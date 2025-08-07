Sun Elite City có “bảo bối” gì giúp nâng tầm du lịch Bãi Cháy?

Phối cảnh quần thể Sun Elite City tại vị trí trung tâm Bãi Cháy, Quảng Ninh(Ảnh: Sun Property).

Từ lưu trú ngắn ngày đến đô thị sống động

Trước đây, Bãi Cháy chủ yếu là điểm lưu trú ngắn hạn phục vụ khách tham quan vịnh Hạ Long, với các dịch vụ cơ bản, thiếu hoạt động trải nghiệm và hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh. Tuy nhiên, hơn một thập kỷ qua, diện mạo nơi này đã khởi sắc mạnh mẽ nhờ loạt dự án quy mô do Sun Group đầu tư như tổ hợp Sun World Ha Long, bãi biển Bãi Cháy, Cảng tàu khách quốc tế, khu nghỉ dưỡng Oakwood Ha Long, quảng trường Sun Carnival … tạo nền móng cho một Bãi Cháy hiện đại, sôi động hôm nay.

Sự ra đời của Sun Elite City tiếp tục là một bước đi mang tính chiến lược trong hành trình chuyển mình của Bãi Cháy. Dự án sở hữu vị trí trung tâm hiếm có, kết nối thuận tiện đi muôn nơi cả trong nội tỉnh và liên vùng, thông qua Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tuyến đường bao biển Kỳ Quan, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái và sân bay quốc tế Vân Đồn.

Dự án Sun Elite City ôm trọn bờ biển Bãi Cháy (Ảnh: Ánh Dương).

Từ đây, cư dân và du khách có thể dễ dàng tiếp cận các điểm đến trọng yếu như Cát Bà, Vân Đồn hay khu hành chính Hòn Gai chỉ trong thời gian ngắn, đồng thời hưởng trọn tiện ích nằm trong hệ sinh thái của Sun Elite City. Không chỉ thuận tiện di chuyển, vị trí của dự án còn nằm trên địa thế phong thủy "tựa sơn – hướng hải", ôm trọn vịnh di sản với 1.969 hòn đảo lớn nhỏ – di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận.

"Bãi Cháy là điểm sáng du lịch có thương hiệu từ nhiều năm. Nhờ hưởng lợi từ hạ tầng kết nối, thời gian di chuyển từ Bãi Cháy về Hà Nội rút ngắn chỉ còn 1/3 so với trước đây, khiến du khách lựa chọn Bãi Cháy không chỉ mùa hè mà cả mùa đông hay các dịp cuối tuần. Điều này cũng thu hút nhà đầu tư tới Bãi Cháy, đặc biệt là các dự án được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín", ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam nhận định.

Sống – nghỉ dưỡng – đầu tư trong cùng một hệ sinh thái

Được quy hoạch như một đô thị biển tích hợp đúng nghĩa, Sun Elite City hội đủ các phân khu chức năng: tổ hợp căn hộ cao tầng, khu lưu trú – nghỉ dưỡng cao cấp, phố thương mại – ẩm thực – giải trí, không gian công cộng như quảng trường, công viên, đường dạo ven biển… Tất cả tạo thành một tổng thể gắn kết, nơi cư dân có thể sống – nghỉ dưỡng – đầu tư trong cùng một hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Tổ hợp Sun Centro Town quy mô 2.900 căn hộ ngay sát bờ biển (Ảnh: Sun Property).

Trong đó, nổi bật là tổ hợp căn hộ cao tầng Sun Centro Town ngay sát mặt biển được thiết kế lấy cảm hứng từ những hòn đảo trên vịnh Hạ Long, phản chiếu vẻ đẹp di sản trên từng tòa nhà, kết hợp tinh thần Á Đông với phong cách kiến trúc hiện đại. Mỗi căn hộ tại đây đều được thiết kế thông minh, tối ưu đón nắng và gió tự nhiên, phù hợp để ở lâu dài hoặc khai thác lưu trú ngắn hạn. Tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện nội thất (trừ đồ điện tử) đi kèm với hệ thống kiểm soát an ninh, QR code, khóa thông minh kết nối wifi là yếu tố giúp dòng sản phẩm này trở nên hấp dẫn nhà đầu tư cá nhân – đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang ưu tiên các căn hộ đa năng, vừa an cư, vừa thuận tiện cho thuê.

Nâng tầm chất lượng sống tại các tòa tháp là hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ: từ bể bơi bốn mùa, phòng gym – spa, lounge thư giãn, nhà hàng rooftop đến các không gian chung như sảnh đón, thang máy, hành lang được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với tiện ích nội khu, tuyến phố thương mại – bar – nhà hàng dọc bãi biển Bãi Cháy, chợ đêm VUI-Fest và quảng trường lễ hội Sun Carnival với các sự kiện diễn ra thường xuyên vào mỗi cuối tuần sẽ góp phần kiến tạo nhịp sống sôi động, thu hút cả du khách lẫn cư dân địa phương.

Hạt nhân thúc đẩy đô thị biển Bãi Cháy phát triển bền vững

Với quy mô lớn và vị trí chiến lược, Sun Elite City được kỳ vọng trở thành động lực phát triển kinh tế quan trọng của Bãi Cháy. Dự án sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm trong các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, lưu trú và thương mại. Đồng thời, hình thành một cộng đồng cư dân văn minh mới – nhân tố quan trọng để phát triển dịch vụ cao cấp và thu hút vốn đầu tư lâu dài về địa phương.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, sự hiện diện của Sun Elite City còn góp phần tái cấu trúc không gian đô thị Bãi Cháy theo hướng hiện đại, với quy hoạch bài bản và các công trình biểu tượng. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để Quảng Ninh hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Đối với thị trường BĐS, Sun Elite City mang đến nguồn cung sản phẩm chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của giới đầu tư. Mỗi tòa tháp tại Sun Elite City không chỉ mang dấu ấn thiết kế riêng mà còn được tối ưu công năng, nâng tầm trải nghiệm sống, gia tăng giá trị BĐS và phù hợp với xu hướng đầu tư trung – dài hạn.

Tổ hợp căn hộ Sun Centro Town thuộc đại đô thị Sun Elite City thu hút lượng lớn nhà đầu tư (Ảnh: Ánh Dương).

Sở hữu cảng tàu và bến du thuyền quốc tế – nơi đón hàng triệu lượt khách giúp Sun Elite City dễ dàng vận hành khai thác. Các sản phẩm tại đây có thể vận hành dịch vụ lưu trú ngắn hạn, thương mại, nhà hàng hoặc cho thuê dài hạn tùy nhu cầu của nhà đầu tư. Nhờ đó, dòng tiền khai thác có thể duy trì ổn định và không bị phụ thuộc vào mùa vụ như nhiều sản phẩm nghỉ dưỡng truyền thống.

Với vai trò là "trái tim mới" của Bãi Cháy, Sun Elite City không chỉ là một điểm đến du lịch, mà là nơi an cư xứng tầm, tài sản đầu tư giá trị và đòn bẩy chiến lược để Bãi Cháy bước vào kỷ nguyên phát triển mới – hiện đại, sôi động và giàu bản sắc.