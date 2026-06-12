Sun Festo Town: “Ốc đảo” nghỉ dưỡng giữa tâm điểm lễ hội

"Wellness Living" - Chuẩn sống mới của giới tinh hoa toàn cầu

Với ông Michael Tân, một Việt kiều Mỹ sở hữu danh mục đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng trải dài từ Nhật Bản, Singapore cho đến Dubai hay Sydney, một điểm đến lý tưởng không chỉ được đánh giá bằng số lượng trung tâm thương mại hay những trải nghiệm xa xỉ. Điều ông tìm kiếm là khả năng cân bằng giữa tận hưởng và tái tạo năng lượng.

Bởi vậy, ông luôn ưu tiên dành kỳ nghỉ tại tổ hợp tích hợp giải trí - nghỉ dưỡng ở Nhật Bản. Buổi sáng khám phá thành phố, buổi chiều hòa mình vào các hoạt động văn hóa, lễ hội và khi đêm xuống là khoảng thời gian thư giãn, chăm sóc sức khỏe bởi khoáng nóng. Với ông, đó mới là định nghĩa hoàn chỉnh của một phong cách sống chất lượng.

"Trước đây sự xa hoa được đo bằng những trải nghiệm đắt đỏ, thì nay, sức khỏe thể chất, sự cân bằng tinh thần và khả năng phục hồi năng lượng mới trở thành những yếu tố được ưu tiên hàng đầu", ông Michael Tân chia sẻ.

Tắm khoáng nóng Onsen trở thành một phần văn hóa của người dân Nhật Bản.

Xu hướng này đang tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của bất động sản wellness trên toàn cầu. Theo Global Wellness Institute (GWI), quy mô thị trường bất động sản wellness đã tăng từ 225 tỷ USD năm 2019 lên 548 tỷ USD vào năm 2024 và được dự báo sẽ vượt mốc 1.100 tỷ USD vào năm 2029. Đây cũng là một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất trong nền kinh tế wellness toàn cầu.

Trong bức tranh đó, Nhật Bản được xem là hình mẫu tiêu biểu của lối sống wellness hiện đại. Không chỉ nổi tiếng với tuổi thọ thuộc nhóm cao nhất thế giới, quốc gia này còn sở hữu hệ triết lý sống đề cao sự cân bằng giữa con người và thiên nhiên. Thiền định, trà đạo, những khu vườn tĩnh dưỡng hay văn hóa tắm khoáng nóng Onsen từ lâu đã trở thành một phần trong đời sống thường nhật của người dân xứ Phù Tang.

Một xu hướng đáng chú ý khác cũng đang hình thành. Nếu trước đây, không gian chữa lành thường gắn liền với các khu nghỉ dưỡng tách biệt khỏi nhịp sống đô thị, thì nay giới tinh hoa lại muốn tận hưởng đồng thời cả hai giá trị: được sống giữa những trải nghiệm sôi động nhưng vẫn có không gian riêng tư để thư giãn và tái tạo năng lượng.

Tại Việt Nam, xu hướng này đang hiện hữu tại Sun Elite City - "kinh đô lễ hội" bên Vịnh di sản Hạ Long. Và phân khu Sun Festo Town mới ra mắt chính là biểu tượng mới cho phong cách ấy.

Phối cảnh Sun Festo Town. Ảnh minh họa: Sun Property.

Sun Festo Town: Bước ra là lễ hội, trở về là an yên

Nằm ở trung tâm "thành phố không ngủ" Sun Elite City, Sun Festo Town được phát triển theo một công thức hiếm gặp trên thị trường: đặt một "ốc đảo" nghỉ dưỡng mang phong vị đô thị Nhật Bản ngay giữa tâm điểm vui chơi, giải trí và lễ hội của Bãi Cháy.

Ba tòa tháp The Festo tọa lạc tại vị trí "ngã tư giao thương" của toàn đại đô thị - nơi hội tụ những trải nghiệm sôi động bậc nhất Sun Elite City. Chỉ vài bước chân, cư dân đã có thể chạm tới bãi biển cát trắng mịn, Công viên Lễ hội do Kohn Pedersen Fox (KPF) thiết kế, sân khấu mặt nước tổ chức các show nghệ thuật quy mô lớn hay Quảng trường Sun Carnival cùng đại lộ ánh sáng sôi động.

Từ căn hộ, cư dân cũng dễ dàng kết nối tới hệ sinh thái giải trí đã làm nên sức hút của Bãi Cháy như chợ đêm VUI-Fest, nhà hàng Sun Bavaria, các show trình diễn pháo hoa nghệ thuật, 3D mapping hay cáp treo Nữ Hoàng ngắm nhìn toàn cảnh vịnh di sản. Cùng với hạ tầng giao thông hiện hữu như Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cao tốc, sân bay, và tương lai gần là đường sắt tốc độ cao, hầm đường bộ Cửa Lục… Sun Festo Town đang nằm giữa dòng chảy du lịch và giao thương sôi động bậc nhất miền Bắc.

Tuy nhiên, điều tạo nên giá trị khác biệt của Sun Festo Town không chỉ nằm ở vị trí trung tâm hay khả năng kết nối mà ở sự đối lập thú vị giữa nhịp sống lễ hội bên ngoài và không gian nghỉ dưỡng bên trong.

Nếu bên ngoài là một "kinh đô lễ hội" vận hành gần như suốt ngày đêm thì phía sau cánh cửa căn hộ lại là thế giới mang đậm phong vị Nhật Bản. Tại đây, hệ tiện ích wellness được đầu tư bài bản với vườn thiền, không gian trà đạo, vườn dưỡng sinh, bể bơi bốn mùa và bể bơi vô cực, mang đến những khoảng lặng an yên giữa một đô thị luôn chuyển động.

Điểm nhấn đặc biệt nhất là mô hình căn hộ Onsen trị liệu lần tiên phong xuất hiện tại Quảng Ninh. Khoáng nóng tại đây được khai thác trực tiếp từ Quang Hanh - khu vực nổi tiếng với nguồn khoáng tự nhiên giàu khoáng chất, chứa hàm lượng brom cao hàng đầu thế giới và đạt chuẩn trị liệu sánh ngang các nguồn khoáng Nhật Bản. Không chỉ mang đến cảm giác thư giãn, khoáng nóng tự nhiên còn góp phần hỗ trợ tuần hoàn máu, giảm căng thẳng mệt mỏi, ngăn ngừa các vấn đề về da, khớp… và tái tạo năng lượng cho cơ thể. Đây cũng là yếu tố giúp Sun Festo Town mở rộng sức hút tới nhóm khách hàng cao cấp đang ngày càng quan tâm đến sức khỏe tinh thần.

Sun Festo Town là mô hình căn hộ Onsen trị liệu lần tiên phong xuất hiện tại Quảng Ninh. Ảnh minh họa: Sun Property.

"Tại Sun Festo Town, cư dân không phải lựa chọn giữa lễ hội hay nghỉ dưỡng. Họ có thể tận hưởng cả hai trong cùng một điểm đến - nơi bước ra là nhịp sống sôi động của "kinh đô lễ hội", trở về nhà là sự an yên của "tọa độ nghỉ dưỡng" bên vịnh di sản", đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.