2, đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) do Công ty CP Đầu tư hạ tầng Donacoop đầu tư.

Một nội dung quan trọng khác là lễ bàn giao mặt bằng thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ việc kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ngoài các dự án trên, Đồng Nai cũng sẽ đồng loạt khởi công các công trình nâng cấp, mở rộng ĐT.769, xây dựng ĐT.770B, nâng cấp tuyến ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) và xây dựng Trung tâm hành chính, chính trị TP Đồng Nai.

Dự án thành phần 1-2 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên thuộc dự án Vành đai 4 TPHCM sẽ nhanh chóng được thực hiện

UBND TP Đồng Nai yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ tiến độ”, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chuẩn bị.

Theo UBND TP Đồng Nai các lễ khởi công và bàn giao mặt bằng sẽ được tổ chức theo từng đợt vào các ngày 30/6, 10/7 và 8/8. Đây được xem là những dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của Đồng Nai trong việc đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, tăng cường kết nối giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.