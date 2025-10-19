Sức mạnh mềm: Khi phụ nữ lãnh đạo bằng sự thấu hiểu và tinh thần trao quyền

Từ những ngày đầu hiện diện tại Việt Nam, Unilever đã định hình văn hóa doanh nghiệp đề cao sự đa dạng và thấu hiểu con người, nơi mọi cá nhân đều được trao quyền, được tin tưởng và phát triển trọn vẹn trong vai trò của mình.

Trong đó, những lãnh đạo, nhân sự là nữ giới không chỉ góp phần kiến tạo giá trị chung mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn trong từng quyết định và hành động của tổ chức bằng sự thấu hiểu, kiên định và tinh tế. Hơn ba thập kỷ qua, Unilever Việt Nam đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng những thế hệ lãnh đạo nữ, những người không chỉ dẫn dắt bằng năng lực, mà còn truyền cảm hứng để mọi cá nhân đều được trao cơ hội phát triển sự nghiệp và phụng sự cộng đồng chung.

Con người - nền tảng của mọi sự chuyển đổi trong doanh nghiệp

Unilever Việt Nam khởi đầu hành trình tại thị trường Việt Nam vào năm 1995, trong bối cảnh đất nước vừa mở cửa, nền kinh tế tràn đầy cơ hội và năng lượng đổi mới. Những ngày đầu tiên ấy mang tinh thần "khởi nghiệp" mạnh mẽ, khi mọi người cùng chung khát vọng xây dựng một doanh nghiệp toàn cầu gắn bó sâu sắc với con người và văn hóa Việt Nam. Vào thời điểm đó, những nhà lãnh đạo đã xác định con đường phát triển của doanh nghiệp không chỉ dựa trên đầu tư, mà còn dựa trên sự thấu hiểu người tiêu dùng Việt, tin tưởng vào năng lực địa phương và trao quyền cho đội ngũ nhân sự trong nước dẫn dắt tương lai.

Triết lý đó được thể hiện rõ qua cách Unilever coi trọng việc huấn luyện và phát triển con người ngay trong quá trình làm việc, nơi những trải nghiệm thực tế trở thành bài học quý giá nhất. Sự tin tưởng của Unilever toàn cầu khi giao trọng trách điều hành doanh nghiệp tại Việt Nam cho các nhà lãnh đạo nội địa đã mở ra một hướng đi mang tính tiên phong, khẳng định cam kết nuôi dưỡng nguồn nhân lực Việt Nam đủ năng lực, bản lĩnh và tầm nhìn để dẫn dắt. Chính niềm tin đó đã tạo nên một thế hệ nhân sự của Unilever, đặc biệt là nữ giới, trưởng thành, tự tin và bản lĩnh trong vai trò lãnh đạo, nhưng vẫn giữ trọn bản sắc của mình.

Ở góc nhìn của người đã đồng hành từ những ngày đầu của Unilever tại thị trường Việt Nam,, chị Đào Tuyết Mai - Nguyên Phó Chủ tịch Unilever Việt Nam, nhìn nhận sự phát triển này như một hành trình tự nhiên của trao quyền. "Trong Unilever, tỷ lệ lãnh đạo nữ ngày càng tăng, ngang bằng và có phần trội hơn nam giới . Đó không phải là sự ưu ái mà là kết quả của một môi trường phù hợp, nơi phụ nữ có thể phát huy trọn vẹn năng lực và tìm thấy sự cân bằng trong hành trình phát triển cá nhân của mình," chị nhấn mạnh.

Theo chị Mai, phụ nữ luôn tỏa sáng khi có cả khát vọng và được trao cơ hội để phát triển. Khi họ được tin tưởng và làm việc trong một môi trường cởi mở, họ có thể phát huy hết năng lực của mình. Điều quan trọng là họ "được lãnh đạo theo cách riêng, vẫn giữ trọn bản sắc và những giá trị khiến họ cảm thấy tự nhiên, cân bằng và gắn bó lâu dài với công việc".

Với chị, triết lý đặt con người và gia đình vào trung tâm chính là điều khiến chị chọn gắn bó với Unilever trong suốt 30 năm qua. "Lúc tôi gia nhập Unilever, tôi mới 30 tuổi. Khi tiếp xúc với những nhà lãnh đạo đầu tiên của công ty, tôi nhận thấy tôn chỉ của họ là phục vụ các gia đình Việt Nam. Điều đó trùng khớp với mong muốn của tôi, được làm điều gì đó ý nghĩa cho gia đình và cho đất nước," chị Mai nhớ lại.

Tinh thần học hỏi không ngừng cũng là điểm nổi bật trong hành trình phát triển con người tại Unilever. Chị Bùi Lê Hồng Ngọc, hiện là Giám đốc ngành hàng Chăm sóc sắc đẹp và Sức khỏe, chia sẻ: "Mỗi ngày đi làm là một ngày mới, một cơ hội để hiểu thêm về người tiêu dùng và đồng nghiệp. Ở Unilever, bạn luôn có cơ hội làm mới mình."

Hơn 20 năm trước, chị Ngọc bước chân vào Unilever với vai trò thực tập sinh trong chương trình Quản trị viên tập sự (UFLP). Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, chị đã tìm thấy giá trị của Unilever đồng điệu với bản thân mình, đó là niềm tin vào con người, vào khả năng vươn lên của mỗi cá nhân.

Chính niềm tin ấy đã trở thành chất xúc tác cho sự trưởng thành của chị Ngọc và của nhiều thế hệ nhân viên nữ tại Unilever, những người được trao quyền để dấn thân, được khích lệ để học hỏi và được tôn vinh khi tạo ra khác biệt. Với Unilever, phát triển con người không chỉ là chiến lược, mà là sứ mệnh, và hành trình của chị Ngọc là minh chứng sống động cho cách doanh nghiệp khai mở sức mạnh bên trong mỗi con người, để họ trưởng thành cùng tổ chức và lan tỏa giá trị tích cực ra cộng đồng.

Cách nhìn nhận này cũng được chị Trịnh Mai Phương - Phó Chủ tịch phụ trách Nhân sự, khẳng định: "Ngày đầu tiên tôi bước vào trụ sở Unilever, tôi thấy dòng chữ ‘Hãy mơ và hãy làm điều mình mơ ước’. Hơn 20 năm gắn bó với công ty, tôi chứng kiến hàng trăm người đã làm đúng như vậy, được mơ, được làm và được trao cơ hội để tỏa sáng." Theo chị Phương, triết lý ấy tạo nên một môi trường mà ở đó, con người được khuyến khích phát triển năng lực cá nhân trong tinh thần tôn trọng, cởi mở và gắn kết.

Sức mạnh mềm: nơi trái tim và bản lĩnh cùng định hình lãnh đạo

Nếu trao quyền là cơ hội, học hỏi là hành trình, thì "sức mạnh mềm" chính là bản sắc lãnh đạo đặc trưng của những người phụ nữ tại Unilever. Giữa những bận rộn của công việc và trách nhiệm xã hội, điều thôi thúc chị Lê Thị Hồng Nhi chính là "được làm những chương trình đồng điệu với sứ mệnh và giá trị bản thân mà mình theo đuổi, mình thấy tự hào và con cái mình cũng tự hào".

Sức mạnh mềm là khả năng tạo ảnh hưởng bằng sự thấu hiểu, kiên trì đồng hành cả lúc khó khăn cũng như khi gặt hái thành tựu, những giá trị giúp doanh nghiệp lan tỏa tác động tích cực và bền vững - chị Nhi - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững của Unilever Việt Nam chia sẻ.

"Sức mạnh mềm" của người phụ nữ không chỉ nằm ở sự thấu hiểu, mà còn ở khả năng kết nối và dung hòa những khác biệt. Trong triết lý của những người phụ nữ đang đóng vai trò dẫn dắt Unilever Việt Nam, lãnh đạo trong thời đại mới không còn bị giới hạn bởi tuổi tác hay thâm niên, mà nằm ở khả năng thấu hiểu, kết nối và dẫn dắt tập thể cùng hướng tới mục tiêu chung. "Ở Unilever, người giỏi nhất cho nhiệm vụ đó có thể là một bạn trẻ 26 tuổi đầy sáng tạo hoặc một người đã có 30 năm kinh nghiệm, điều quan trọng là họ cùng chung tinh thần, chung nhịp và cùng kiến tạo giá trị," chị Mai Phương nhấn mạnh.

Ba mươi năm qua, Unilever Việt Nam đã xây dựng một văn hóa doanh nghiệp đặt con người làm trung tâm, nơi trao quyền trở thành giá trị cốt lõi. Ở đây, những nữ lãnh đạo không chỉ chứng minh năng lực, mà còn luôn nỗ lực dựng xây thế hệ tiếp nối, kiến tạo một môi trường cởi mở, nơi mỗi cá nhân đều có thể trưởng thành và thành công theo cách của mình. Và đây cũng là điều mà chị Nguyễn Thị Bích Vân - người Việt Nam, và cũng là người phụ nữ đầu tiên giữ vai trò Chủ tịch của Unilever Việt Nam, tự hào nhất trong hành trình của mình.

"Điều khiến tôi tự hào nhất là khi các thế hệ lãnh đạo đi qua đều để lại một lực lượng nhân tài hùng hậu, sẵn sàng tiếp nối. Đó là hành trình phát triển con người - điều quý giá và bền vững nhất trong 30 năm của Unilever Việt Nam," chị Vân chia sẻ.

Từ nền tảng ấy, Unilever không chỉ là nơi làm việc hàng đầu Việt Nam, mà còn là cái nôi nuôi dưỡng những con người xuất sắc, những nhà lãnh đạo hội tụ năng lực, tầm nhìn và sự thấu hiểu sâu sắc, qua đó đồng kiến tạo giá trị bền vững cho doanh nghiệp, cho cộng đồng và cho thế hệ tương lai.