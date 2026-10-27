Sun Glory Residence: “Của để dành” tại trung tâm Vinh cho người Nghệ xa quê

Tư duy tích sản của người Nghệ xa quê

Nghệ An nổi tiếng là vùng đất hiếu học và giàu ý chí vươn lên. Những người con xứ Nghệ dù đi khắp năm châu bốn bể để học tập, lập nghiệp vẫn luôn giữ trong mình tình yêu quê hương sâu sắc. Truyền thống "lá rụng về cội" đã ăn sâu vào tiềm thức, khiến họ luôn mong muốn đóng góp cho quê nhà theo nhiều cách khác nhau.

Quan niệm truyền thống trước đây của người đi làm ăn xa quê khi có tiền là gửi về quê mua đất, xây nhà tầng rộng rãi. Tuy nhiên, cùng với nhịp sống hiện đại, tư duy này đang dần dịch chuyển. Những người con Nghệ An thành đạt, vốn đã quen với chất lượng sống cao tại các đô thị lớn trong và ngoài nước, nay lại có xu hướng tìm kiếm căn hộ cao cấp ngay tại trung tâm quê nhà. Họ cần không gian sống văn minh, tiện nghi, an ninh đảm bảo để làm nơi sum họp gia đình mỗi dịp lễ Tết, báo hiếu cha mẹ, của hồi môn cho con cái hay an dưỡng tuổi già.

Ông Bùi Đăng Nghĩa, Tổng Giám đốc SRT Việt Nam nhận định: "Người Nghệ An thành đạt xa quê trước đây thường chọn gửi tiền về xây biệt thự, nhà lầu, bởi trước đây khu vực Vinh chưa có sản phẩm đầu tư nào khiến họ cảm thấy tiềm năng hơn. Còn xu hướng hiện nay là ưu tiên sản phẩm bất động sản cao cấp với đầy đủ tiện ích, dịch vụ, hệ thống an ninh tốt và cộng đồng cư dân chất lượng".

Quỹ đất trung tâm Nghệ An ngày một thu hẹp thúc đẩy giới tinh hoa săn lùng căn hộ cao cấp tại đây làm "của để dành". Ảnh: Sun Property.

Bên cạnh giá trị sử dụng thực tế, việc sở hữu bất động sản tại trung tâm đô thị còn được xem là phương thức giữ tiền an toàn và sinh lời bền vững. Sức hút không chỉ đến từ vị trí đắt giá, mà còn bởi khả năng kết nối công việc, thương mại, dịch vụ, hạ tầng cũng như tiện ích xung quanh. Chưa kể quỹ đất trung tâm Nghệ An sẽ ngày một khan hiếm.

Khi nhu cầu sở hữu BĐS tăng, khả năng đáp ứng nguồn cung trở thành yếu tố quyết định giá trị bất động sản. Trong bối cảnh cấu trúc đô thị đã định hình, quỹ đất ở vùng lõi không thể mở rộng, BĐS tại đây nghiễm nhiên trở thành sản phẩm "trường tồn" về giá trị. Báo cáo The Wealth Report 2026 của Knight Frank ghi nhận giá nhà ở khu vực trung tâm tại 100 thị trường được theo dõi đã tăng trung bình 3,2% trong năm 2025.

Nhạy bén với xu hướng này, kiều bào và người gốc Nghệ An trên khắp cả nước đang "săn lùng" những dự án căn hộ cao cấp tại lõi trung tâm Vinh để vừa làm chốn đi về, vừa sở hữu khối "tài sản truyền đời" giá trị cao. Dẫu vậy, nguồn cung thực tế tại địa bàn còn thiếu hụt các sản phẩm BĐS cao cấp với không gian xanh cùng hệ tiện ích đồng bộ.

Trung tâm thành Vinh hiện vẫn thiếu hụt các tổ hợp căn hộ xanh, đa tiện ích. Ảnh: Sun Property.

"Của để dành" mang tên Sun Glory Residence

Trong bối cảnh ấy, Sun Property (thành viên Sun Group) ra mắt tổ hợp căn hộ Sun Glory Residence. Trên quỹ đất 3,7ha, 5 tòa tháp lấy cảm hứng từ cốt cách của người Nghệ, cùng hơn 37 tiện ích đẳng cấp hướng tới kiến tạo chuẩn sống mới, đồng thời đáp ứng nhu cầu căn hộ cao cấp của những người con xa quê.

Tọa lạc ngay vòng xuyến Hải Quan, tiếp giáp đường Lê Hồng Phong và đại lộ V.I. Lê Nin rộng tới 56m, Sun Glory Residence sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện tới các khu vực hành chính, thương mại, y tế, giáo dục và những điểm đến "must try" của Vinh, trong đó có Quảng trường Hồ Chí Minh. Trong tương lai, nơi đây còn gắn với quy hoạch của công viên Trần Huy Liệu – bổ sung 10.500m2 không gian xanh và hơn 13.300m2 hệ thống trường mầm non, tiểu học, THCS kề cận. Vị trí trung tâm hiếm có này gắn tài sản với "nhịp đập" phát triển của đô thị, tạo giá trị tích luỹ dài hạn cho căn hộ.

Chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe mang đến trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng ngay tại trung tâm đô thị. Ảnh: Sun Property.

Tuy vậy, vị trí không phải là yếu tố duy nhất tạo nên sức hút cho Sun Glory Residence. Dự án sở hữu hơn 37 tiện ích cao cấp, hướng tới mô hình sống kết hợp sự tiện nghi của căn hộ đô thị và trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, thường thấy tại các khu nghỉ dưỡng – một phong cách sống còn tương đối mới tại Nghệ An.

Nổi bật trong đó là bể bơi bốn mùa trong nhà, tiên phong xuất hiện tại Vinh. Nếu bể bơi thông thường sẽ phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, mô hình bể bơi trong nhà hướng tới khả năng phục vụ nhu cầu vận động quanh năm. Cùng với gym, spa, sauna và các không gian trên cao dành cho hoạt động thư giãn và kết nối, dự án còn sở hữu 10.650m2 không gian xanh, quảng trường trung tâm, thư viện ngoài trời, café terrace cùng sân sinh hoạt cộng đồng.

Song song là khối đế thương mại quy mô 25.000m2, 2 tầng hầm rộng 74.000m2 cùng sảnh đón căn hộ cao 12m theo tiêu chuẩn khách sạn cao cấp. Hệ tiện ích đa dạng không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và khẳng định đẳng cấp của gia chủ mà còn biến Sun Glory Residence (Tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ Trường Vinh) thành tâm điểm của giới thượng lưu trong tương lai gần.

Khối đế thương mại 25.000m2 hứa hẹn trở thành tâm điểm mua sắm, giải trí mới tại thành Vinh. Ảnh: Sun Property.

Theo đánh giá của giới đầu tư xứ Nghệ, với các điểm nhấn nổi bật kể trên, dự án sẽ thỏa mãn nhiều nhu cầu sử dụng của người dân địa phương và cộng đồng người Nghệ An xa quê, bao gồm an cư, mua cho cha mẹ dưỡng già, tích sản hay khai thác cho thuê.

"Với lợi thế vị trí được ‘bồi đắp’ thêm hệ tiện ích mang tinh thần nghỉ dưỡng, Sun Glory Residence được kỳ vọng sẽ thỏa mãn cả trải nghiệm sống hiện tại và giá trị đầu tư lâu dài. Mỗi căn hộ chính là ‘thành quả’ lập nghiệp, khẳng định dấu ấn của những người con xa quê thành đạt", đại diện Sun Property chia sẻ.