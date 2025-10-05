Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sun Group khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội: Diện tích gấp gần 6 lần sân bóng, phục vụ hàng nghìn chỗ ngồi

05-10-2025 - 16:14 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sáng 5/10, UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hoá nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ.

Dự án có quy mô khoảng 40 ha, tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng, và là một trong những công trình trọng điểm chào mừng 71 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025).

Đây là dự án văn hóa nghệ thuật quy mô lớn hiếm hoi được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa 100% từ khu vực tư nhân, do Sun Group đầu tư. Quá trình thiết kế, thi công và vận hành được thành phố Hà Nội quản lý, giám sát.

Sun Group khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội: Diện tích gấp gần 6 lần sân bóng, phục vụ hàng nghìn chỗ ngồi- Ảnh 1.

Nhà hát Opera Hà Nội do kiến trúc sư Renzo Piano – chủ nhân giải thưởng kiến trúc Pritzker (được xem là "Nobel" của ngành kiến trúc) – thiết kế. Ông Piano từng tham gia nhiều công trình nổi tiếng toàn cầu và được đánh giá là một trong những kiến trúc sư có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20.

Với diện tích sàn khoảng 40.980 m² (chưa bao gồm diện tích đỗ xe và kỹ thuật), gấp gần 6 lần diện tích sân bóng đá 11 người, nhà hát có hai khán phòng lớn gồm khán phòng lớn. Khán phòng opera (sức chứa 1.797 chỗ) và khán phòng đa năng với hệ thống ghế di động có thể di chuyển để tạo không gian cho các sự kiện đứng như các buổi biểu diễn nhạc sống, concert.., với sức chứa 1430 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi ban công. 

Ngoài hai khán phòng, nhà hát còn có nhiều không gian đa năng khác như sảnh chính, phòng diễn tập và tập luyện, bảo tàng... Đây sẽ không chỉ là nơi có thể phục vụ nhiều loại hình trình diễn nghệ thuật khác nhau như hòa nhạc giao hưởng, biểu diễn âm nhạc kiểu Broadway, opera và ballet cổ điển, sự kiện trao giải, Gala, trình diễn giải trí quy mô lớn …, mà còn là  không gian giao lưu văn hóa nghệ thuật và vui chơi giải trí cho người dân Thủ đô. 

Điểm nhấn của công trình là kiến trúc mái vòm lấy cảm hứng từ hình ảnh "viên ngọc trai trên mặt nước Hồ Tây". Mái vòm có cấu trúc siêu mỏng, phủ lớp vật liệu phản chiếu ánh sáng, tạo hiệu ứng đổi màu theo thời gian trong ngày.

Phát biểu tại sự kiện, ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, văn hóa và di sản được xác định là một trong năm trụ cột phát triển quan trọng. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc đầu tư các công trình văn hóa mang tính biểu tượng có ý nghĩa hết sức to lớn: khẳng định vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam đổi mới, sáng tạo, nhân văn, hội nhập và phát triển bền vững.

Đồng thời, tại lễ khởi công Ngân hàng Vietcombank đã trao Thư chấp thuận tín dụng cho dự án. Dự kiến, Nhà hát Opera Hà Nội sẽ hoàn thành vào năm 2027.

Theo Thảo Vân

