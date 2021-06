Sức sống giao thương tại Khu Phố Đông The Manor Central Park

Huyết mạch của giao thương



Tọa lạc ngay cửa ngõ phía Tây Nam thủ đô, nằm trên các tuyến giao thông huyết mạch như đường Vành đai 3, đường Nguyễn Xiển - Xa La… chính là yếu tố trọng yếu đưa The Manor Central Park trở thành tâm điểm của dòng chảy giao thương trong khu vực. Không chỉ là một nơi an cư lý tưởng, The Manor Central Park còn là tâm huyết của Bitexco về một khu đô thị kiểu mẫu trong kỷ nguyên mới.

The Manor Central Park nằm trên các tuyến giao thông huyết mạch của khu vực như đường Vành đai 3, đường Nguyễn Xiển - Xa La…

Lấy cảm hứng từ những khu đô thị giao thương sầm uất bậc nhất thế giới, Bitexco đã tiên phong áp dụng quy hoạch mở thông minh, kiến tạo nên một "thành phố thu nhỏ" ngay tại The Manor Central Park, nổi bật là Khu Phố Đông và Khu Phố Tây đối xứng với nhau qua Công viên Trung tâm rộng 6,6ha - mang dáng dấp quy hoạch như Manhattan (Mỹ).

Nếu như Khu Phố Tây giao thoa giữa những dãy nhà phố thương mại với không gian an nhiên, riêng tư tại các khu biệt thự, thì Khu Phố Đông đặc biệt mở ra bức tranh giao thương rực rỡ sắc màu.

Kỷ nguyên mới của nhà phố thương mại

Với trọng tâm là chức năng thương mại, Khu Phố Đông được quy hoạch các sản phẩm nhà phố là hạt nhân với tiện ích vượt trội, tạo nên bầu không khí kinh doanh sôi động. Tại đây, các căn nhà phố thương mại được thiết kế liền nhau, không có tường bao ngăn cách nội - ngoại khu, gợi liên tưởng tới những "Phố Hàng" san sát với văn hoá tương trợ nhau của một cộng đồng thương nhân văn minh thuở trước.

Thiết kế mỗi căn nhà phố đều có hai cửa trước - sau, trong đó cửa trước là lối đi dành cho hoạt động kinh doanh, còn cửa sau là lối đi về của gia chủ. Sự sáng tạo này đã khắc phục được nhược điểm của hầu hết những căn nhà phố cổ với chỉ một cửa vào duy nhất, gây nhiều bất tiện cho gia chủ.

Những căn nhà phố thương mại tại The Manor Central Park được thiết kế hai cửa trước - sau, giúp gia chủ tách biệt không gian kinh doanh và sinh hoạt riêng tư của gia đình.

Giữ hồn dân tộc và vẫn bắt nhịp với yếu tố thời đại, thiết kế của Khu Phố Đông là sự kết hợp của những thương hiệu hàng đầu trong làng kiến trúc thế giới, bắt nguồn từ sự thấu hiểu sâu sắc tinh hoa văn hoá toàn cầu và Việt Nam. Hàng loạt những tên tuổi lớn góp phần phát triển khu đô thị như Carlos Zapata - người đã đồng hành cùng Bitexco kiến tạo các công trình biểu tượng như Bitexco Financial Tower (TP.HCM), JW Marriott Hotel Hanoi; EE&K - đơn vị quy hoạch các khu đô thị tại New York, Las Vegas, Washington...; hay Kume Sekkei - công ty thiết kế với hơn 70 năm kinh nghiệm từ Nhật Bản.

Lan tỏa nhịp sống sôi động mỗi ngày

Lấy con người làm trọng tâm, Khu Phố Đông đem lại những trải nghiệm xứng tầm cho cộng đồng cư dân ưu tú với cảm nhận trọn vẹn về di sản, lễ hội và sự sôi động mỗi ngày.

Cư dân tại The Manor Central Park sẽ được cảm nhận trọn vẹn những sự kiện, lễ hội đậm tính văn hóa, di sản và quốc tế suốt bốn mùa.

Một trong những điểm nhấn tạo nên sức sống ấy đến từ Phố đi bộ, nơi khách thăm quan thỏa sức dạo phố, ngắm nhìn nhịp sống rực rỡ sắc màu xung quanh và trải nghiệm mua sắm đa dạng. Đây cũng là nơi diễn ra các hoạt động, sự kiện, lễ hội văn hóa đặc sắc tổ chức quanh năm, hâm nóng bầu không khí đa trải nghiệm.

Nhằm đáp ứng toàn diện các nhu cầu của cư dân, The Manor Central Park còn được quy hoạch với tiện ích đồng bộ, gồm trường học liên cấp quốc tế, bể bơi ngoài trời… và hàng loạt dịch vụ đẳng cấp quốc tế.

Đặc biệt, khu đô thị liền kề Công viên Chu Văn An - công trình được xem như lá phổi xanh của khu vực, sẽ mang đến cho cư dân một không gian mát lành, rộng lớn ngay gần chốn an cư. Trong nội khu, Công viên Trung tâm rộng 6,6ha trở thành trục phân tách tự nhiên theo chiều Bắc - Nam. Không gian trong lành, gần gũi thiên nhiên đúng nghĩa là chốn đi về lý tưởng cho cư dân, nơi tận hưởng những giây phút thảnh thơi, thư giãn.

Hội tụ cộng đồng tinh hoa

Những thương nhân hiện đại đến từ tầng lớp tinh hoa của xã hội, vừa chung triết lý kinh doanh tương trợ thấm nhuần từ văn hoá ngàn đời, vừa mang tư duy hiện đại tăng tốc và bứt phá của thời đại mới, sẽ hội tụ cùng tập khách hàng có gu và thành đạt.

"Tại The Manor Central Park, Bitexco không chỉ tâm huyết kiến tạo một khu đô thị kiểu mẫu, mà hơn thế, còn là một điểm đến văn hóa, nơi cộng đồng cư dân ưu tú xây dựng và phát triển bản sắc giao thương với những nét đặc trưng riêng, dẫn dắt thị trường" - ông Phan Lê Khôi, Giám đốc Marketing CTCP Bitexco, đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Trong tương lai, The Manor Central Park dự kiến chào đón 17.000 cư dân về sinh sống và làm việc. Đây sẽ là những mảnh ghép vô cùng quan trọng kiến tạo nên sức sống sôi động và thịnh vượng tại khu đô thị, biến nơi đây trở thành tâm điểm giao thương sầm uất mới của Thủ đô - kỷ nguyên mới của "Hà Nội 36 phố phường".