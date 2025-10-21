Sức nóng chưa từng có từ thương vụ IPO kỷ lục ngành chứng khoán

Trong hai ngày 15 và 16/10, khoảng 1.500 nhà đầu tư đã trực tiếp tham dự sự kiện roadshow "VPBankS cộng hưởng thịnh vượng, vững bước dẫn đầu" tại TP HCM và Hà Nội, khoảng 10.000 người theo dõi qua các nền tảng trực tuyến như fanpage Chứng khoán VPBank và CafeF, cùng hàng trăm nghìn lượt hiển thị trên mạng xã hội. Đồng thời, hội thảo cũng có sự góp mặt của 100 nhà báo, hàng loạt doanh nghiệp, quỹ đầu tư và các chuyên gia phân tích chứng khoán.

Những con số kỷ lục này phản ánh sức hút đặc biệt của một thương vụ IPO được xem là lớn bậc nhất trong lịch sử ngành chứng khoán, cho thấy niềm tin và kỳ vọng to lớn của nhà đầu tư đối với vị thế, năng lực và chiến lược phát triển dài hạn của CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS).

Tại không gian sự kiện, không khí sôi động và chuyên nghiệp bao trùm từ sảnh đón khách đến khán phòng chính. Roadshow IPO VPBankS không chỉ là một buổi giới thiệu cổ phiếu thông thường, mà được tổ chức như một keynote tài chính - công nghệ đẳng cấp, với hệ thống màn hình LED khổng lồ, ánh sáng sân khấu hiện đại và các tiết mục trình diễn trực quan tái hiện hành trình phát triển của công ty.

Từng khung hình, từng chi tiết đều thể hiện tinh thần "Cộng hưởng thịnh vượng, vững bước dẫn đầu", là thông điệp xuyên suốt mà VPBankS muốn truyền tải đến cộng đồng đầu tư.

Nhà đầu tư hào hứng trải nghiệm sản phẩm công nghệ của VPBankS. (Ảnh: VPBankS).

Điểm nổi bật đầu tiên của roadshow VPBankS là cách công ty mang đến cho nhà đầu tư trải nghiệm thực tế về công nghệ và hệ sinh thái số. Khu vực trưng bày các nền tảng giao dịch được bố trí khoa học, hiện đại, giúp nhà đầu tư có thể trực tiếp thử nghiệm ứng dụng NEO Invest với những tính năng như phân tích danh mục tự động, công cụ định giá cổ phiếu và giao dịch thông minh.

Không chỉ là một ứng dụng, NEO Invest thể hiện định hướng đầu tư mạnh mẽ vào nền tảng công nghệ mà VPBankS kiên định theo đuổi, nhằm mang đến trải nghiệm đầu tư thông minh, minh bạch và dễ tiếp cận hơn.

Bên cạnh đó, VPBankS còn đem đến roadshow trợ lý đầu tư StockGuru – sản phẩm thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhà đầu tư. Tại đây, khách tham quan đã trực tiếp trải nghiệm cách StockGuru ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu thị trường, dự đoán xu hướng và đưa ra gợi ý đầu tư cá nhân hóa.

Nhiều nhà đầu tư bày tỏ ấn tượng trước khả năng tương tác linh hoạt và độ thông minh của trợ lý này, khi StockGuru vừa cung cấp thông tin nhanh chóng, chi tiết, chính xác như một chuyên gia thật thụ. Sự xuất hiện của StockGuru tại roadshow lần này được xem là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn công nghệ mà VPBankS đang theo đuổi: tiên phong số hóa toàn diện và ứng dụng AI xuyên suốt trong các tầng hoạt động.

Nhà đầu tư trải nghiệm trợ lý AI StockGuru của VPBankS. (Ảnh: VPBankS).

Trao đổi cởi mở, minh bạch về triển vọng đầu tư VPBankS

Không khí tại sự kiện trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi dòng người đổ về khu vực hội trường chính để lắng nghe chia sẻ trực tiếp từ Ban Lãnh đạo VPBankS, nhất là sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của các nền tảng công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Ông Vũ Hữu Điền, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VPBankS, xuất hiện trong tràng pháo tay của hàng nghìn nhà đầu tư, nhấn mạnh tầm nhìn đưa công ty trở thành một trong những định chế tài chính quy mô hàng đầu, với tốc độ tăng trưởng nhanh bậc nhất thị trường trong 5 năm tới.

Hội trường chính chật kín nhà đầu tư. (Ảnh: VPBankS).

Tổng Giám đốc VPBankS cũng khẳng định mức giá IPO 33.900 đồng/cổ phiếu được xây dựng thận trọng, phản ánh đúng năng lực hiện tại nhưng vẫn "dưới giá trị thực", để đảm bảo dư địa tăng trưởng dài hạn.

Ông nhấn mạnh, đây là giai đoạn VPBankS đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững với chiến lược minh bạch, hiệu quả và cùng cổ đông chia sẻ giá trị lâu dài. Những cột mốc ấn tượng được CEO của VPBankS nhắc đến như việc lọt vào top 3 thị phần về giá trị cho vay ký quỹ (margin), top 2 về mảng ngân hàng đầu tư chỉ sau 3 năm hoạt động cũng triển vọng vào nhóm đầu về thị phần môi giới, top 1 về lợi nhuận và tổng tài sản vào năm 2030.

Hội trường chính chật kín nhà đầu tư. (Ảnh: VPBankS).

Sau phần trình bày, bầu không khí hội trường trở nên sôi nổi với phần hỏi đáp trực tiếp giữa ban lãnh đạo và nhà đầu tư. Hàng loạt câu hỏi xoay quanh mức định giá IPO, triển vọng lợi nhuận, chiến lược cạnh tranh đã được đặt ra và giải đáp chi tiết.

Sự cởi mở và minh bạch của Ban Lãnh đạo giúp củng cố thêm niềm tin của nhà đầu tư, khi họ được trực tiếp nghe những cam kết rõ ràng về định hướng phát triển, năng lực tài chính và tiềm năng tăng trưởng của VPBankS.

Phần Q&A trong roadshow diễn ra sôi nổi, với nhiều câu hỏi thẳn thắn, minh bạch, giúp củng cố niềm tin nhà đầu tư. (Ảnh: VPBankS).

Một điểm nhấn khác của chương trình là phần chia sẻ của Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Vietcap, người mang đến góc nhìn độc lập về triển vọng ngành chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2025–2030. Trong bức tranh chứng khoán Việt Nam, VPBankS được đánh giá là một trong những doanh nghiệp có nền tảng vốn mạnh, công nghệ hiện đại và tốc độ tăng trưởng ấn tượng bậc nhất ngành.

Nhiều quà tặng giá trị đã được trao tại hội thảo. (Ảnh: VPBankS).

Kết thúc phần chia sẻ chuyên môn, sự kiện bước vào phần bốc thăm may mắn dành cho nhà đầu tư tham dự. Những phần quà giá trị như iPhone 17 và các sản phẩm công nghệ hiện đại như một năm trải nghiệm tư vấn từ StockGuru được trao trong không khí phấn khởi.