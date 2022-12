Sức mua suy giảm, thị trường xi măng chững lại trong tháng cuối năm

Thông tin từ Hiệp hội xi măng Việt Nam (VNCA) cho biết bước vào những tháng cuối năm, trái ngược với những năm trước, nhu cầu tiêu thụ xi măng có xu hướng chững lại do các công trình xây dựng, dự án đã đẩy mạnh việc mua vật liệu xây dựng vào tháng trước.

Mặt khác, sức mua của thị trường có phần suy giảm do dòng tiền bị hạn chế, kinh tế khu vực dân cư gặp nhiều khó khăn.

Theo số liệu thống kê từ Báo cáo ngành xi măng tháng 11, toàn ngành sản xuất đạt 6,3 triệu tấn tương đương với sản lượng tháng 10. Tiêu thụ xi măng tăng nhẹ khoảng 4% so với tháng trước nhưng giảm mạnh so với năm 2021 chỉ đạt khoảng 7,79 triệu tấn. Lượng tiêu thụ xi măng nội địa trong tháng 11 giảm 2% so với tháng 10, đạt 5,3 triệu tấn.

Tình hình tiêu thụ xi măng và clinker tháng 11/2022 (Số liệu: VNCA)

Lũy kế 11 tháng, tiêu thụ xi măng tại thị trường trong nước ước đạt 57,2 triệu tấn. Xuất khẩu xi măng và clinker tháng 11 vẫn giữ đà tăng, đạt 2,51 triệu tấn. 11 tháng xuất khẩu xi măng và clinker ước đạt 28,87 triệu tấn.

Trong tháng 11, các thị trường chính như Trung Quốc, Đài Loan, Bangladesh, Malaysia… được cải thiện đáng kể. Riêng Philippines giảm chút ít do vấn đề áp thuế phòng vệ đối với một số doanh nghiệp nhập khẩu từ Việt Nam.

Số liệu: VNCA

Về giá trị xuất khẩu tăng 13% so với tháng 10 đạt xấp xỉ 106,4 triệu USD, tương đương 53% so với cùng kỳ 2021. Theo VNCA, thị trường hầu như không có sự điều chỉnh giá bán, nhưng để thúc đẩy bán hàng, nhiều đơn vị vẫn tiếp tục có chính sách hỗ trợ, chiết khấu thương mại, một số doanh nghiệp tiếp tục cho ra các nhãn mới giá rẻ để giảm giá bán một cách công khai.